Ces trois infos du week-end vont vous étonner

L'Olympique de Marseille était sorti tête basse de la Ligue des champions version 2013-2014. Mais que dire du Guangzhou FC cette année... Le troisième du championnat chinois s'est lamentablement vautré lors de la phase de poules de la Ligue des champions asiatique en terminant dernier du groupe I avec six défaites. Malgré un grand Jihao Zhang (19 ans) dans les cages, le cancre s’est incliné 1-0 samedi face au Kawasaki Frontale, piégé par Kei Chinen (14). Avec un onze de départ de 20,7 ans de moyenne d'âge, Guangzhou n’a tenté que trois petites frappes, mais c’était déjà beaucoup mieux qu’au match aller, où il n'avait tiré qu'une fois et perdu 0-8. Incapables de marquer la moindre fois dans cette phase, lesrepartent la queue entre les jambes, avec les étiquettes de pire attaque et de pire défense - partagée avec le Shandong Taishan FC, qui a lui aussi encaissé 24 buts.Difficile d’aborder la reprise du championnat d’une plus mauvaise manière alors que le club, victime collatérale des difficultés financières du groupe Evergrande, a subi un exode massif. Les Brésiliens Paulinho, Anderson Talisca et Ricardo Goulart, entre autres, ont tous fait leurs valises. Le Guangzhou FC avait d'ailleurs annoncé en mars qu'il divisait par huit ledes joueurs de l'équipe première. Les années se suivent et se ressemblent tristement : le club avait déjà perdu tous ses matchs dans le groupe J la saison passée (pour un but marqué et 17 encaissés). Voilà donc le champion de Chine 2019 sur une série de 12 défaites en Ligue des champions. À jamais les premiers.La saison 2022 de la Besta deild karla (littéralement : « meilleure division masculine » ) vient tout juste de commencer et les amateurs de foot islandais ont déjà été gâtés. Ce samedi soir avait en effet lieu l’emblématique derby de Reykjavik entre les deux clubs les plus titrés de l’histoire du championnat, à savoir le Valur et le KR. Un choc très disputé, qui a finalement tourné à l’avantage des locaux (2-1). Les visiteurs avaient pourtant pris les devants au tableau d’affichage grâce à Kjartan Finnbogason, efficace pour tromper Guy Smit dans la surface (0-1, 18). Il n’en fallait pas plus pour réveiller les, qui ont alors fait le siège du but adverse jusqu’à l’égalisation de Patrick Pedersen, survenue avant la pause (1-1, 45+2).Le public du Hlíðarendi (environ 1200 places) a de nouveau rugi de plaisir en seconde période, lorsque Jesper Juelsgård a fait basculer le match en faveur des siens d’un magistral coup franc (2-1, 69). Le KR, qui réalise un début d’exercice délicat (trois points pris en autant de journées) a d’ailleurs terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Grétar Gunnarsson (90+4). Le Valur, lui, poursuit son carton plein et occupe la tête du classement. Avec la ferme intention de reconquérir un titre qui lui avait échappé l’an passé.Voilà un nom que vous feriez mieux de retenir : Scott Twine. Milieu de terrain du MK Dons affublé du numéro 9, l’Anglais a ponctué ce samedi sa saison de la meilleure des manières. Tout juste élu joueur de l’année en EFL League One, la troisième division anglaise, il a éteint les espoirs de promotion du Plymouth Argile à lui seul. Dix-septième minute : la mèche est allumée. D’un formidable coup de patte droite, il a expédié le ballon au niveau de la lucarne, en devançant un mur qui avait visiblement la flemme de sauter. Cinq minutes avant la mi-temps, le verrou a sauté à nouveau : après un corner manqué, il s'est saisi du ballon, a crocheté deux vis-à-vis pour entrer dans la surface et ajuster le gardien d’une frappe puissante.Et malgré le but d’un coéquipier sur corner deux minutes plus tard, c’est bien notre ami Scott qui s’est occupé de charger la mule en deuxième période. D’abord en étant idéalement servi à bout portant (60), puis d’une superbe frappe à l’entrée de la surface, qui heurtait le poteau avant de rentrer (77). 0-5, l’addition est plus salée que l’eau de mer pour Plymouth, septième de League One à l'issue de la saison régulière et donc laissé sur le carreau. Tout le contraire du MK Dons, troisième et donc en pole pour monter via les play-offs. Avec 20 buts et 13 passes décisives en championnat cette saison, Twine devrait être un sacré as dans leur manche.