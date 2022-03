Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une dégradation de matériel au Monténégro, un triplé express en MLS et un carton en Estonie.

Crnogorski klupski fudbal doživio je još jedan šamar, nakon što je derbi susret 23. kola između Dečića i Budućnosti prekinut u 17. minutu pri vođstvu aktuelnog šampiona od 0:1. pic.twitter.com/TDlA50yhtM — CGsport.me (@cgsportme) March 5, 2022

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Budućnost a peut-être dit définitivement adieu à ses espoirs de triplé. Actuellement deuxième au classement, le double champion du Monténégro en titre se rendait samedi au Stadion Tuško Polje de son voisin, le FK Dečić Tuzi, troisième avec deux petits points de moins. Les affaires du club de Podgorica avaient bien commencé avec le but contre son camp d’Adrian Rudović (3). Le hic : la rencontre a été stoppée dès la 17minute. Une situation litigieuse dans la surface a mis le feu aux poudres, les supporters des deux camps commençant alors à démonter et à s’envoyer les sièges de la tribune. Des jets de pierre ont aussi été rapportés, et le match n’a jamais repris. Dans le même temps, le FK Sutjeska Nikšić a assuré contre Iskra (2-0) : Alharaish Zakaria a frappé en première période (12), Marko Matanovic en deuxième (65), et le leader a pu porter son avance à 13 points sur Budućnost, son dauphin. Lesn'ont connu la défaite que deux fois après 23 journées de championnat, et ils auront l’occasion de tuer la concurrence dès cette semaine avec un voyage à Dečić mercredi, puis la réception de Budućnost dimanche. À condition que les chaises ne s’envolent pas.Il pouvait difficilement imaginer une acclimatation plus réussie. Débarqué à New York à l’intersaison, après une première expérience américaine du côté de l’Inter Miami, Lewis Morgan avait distillé une passe décisive lors de la journée inaugurale, à San José (1-3). Samedi, à Toronto, l’ailier gauche écossais a frappé encore plus fort puisqu'il a claqué un triplé... en 23 minutes chrono. L’ancien du Celtic et de Sunderland a d’abord inscrit deux buts assez similaires, bénéficiant à chaque fois d’un service de Patryk Klimala en provenance de l’aile droite et concluant d’une reprise parfaitement ajustée, pour ouvrir le score (17) puis pour le doubler (24). Jesús Jiménez a certes redonné un peu d’espoir aux Canadiens (37), mais le numéro 10 des Red Bulls a calmé tout le monde en plantant son troisième pion au bout d’un contre supersonique (40). Aaron Long a porté le coup de grâce de la tête (42), et la franchise new-yorkaise a pu maîtriser son sujet en seconde période. La voilà déjà en tête de la conférence Est. Et Morgan n'y est évidemment pas pour rien.Quand le champion d’Estonie en titre affronte la lanterne rouge 2021, on s’attend logiquement à une démonstration de force. Mais le contexte (deuxième match de la saison, à l’extérieur) aurait pu aplanir les choses. Faux. Impitoyable, le Levadia n’a fait qu’une bouchée de son adversaire en lui collant un 8-0 dans les dents. Et le tout sans marquer de. En réalité, le gardien de Pärnu a même réalisé une partie plutôt correcte. Mais la plupart du temps, sa défense ne suivait pas ses parades et encaissait les pions par vagues (24, 30, 47, 57, 62, 86, 88, 89). Ils ont beau être matinal, ça fait mal. Et parce que les emmerdes volent toujours en escadrille, le Tallinna Kalev aurait dû se méfier d’un autre concurrent au titre issu de la capitale, le Flora. Opposées ce dimanche, les deux équipes se sont regardées droit dans les yeux pendant un gros quart d’heure. Le temps pour Kalev d’ouvrir le score, puis d’encaisser un coup franc surpuissant qui scellait, déjà, tout espoir. Avant la mi-temps, le Flora avait déjà fait le break. Puis creusait toujours plus l’écart au retour des vestiaires. Score final : 7-1, avec, là aussi, des buts très rapprochés (17, 25, 32, 59, 61, 69, 76). Une leçon de maths qui permet d’apprendre la capitale d’un pays : c’est tout bénef.