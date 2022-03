Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les sélections des plus grands pays dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : du foot féminin en folie, Saint-Marin retrouve le chemin des filets et un arrière-goût de Coupe du monde 2006.

Caro Simon did THAT pic.twitter.com/NCdERxtQWp — Melly (@AngyBanana01) March 27, 2022

ACÁ EL MEJOR GOL DE LA HISTORIA.GRACIAS SANMA POR HACERME VIVIR ESTE MOMENTO pic.twitter.com/RDu0dhSE8G — San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam) March 25, 2022

Emile Gillet, Quentin Ballue et Raphaël Brosse

Pendant que la bande de Robert Lewandowski marche tranquillement vers le titre en Bundesliga, l’équipe féminine du Bayern, elle, doit batailler. Les Bavaroises ont frappé fort l’an passé en détrônant les quadruples championnes d’Allemagne en titre, Wolfsburg. Une anomalie que les Louves ne comptent pas laisser se reproduire. Démonstration samedi à Francfort, où les joueuses de Tommy Stroot ont déchiqueté l’Eintracht en 45 minutes, sans aucune pitié pour la gardienne Merle Frohms, leur ancienne coéquipière, qui reviendra à Wolfsburg cet été. L’ex-Jill Roord a signé un doublé, son premier de la saison (9, 26). Autre recrue de l’intersaison, Lena Lattwein a enchaîné, une semaine après son doublé contre Hoffenheim, en aggravant la marque sur corner (14).Puis Pauline Bremer a croqué à son tour dans la carcasse francfortoise dans le temps additionnel (45+1), laissant le tableau d’affichage à 0-4 à la pause. Géraldine Reuteler sauvera l’honneur pour l’Eintracht, un pansement loin de couvrir la plaie béante laissée par les crocs des visiteuses (1-4). Invaincues depuis plus de quatre mois, les Louves comptent un point d’avance sur le Bayern avant de recevoir les Munichoises dimanche prochain à l’AOK Stadion. Vainqueur d’Essen-Schönebeck (4-0), le champion en titre a fait honneur à son statut de meilleure attaque du championnat (66 buts en 18 journées) ce week-end en marquant par Viviane Asseyi (7), Saki Kumagai (24, 77) et Carolin Simon (40). Une balade dont a profité Jens Scheuer pour offrir leurs débuts pros à Amelie Schuster (18 ans) et Andrea Gavrić (20 ans). Vivement le choc des titans.À force de consommer du football avec le même appétit que le Pantagruel de Rabelais, on arrive à en être parfois blasé. Ce vendredi, la 210et dernière nation du classement FIFA a renoué avec le plaisir le plus primaire que le football peut offrir : marquer un but. Lorsque Filippo Fabbri reprenait de demi-volée la remise de la tête de son coéquipier Mirko Palazzi,tout entière retenait son souffle. Et elle a exulté quelques millièmes de seconde plus tard lorsque le ballon a fait trembler les filets. Pas assez pour faire chavirer la Lituanie, qui menait déjà 2-0 au moment du but (62), mais qu’importe. C’est la fin d’une hémorragie de 32 buts subis consécutivement sans en marquer aucun, le dernier l’ayant été le 5 septembre dernier lors d’une fessée 1-7 face à la Pologne. Un moment ancré dans le présent qui en fait rêver certains quant au futur : Fabbri, c’est un défenseur central de 20 ans titulaire en quatrième division italienne, passé par la SPAL et Cesena. Son parcours ne ressemble certes pas à celui d’un Nesta des années 2020, mais à l’échelle de ce pays, on se rapproche de celui d’un joyau à polir.En 2006, Trinité-et-Tobago découvrait les joies d’une phase finale de Coupe du monde. La bande à Dwight Yorke avait été sortie dès les poules, mais n’avait pas démérité, muselant la Suède de Zlatan Ibrahimović (0-0) et enquiquinant l’Angleterre de David Beckham (2-0). Depuis, les Trinidadiens sont retombés dans l’anonymat (101nation au classement FIFA). On ne les verra pas au Qatar, puisqu'ils n’ont terminé qu’à la deuxième place de leur groupe lors du premier tour des éliminatoires de la zone CONCACAF, derrière la modeste Saint-Kitts-et-Nevis. Loin des projecteurs, lesont toutefois fait plaisir à leur public, vendredi soir, en balayant la Barbade (9-0). Joueur de l’AEK Athènes, Levi Garcia s’est offert un triplé en première période (27, 35, 40). Ryan Telfer (29, 60), Nicholas Dillon (68, 78), Reon Moore (80) et John-Paul Rochford (83) ont également fait trembler les filets de Barbadiens complètement dépassés. De quoi prendre un départ idéal dans la fameuse Courts Caribbean Classic, compétition à trois comprenant aussi le Guyana. Un adversaire que les hommes d’Angus Eve affronteront mardi avec, probablement, la volonté d’infliger une autre correction.