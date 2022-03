Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une grande première en MLS, une bataille haletante en D2 allemande et une soirée mémorable en Bosnie-Herzégovine.

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Le compteur est ouvert. Toute nouvelle franchise en Major League Soccer cette saison, le Charlotte FC a marqué ses premiers points en championnat. Après trois défaites contre DC United, le Los Angeles Galaxy et Atlanta, les hommes de Miguel Ángel Ramírez ont fait tomber New England à l’occasion de la quatrième journée (3-1). Arrivé en provenance du PAOK, l’international polonais Karol Świderski a porté les siens en faisant mouche à deux reprises du pied gauche (6, 57). Charlotte a tremblé puisqu'entre-temps, la mauvaise passe de Brandt Bronico avait permis à Matt Polster, fauché par le gardien Kristijan Kahlina, d’obtenir un penalty, transformé par Carles Gil (54). Le portier formé au Dinamo Zagreb a en revanche assuré sur une tête à bout portant de Polster (61), et le jeune Ben Bender, 21 ans, a offert un peu d'air aux 29 318 spectateurs présents dans l'enceinte en envoyant le cuir sous la barre (64). Ça méritait bien de célébrer en découpant le poteau de corner. Première victoire, premiers points, et voilà Charlotte - et son riche propriétaire David Tepper qui possède aussi les Panthers de la Caroline en NFL - qui remonte à la douzième place de la conférence Est. Sale semaine pour New England, qui avait réussi l'exploit de sortir de la Ligue des champions de la CONCACAF contre les Pumas mercredi, malgré sa victoire 3-0 à l'aller. La Revolution attendra.Le week-end avait plutôt mal commencé pour le Werder Brême, qui a vu le Bayern Munich battre son record de matchs disputés dans l’histoire de la D1 allemande (1935, contre 1934). C’était évidemment inéluctable, puisque lesévoluent en 2. Bundesliga cette saison. Un séjour dans l’antichambre de l’élite que le club de la ville libre et hanséatique espère le plus court possible. À cet égard, le résultat obtenu samedi soir ressemble à une excellente opération comptable. Les partenaires de l’ancien Dijonnais Roger Assalé ont en effet pris le meilleur sur Darmstadt (1-0), qui occupait le fauteuil de leader avant cette 27journée. Les Brêmois ont totalement maîtrisé leur sujet, profitant de l’expulsion de Klaus Gjasula (23) pour asseoir encore davantage leur domination. Celle-ci a été concrétisée par Niclas Fullkrug, qui a repris du gauche un joli centre d’Eren Dinkci (1-0, 52). Au classement, le Werder (2) compte désormais trois longueurs d’avance sur son adversaire du soir (3) et joue des coudes avec St. Pauli (1), vainqueur de Heidenheim vendredi (1-0). On va sans doute vibrer jusqu’au bout !Dans l’ombre d’autres pays des Balkans plus développés footballistiquement, la Bosnie-Herzégovine présente une équipe dans une forme olympique. À tel point que tout suspense pour le titre est déjà mort, et ce, à dix journées de la fin. Ce samedi, le HŠK Zrinjski Mostar a enquillé une treizième victoire consécutive en championnat contre le FK Radnik Bijeljina, seule équipe à l’avoir battu jusqu’ici cette saison. Cette fois-ci, pas de place pour l’hésitation : Nemanja Bilbija ouvrait le score à la 22minute en poussant au fond des filets un centre en retrait millimétré. Buteur à chaque match depuis le 26 septembre, le capitaine a livré une fois de plus une prestation phénoménale : passe décisive pour Mario Tičinović (38), tête imparable (45), puis frappe subtile à bout portant. Trois buts et une passe, voilà comment on écrit l’histoire avec classe. En plus de devenir le meilleur buteur de l’histoire du championnat sur une saison (24 réalisations pour l’instant), il donne aux siens 18 points d’avance sur le dauphin Tuzla. Et comme si ce n’était pas assez, le HŠK a effacé des tablettes l’ancien record de victoires consécutives en Bosnie, précédemment détenu par Željezničar en 2012. Colossal.