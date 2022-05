Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : la fin de la série noire de Jonava, les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF et la relégation de Skënderbeu en Albanie.

Par Quentin Ballue et Raphaël Brosse

Photos : @AlAhly

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y a même pas cinq ans, Skënderbeu battait le Dynamo Kiev en phase de poules de la Ligue Europa. En 2018, le club de Korçë réalisait même le doublé coupe-championnat. Une époque pas si lointaine, et pourtant... Les Loups des neiges ont officiellement perdu leur course au maintien à la suite de leur revers contre Laçi samedi (1-2). Avant-derniers, ils comptent en effet neuf points de retard sur le barragiste, Egnatia Rrogozhinë, à deux journées de la fin du championnat. Des regrets, il y en aura forcément au regard du scénario du match, puisque Belajdi Pusi avait ouvert le score juste avant la pause. Les espoirs locaux ont été douchés dans le, Laçi marquant à la 82par le meilleur buteur du championnat, Saliou Guindo, puis par Rudolf Turkaj à la 88. Skënderbeu avait déjà perdu deux points le 9 mai face au Dinamo Tirana en encaissant le but de l'égalisation sur penalty à la 90+12... Déjà interdits de Coupe d'Europe pendant dix ans pour une vaste affaire de matchs truqués, les Loups des neiges vont donc également devoir quitter l'élite, où ils évoluaient depuis 13 saisons. L'espèce est malheureusement menacée de disparition.C’est le Real Madrid du continent africain, un cador qui, plus encore depuis quelques années, se montre redoutable à l’approche des rencontres à élimination directe. Déjà vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2020 et 2021 (dix sacres au total, record absolu), Al Ahly est le favori naturel à sa propre succession. Ce n’est donc une surprise pour personne de voir le club du Caire qualifié pour la finale. Une semaine après avoir cartonné l’Entente sportive sétifienne le week-end dernier en demies allers (4-0), les Diables rouges ont fini le boulot ce samedi, en allant tenir le nul sur la pelouse du stade du 8-Mai-1945 (2-2). Ils ont désormais les yeux tournés vers la finale, qui aura lieu le 29 mai prochain et lors de laquelle ils affronteront le Wydad Casablanca. Les hommes de Walid Regragui sortent d’une double confrontation bien maîtrisée face aux Angolais de Petro (1-3, 1-1) et savent qu’un plus grand défi les attend désormais. Les supporters du WAC pourront peut-être se raccrocher à un signe du destin : en 2017, leur équipe avait décroché la deuxième C1 de son histoire en dominant justement Al Ahly en finale (1-1, 1-0).Tous championnats de première division confondus, on tenait sans doute là le pire démarrage de saison de l’année 2022. Et comme l’on prend toujours un malin plaisir à se réjouir du malheur des autres, on ne pourra que regretter que la terrible série de Jonava ait pris fin ce week-end. Le club lituanien avait commencé son championnat par douze défaites en autant de journées. C’est assez catastrophique, surtout quand on sait que la A Lyga ne comprend que dix équipes. En outre, les Bleus se traînaient déjà une différence de buts de -40, avec 42 pions encaissés et seulement 2 marqués. Le troisième a été inscrit ce samedi, sur la pelouse de Banga. En tout début de match, Vladyslav Chameliuk a ouvert le score d’une frappe hors de portée du gardien adverse (0-1, 3). Un avantage de courte durée, car Valdas Paulauskas a égalisé dans la foulée à bout portant (1-1, 18). Malgré plusieurs occasions pour les locaux, le tableau d’affichage n’a toutefois plus évolué jusqu’au coup de sifflet final (1-1). Le FK Jonava n’a toujours pas gagné, non, mais au moins il n’a pas perdu (1-1). Le point de l’espoir, peut-être.