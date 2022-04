Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big 5 dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : du football total à Aruba, un choc sans vainqueur en Hongrie et un Obama présidentiel en Andorre.

Par Quentin Ballue et Raphaël Brosse

C’était une affiche attendue. Un choc qui pouvait, déjà, donner une grosse indication sur l’identité du champion en fin de saison. Solide leader de l’OTP Bank Liga, Ferencváros rendait visite ce dimanche à son dauphin, la surprenante Puskás Akadémia. Avec sept points d'écart au coup d’envoi, Fradi aurait mis une belle option sur un quatrième sacre de rang en cas de succès. Il faudra cependant encore patienter avant d’assister à l’envol des Aigles verts, accrochés par leurs valeureux adversaires (2-2). Tout se passait pourtant comme dans un rêve pour les hommes de Stanislav Cherchesov, en tête à la pause grâce à une praline d’Anderson Esiti en pleine lucarne (18), avant le but du break marqué par l’international marocain Ryan Mmaee (49). Une avance a priori confortable... que les visiteurs ont dilapidée en l’espace de quelques minutes. Libor Kozák (51) et Patrizio Stronati (56) ont profité d’approximations de la part des Budapestois pour permettre à leur équipe de recoller. Frustrant au regard du scénario, mais pas forcément une mauvaise opération pour Ferencváros. Les suiveurs du foot magyar, eux, peuvent se satisfaire d’avoir encore droit à un peu de suspense.En Andorre, la première phase du championnat s’est conclue ce week-end. Les huit formations de l’élite sont maintenant réparties en deux catégories : les quatre premières vont se battre pour le titre, les quatre suivantes cravacheront pour éviter la relégation. Une mission quasiment impossible pour le Club Esportiu Carroi, qui a bouclé la saison régulière avec 20 défaites en 21 journées et 3 petits points au compteur. Le seul succès des Violets avait été décroché sur la pelouse de Santa Coloma, début février (1-2). Ce même adversaire a justement pris soin de laver l’affront dimanche à la mi-journée. La lanterne rouge menait pourtant au score à la pause, grâce à Jonathan Estrada (45). Mais Rafael Robayo a été expulsé peu après l’heure de jeu (61), et L’Escola a sombré dans la foulée. La faute à Salomón Obama. Passé par les équipes de jeunes de l’Atlético de Madrid et présent à la CAN 2021 sous le maillot de la Guinée équatoriale, l’ailier de 22 ans a remis Santa Coloma sur les rails en signant un doublé (69, 76). L’ancien Sedanais Jonathan Bijimine a clos la marque (83) et permis au dodécuple champion d’Andorre de prendre sa revanche (1-3). Carroi poursuit donc son terrible chemin de croix.En quête d'un 17titre de champion d'Aruba, le Sport Vereniging Dakota ne fait pas dans la dentelle. Le club basé à Oranjetad, la capitale de l'île, a passé six buts au promu River Plate ce dimanche (1-6). Fernando de Sousa a ouvert la marque d'un joli lob, puis y est allé de son doublé, comme Ricky Hodge, qui avait déjà vu double face à La Fama le 14 février et au Deportivo National la semaine suivante. Le meilleur buteur local Sebastian Montoya a fermé la boutique après avoir planté son 19but de la saison. Une promenade de santé qui n'est pas la première, puisque le leader avait déjà étrillé le United FC par deux fois (0-7 et 7-1), Bubali (0-8) ou encore Estrella (0-7). Après 15 journées, Dakota affiche ainsi le total hallucinant de 66 buts marqués, soit une moyenne de 4,4 buts par match. Le football total s'est visiblement exporté jusque dans les Antilles néerlandaises, à plus de 7000 kilomètres d'Amsterdam.