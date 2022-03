Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : Obama mis à la porte de la C1 africaine, le retour en force de Jesé et une histoire de dragons au pays de Galles.

Par Quentin Ballue, Raphaël Brosse et Emile Gillet

Le champion d'Égypte restera enfermé dans le poulailler. Zamalek a piteusement dit adieu à la Ligue des champions africaine dès la phase de poules, alors qu'il reste encore deux journées à disputer. Comme la saison passée, le club cairote ne verra pas les quarts de finale de la compétition qu'il a remportée à cinq reprises. Gabaski, Obama et leurs coéquipiers ont été battus à domicile par le Wydad Casablanca sur un penalty de Yahya Jabrane (0-1). Les deux premières places du groupe D, occupées par l'Atlético Petroleos de Luanda et par le Wydad, sont désormais hors d'atteinte.Conséquence : le président Mortada Mansour a, dans la foulée, annoncé que cinq joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés (dont Gabaski) et que le salaire de l'effectif était suspendu jusqu'à la fin de la saison. Le grand rival Al Ahly garde ses chances dans le groupe A, mais sa défaite contre les Mamelodi Sundowns complique les choses : le double champion d'Afrique en titre est à égalité avec Al Merrikh et Al Hilal, ses rivaux pour la deuxième place. Les Cairotes, presque cuits...La patience a beau être mère de toutes les vertus, elle ne semble pas être la bienvenue à Oswestry. Le club local, The New Saints, n’a pas souhaité attendre pour être titré en pliant l'affaire à huit journées du terme de la saison. Une question d'honneur, après s'être fait devancer par les Nomads de Connah's Quay pour quatre points en 2020 et pour deux unités en 2021. Pourtant, le match de samedi face à Penybont était tout sauf simple : menés 0-2, les Saints reviennent grâce à deux erreurs adverses puis passent en tête. Avant de se faire reprendre en toute fin de rencontre, sur un retourné subtil signé Liam Walsh (3-3, 89).Mais le format national (une ligue de douze clubs, divisés en deux groupes après 22 matchs en conservant les points déjà acquis) favorisait grandement la tâche de TNS, défait une seule fois cette saison. Trois ans après, l’équipe la plus titrée du pays remet donc les mains sur le trophée digne d’une compétition de Quidditch : sur un sceptre, une coupe où trônent deux dragons se faisant face. Les amoureux deapprécieront. À une différence près : avec ses quatorze titres de champion, TNS met à l’amende le royaume des sept couronnes.Les supporters du PSG sont, sans doute, encore nombreux à voir en lui la pire recrue de l’ère QSI. Débarqué dans la capitale à l’été 2016, Jesé Rodríguez n’y a jamais confirmé les belles promesses entrevues lors de ses jeunes années madrilènes. L’aventure parisienne de l’attaquant espagnol a tourné au fiasco intégral, et ses différents prêts n’y ont rien changé, à tel point qu’il a été libéré de son contrat en décembre 2020. On le pensait alors probablement fini pour le foot et davantage concerné par sa carrière de chanteur de reggaeton, sous le blase de Jey M. Faux : revenu à Las Palmas, où il avait été prêté en 2017, l’ancienrevit cette saison. Avec le club des Canaries, calé dans le ventre mou de la Segunda División, il enchaîne les matchs (déjà 30, un total qu’il n’avait plus atteint depuis cinq ans), séduit par ses performances abouties et porte parfois le brassard de capitaine. Il marque, aussi (9 buts, auxquels il faut ajouter 6 passes dés), à l’image du penalty qu’il a transformé face à Gérone ce samedi. En vain, car son équipe a terminé à neuf et s’est inclinée contre la formation catalane (1-3). Le retour vers les sommets n’est certes pas prévu pour tout de suite, mais Jesé reprend visiblement du plaisir sur un terrain de foot.