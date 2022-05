Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un match nul insensé en Bulgarie, un choc des extrêmes au Kosovo et une énième désillusion pour les protégés de David Beckham.

Aujourd'hui contre Arda ce numéro 5 « Petko Ganev » m'a insulté de « singe » . Ma première réaction a été d'aller voir l'arbitre et il m'a dit « c'est rien » Comment est-ce possible ? Peu importe la couleur que nous sommes, ce genre de chose n'a pas sa place ici et n’importe où !! ?? pic.twitter.com/tSa3qkyZIc — Christian Gomis (@ChristianGomis6) May 8, 2022

Par Quentin Ballue et Raphaël Brosse

Septième de la saison régulière, le Lokomotiv Plovdiv se bat maintenant dans le groupe des prétendants aux barrages de Ligue Europa Conférence. Dans cette optique, le club bulgare a gratté un point précieux sur la pelouse du FK Arda Kardjali ce samedi et il a fallu aller le chercher avec les dents. Piégé trois fois entre la 64et la 73, le Lokomotiv s'est retrouvé mené 4-1 à un quart d'heure de la fin. Moment choisi par le Guadeloupéen Vincent Marcel, 25 ans, pour sonner la révolte. Entré à la 70, le joueur passé par Le Havre, Nice et Troyes a réduit le score en reprenant victorieusement un centre en retrait du pied gauche (76). Les coups de tête d'Ivaylo Dimitrov (86) et Milos Miloš Petrović (89), sur deux coups de pied arrêtés bottés par Lucas Salinas, ont fait le reste pour finir à 4-4. Sacré retour de boomerang pour Kardjali, dont le défenseur Petko Ganev a été accusé de racisme par Christian Gomis., s’est désolé le Français, sur Facebook. En attendant, Plovdiv reste en embuscade avec un petit point de retard sur Beroe, actuellement en pole pour le ticket européen. Et Ganev n’a rien gagné, à part peut-être une carte de membre du club des imbéciles.On pouvait penser que le FC Ballkani s’accorderait un répit bien mérité : après tout, le club basé à Suva Reka est mathématiquement assuré depuis le milieu de semaine de remporter le premier titre de champion du Kosovo de son histoire. Mais c’était compter sans l’orgueil des hommes d’Ilir Daja, qui n’ont pas l’intention de finir la saison en roue libre. Il faut reconnaître que le déplacement effectué ce dimanche après-midi n’était pas le plus périlleux : les Orange avaient rendez-vous sur le terrain de Feronikeli, lanterne rouge déjà reléguée et qui restait sur sept défaites d’affilée (27 points après 33 journées, au total) avant ce choc des extrêmes. Sans surprise, les leaders ont donc fait respecter la hiérarchie (0-2) et ont plombé encore davantage la différence de but des Verts. Qui, avec 89 buts encaissés (et seulement 12 marqués !), ont une défense aussi perméable que celle des Girondins de Bordeaux, ce qui en dit long. À part ça, le FC Prishtina s’est imposé à Ulpiana (0-3) malgré l’arrestation récente de son attaquant Otto John, suspecté de trafic d’êtres humains. La Superliga kosovare n’a pas fini de nous étonner.La saison vient à peine de débuter, que l'Inter Miami est déjà largué. La franchise de David Beckham avait l'occasion de se remettre la tête à l'endroit face à Charlotte, qui comptait le même nombre de points dans la conférence Ouest. Mais les Floridiens, venus pour braquer le Bank of America Stadium, sont repartis les mains vides (1-0). Les hommes de Phil Neville ont réalisé des mouvements collectifs intéressants, mais ni Kieran Gibbs (34, 53) ni Indiana Vassilev (41) n'ont su contourner le mur Kristijan Kahlina. Les parades du gardien croate n’ont pas été inutiles, puisque Charlotte a pris les commandes de la rencontre lorsque le centre du Péruvin Yordy Reyna a trouvé le Brésilien Andre Shinyashiki, auteur d’une demi-volée imparable (68).Un coup de maître du coach Miguel Ángel Ramírez, qui avait sorti les deux hommes du banc à la 56. Très en jambes, Reyna laissera un autre souvenir marquant à DeAndre Yedlin, l’ancienayant fini les fesses dans le gazon face aux passements de jambe de son adversaire. Sans Gonzalo Higuaín, blessé, Miami s'incline pour la sixième fois en dix journées et glisse à la peu envieuse avant-dernière place de sa conférence. En attendant l'éventuelle arrivée de James Rodríguez, les Miaméens vont vraisemblablement continuer de regarder le Heat pour vibrer. À moins d’un énorme coup de Phil...