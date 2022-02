Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : les débuts probants de l’Espérance de Tunis en Ligue des champions africaine, un duel d’ambitieux en Suisse et une haletante bagarre pour le titre en République tchèque.

Jordan Pefok now joint top scorer in the Swiss Super League with 14 goals in 20 games. Making a good case to be #USMNT striker ????⚽️ pic.twitter.com/s7IleATFh6 — James Nalton (@JDNalton) February 13, 2022

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant que le monde entier attend le retour de la Ligue des champions et un alléchant PSG-Real Madrid, l'Afrique fournit déjà du spectacle avec sa C1. Pour son premier match dans le Groupe C, l'Espérance Tunis n'a pas fait dans la dentelle face au Galaxy FC, champion en titre du Botswana (4-0). Quelques secondes à peine après le coup d'envoi, Mohamed Ali Ben Romdhane a dégainé, d’une demi-volée surpuissante en-dehors de la surface aussi belle que l'intervention du gardien s’est avérée maladroite. Surpris par l'effet, celui-ci a commis un pas de côté de trop et ne pouvait plus intervenirLa suite a été tout aussi compliquée pour Ezekiel Morake, de nouveau pris de vitesse par Ben Romdhane peu avant la demi-heure de jeu. Trois minutes plus tard, le milieu de terrain a signé un triplé retentissant en reprenant du plat du pied un centre d'Hamdou Elhouni (. N'ayons pas peur des mots : un joueur floqué du numéro 5 qui terrorise autant une défense, personne n'avait vu ça depuis Zizou. Histoire d'arrondir la facture, l'Espérance a marqué un quatrième but par l'intermédiaire de Kingsley Eduwo. Mais c'est anecdotique, puisque l'homonyme du boxeur avait déjà mis K.O. son adversaire au bout de trente minutes.D'un côté, les Young Boys de Berne qui règnent sur le championnat suisse depuis 2018. De l'autre, le FC Bâle, vainqueur des tous les titres de 2010 à 2017. Sur le papier, un choc au sommet. Sauf que la Super League est outrageusement dominée par le FC Zürich, cette saison. Bernois et Bâlois avaient donc rendez-vous, ce dimanche, avec la deuxième place comme seul enjeu. Monté sur un corner, Michael Lang n’est pas resté dans sa poche et a mis le FCB en tête. Mais Vincent Sierro a relancé les locaux, en égalisant d’une frappe lointaine. Bâle s’est retrouvé à dix, puisque Wouter Burger s’est mangé un grand pont et un deuxième jaune en six minutes (60). Difficile à avaler.Les Young Boys ont alors mis les têtessous l'eau en l'espace de trois minutes par Moumi Ngamaleu, dont le tir a scotché le portier Heinz Lindner, puis par Theoson Siebatcheu, qui a fait exploser le Stadion Wankdorf avec son quatorzième but en championnat. Les Bernois ont fini eux aussi à dix, Ulisses Garcia écopant à son tour d’une seconde biscotte (80). Pas de quoi changer l’issue de la rencontre, remportée par l’équipe d'Anthony Racioppi, Jordan Lefort et Wilfried Kanga. Les Young Boys prennent deux longueurs d'avance sur leur adversaire dominical. Loin, très loin de Zürich, qui dispose d'un matelas de dix points assez épais pour dormir sur ses deux oreilles.Ce n'est que la mi-février, et certains championnats connaissent déjà le nom du futur club titré (coucou, la Ligue 1). D’autres, au contraire, sont encore extrêmement serrés. C’est le cas de la fameuse 1. Liga tchèque, qui a de nouveau réservé son lot de rebondissements. Ce dimanche, en milieu d’après-midi, le Slavia Prague a fait le strict nécessaire pour ramener les trois points de son déplacement sur le terrain du FC Slovácko. Mais le match qui intéressait tout le monde s’est déroulé quelques heures plus tard, et il opposait le Sparta (troisième) au Viktoria Plzeň (leader), séparés par quatre petits points au classement. En s’imposant, les visiteurs pouvaient ainsi se débarrasser d’un encombrant poursuivant.Ça en prenait le chemin, grâce à des buts sur corner de Tomáš Chorýet de Lukas Hejda. Mais David Pavelka a sonné la révolte en reprenant de la tête un centre de Tomáš Wiesneret, dans le temps additionnel, la pépite Adam Hložek a arraché une égalisation importantissime pour son équipe. Le Slavia et le Viktoria comptent 51 points, le Sparta en a 47. Il y a donc de fortes chances que ce plan à trois dure encore un petit moment.