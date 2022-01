Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une masterclass inattendue de Yuika Sugasawa, un potentiel tournant dans la course au titre en Croatie et un derby douloureux pour le Dinamo Bucarest.

Par Quentin Ballue, Raphaël Brosse et Emile Gillet

Sortie à la mi-temps contre le Vietnam et laissée sur le banc face à la Corée du Sud, Yuika Sugasawa n'était destinée qu'à jouer un second rôle dans le quart de finale de Coupe d'Asie opposant le Japon à une Thaïlande amoindrie par les cas de Covid-19. La blessure précoce de Mina Tanaka, contrainte de céder sa place dès la 9minute, a tout changé. LaMana Iwubuchi a raté un penalty (15), mais Sugasawa, elle, n'a pas manqué son entrée. L'attaquante de 31 ans a ouvert le score à la 27, avant de dérouler en plantant trois autres pions en deuxième période (65, 80, 83). Et comme si cela ne suffisait pas, elle a distribué deux passes décisives, à Rin Sumida (48) et Riko Ueki (75). Victorieuses sur le score 7-0, les tenantes du titre japonaises défieront la Chine en demi-finales de cette compétition. Avec un statut de favori encore plus grand à la suite de l'élimination de l'Australie, assommée par une roquette de la Sud-Coréenne Ji So-yun, qui évolue à Chelsea. Pour parfaire ce dimanche de fête, lesont par la même occasion assuré leur place à la Coupe du monde 2023. Le Japon par ippon.Il faut croire que ce dimanche 30 janvier était destiné à être une journée tennistique. Peu après le 21Grand Chelem de Rafael Nadal, au terme d’une bataille historique contre Daniil Medvedev, le Dinamo Zagreb signait un mini-break dans un match presque aussi décisif. Au coup d’envoi de cette 21journée du championnat croate, Zagreb, Osijek et Rijeka se partageaient le fauteuil de leader à égalité avec 40 points. Et puis... Dans un spectacle unanimement jugé comme mou en Croatie, le Dinamo a su relever la tête. À la 22, un centre venu de la gauche donnait l’occasion au buteur Komnen Andrić de conclure du crâne. À bout portant, il était malgré tout débouté par le gardien. Déambulant par-là, le jeune Josip Šutalo concluait du front, tranquillou. Deux minutes ont ensuite suffi - le temps que la VAR examine un potentiel hors-jeu puis valide le but - pour que Zagreb ne se fasse plus jamais rattraper. Jamais dangereux, Rijeka pliait définitivement sur une superbe passe de Kévin Théophile-Catherine. L’ancien Stéphanois envoyait sur orbite Andrić qui, après avoir gommé deux défenseurs, offrait le but à Mislav Oršić. 2-0, on ferme la boutique. Cette victoire, associée à la défaite surprise d’Osijek la veille, propulse le GNK au gouvernail du championnat, avec trois points d’avance. Le chemin est encore long, mais ça commence à sentir bon pour le Dinamo, qui compte un match de retard.Jamais, au cours de sa longue et riche histoire, le Dinamo Bucarest n’a connu l’affront d’une relégation. Il est évidemment encore trop tôt pour se prononcer, mais la sentence tant crainte pourrait tomber au printemps. En 2019-2020, déjà, lesétaient très mal en point. Ils avaient alors bénéficié de la magnanimité bienvenue de la Fédération, qui leur avait permis de sauver leur peau en actant un élargissement de la D1 de quatorze à seize clubs. Il y a très peu de chances qu’un tel miracle se produise une seconde fois, d’autant que la formation bucarestoise n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Dimanche soir, les hommes de Flavius Stoican se sont lourdement inclinés (0-3) dans le derby face au FCSB - à ne surtout pas confondre avec le grand Steaua, même s’il en est une forme d’émanation -, qui a été sans pitié. L’actuel dauphin du CFR Cluj a très vite pris les devants grâce à un joli but d’Octavian Popescu. Le Dinamo s’est retrouvé à dix après l’expulsion d’Alexandru Rauta (35), puis a subi les foudres d’Ianis Stoicaet de Razvan Oaida. Avant-dernier, le club aux 18 titres de champion de Roumanie sait qu’il pourra toujours se refaire la cerise au moment où le championnat sera divisé en deux groupes (les six premiers luttant pour le titre et les dix derniers pour éviter la descente). Seulement voilà, le nombre de points de chaque équipe sera aussi divisé par deux et, pour le moment, son pécule de douze unités après 23 journées ne pèse vraiment pas lourd...