Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big 5 dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : le show Tessa Wullaert en Belgique, une pluie de cartons rouges en Colombie et le couronnement du champion en Bosnie-Herzégovine.

Par Quentin Ballue, Raphaël Brosse et Emile Gillet

Photos : @RCSAWomen

L’hymne de la Ligue des champions retentira bientôt dans la ville de Mostar. À sept journées de la fin, le Zrinjski a tué tout suspense en écrasant Sarajevo 4-0. Visiblement pressé, c’est Nico Janković qui prenait les choses en mains. 15minute : après une récupération haute d’un coéquipier, il perçait dans l’axe sans être attaqué et propulsait le ballon dans la lucarne droite avec une violence inouïe. Si Ivan Jukić était proche de breaker en première période sur une belle reprise de volée, c’est bien Nemanja Bilbija qui doublait la mise d’une tête efficace (52). Récompensé pour sa patience, Jukić finissait par marquer à son tour. D’abord en voyant son centre-tir être dévié dans ses propres filets par Darko Lazić (62), puis avec un bijou comme on en voit rarement. C’est lui qui récupérait le ballon à quelques mètres de sa surface. Lui encore qui éliminait deux adversaires sur une course folle. Lui toujours qui crochetait un troisième joueur de Sarajevo pour entrer dans la surface. Lui enfin qui mystifiait le gardien d’un coup de chausson phénoménal. Le sentiment du devoir accompli était tel que Jukić est sorti dans la foulée de ce but, marqué à la 76minute. Quatre ans après, le Zrinjski Mostar remet la main sur le championnat, le septième de son histoire.Le titre, les joueuses d'Anderlecht n'y sont pas encore, mais ça ne saurait tarder. Le RCSA s'est promené sur la pelouse de Genk samedi en collant un set aux cinquièmes de la saison régulière (0-6), se rapprochant ainsi d'un cinquième titre national consécutif. Sarah Wijnants a ouvert la marque, mais c'est surtout la machine à marquer Tessa Wullaert qui en a fait voir de toutes les couleurs à la défense locale, dépassée au sens propre comme au sens figuré. Insaisissable, Wullaert a marqué deux fois en à peine deux minutes et vingt secondes avant la mi-temps (42, 45). Elle a encore frappé trois fois en deuxième période, dont une sur penalty (52, 66, 84). Cinq buts, tous marqués du pied droit, pour porter son total à 34 en championnat - soit 44% des pions de son équipe. La fin d'une semaine grandiose. D'abord parce que le boss des Mauves Peter Verbeke a déclaré que le budget de l'équipe féminine ne serait pas revu à la baisse, apaisant ainsi les craintes qui avaient récemment émergé. Et puis parce que l'internationale belge avait déjà planté quatre buts et délivré deux passes décisives contre le Kosovo mardi dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2023, dont elle est la meilleure buteuse. Tout feu, toutEn Colombie, la phase régulière du tournoi d’ouverture touche à sa fin, et la bataille pour accrocher l’une des huit premières places (synonymes de qualification en phase finale) fait rage. Prétendant naturel à un ticket pour la, Santa Fe a vécu une très mauvaise Semana Santa, et c’est peu de le dire. Battus à Envigado dimanche dernier (1-0), lesrecevaient un autre concurrent direct ce vendredi, à savoir l’Alianza Petrolera. Et ils se sont à nouveau inclinés (0-1) à l’issue d’une partie qui a vu l'arbitre distribuer pas moins de... quatre cartons rouges. Coupable d’une faute en tant que dernier défenseur, l’Kevin Mantilla a été le premier expulsé du soir (12). Entré en jeu pour pallier l’absence du défenseur central (16), Jerson Malagón l’a rejoint sous la douche quelques minutes plus tard (33). Entretemps, leLeonardo Saldaña avait également vu rouge pour un geste d’humeur (26). À dix contre neuf, les visiteurs ont fini par trouver la faille grâce à Bryan Gil (42). Même si elle n’a guère été aidée par Carlos Pérez, entré à la 64et mis dehors à la 69, l’Alianza a conservé son précieux avantage jusqu’au bout. Au grand dam de Santa Fe, qui tâchera d’être plus discipliné lundi prochain, chez les Millonarios.