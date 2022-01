Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : le derby de Hambourg, une incroyable série d’invincibilité au Rwanda et un temps additionnel à rebondissements au Mexique.

Máquina s’enraya

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Ce vendredi, les fans de football se sont régalés avec un beau derby. Si votre visage forme une moue à la lecture de cette phrase, c’est que vous avez fait l’erreur de regarder OL-ASSE. Le spectacle, il avait lieu à 18h30 au Volksparkstadion d’Hambourg, où 26 tirs ont été tentés entre le HSV et le rival Sankt Pauli. Le premier à avoir trouvé la faille, c’est Guido Burgstaller, aka monsieur 2.Bundesliga (59 buts en 105 matchs). D’abord énervé de ne pas avoir été servi sur coup franc (sa réaction au ralenti est exceptionnelle), il a été tout heureux de récupérer la tête ratée de son coéquipier Amenyido (1-0, 30). Jusque avant l’heure de jeu, les visiteurs étaient leaders du championnat. Et puis, Hambourg a accéléré. Une tête surpuissante sur corner de Sebastian Schonlau (1-1, 58), une demi-volée lumineuse signée Bakery Jatta (2-1, 70) : voilà comment, en l’espace de douze minutes, les cartes de la montée dans l’élite allemande ont été totalement rebattues. Lesont foutu un boxon monstre. Ils sont désormais cinquièmes avec 34 points, trois unités derrière leur adversaire du week-end, dauphin de Darmstadt (39 points). Vous suivez toujours ? En gros, seuls six points séparent le leader du septième. Les quatorze dernières journées s’annoncent passionnantes...Un petit 0-0 qui fera date. Le choc du week-end en Primus National League a accouché d’un score nul et vierge entre l’AS Kigali et l’Armée patriotique rwandaise à Kigali. L’APR FC pourra ruminer le penalty non sifflé en deuxième période, puisque ce résultat lui fait perdre la tête du championnat au bénéfice de Kiyovu, qui a retourné l'Espoir FC (2-1). Rien d'inquiétant pour autant, puisque le double champion en titre ne compte qu'un point de retard, avec deux matchs en moins. L’essentiel était peut-être à trouver ailleurs, du côté d’une incroyable série d’invincibilité qui n’en finit plus de se prolonger. La dernière défaite de l’APR en championnat remonte en effet... au 25 mai 2019. Une époque où Lyon et Saint-Étienne jouaient l'Europe, c'est dire. Depuis, les militaires ont disputé 50 matchs dans l’élite, sans connaître le moindre revers. De quoi laisser rêveur. Les Noir et Blanc ne sont pas du genre à partager le gâteau puisqu'ils ont aussi raflé 19 des 27 derniers titres de champion. Le prochain adversaire qui tentera de mettre à terre l’équipe de Bonheur Mugisha sera le Police FC. Les menottes ne seront pas de trop.On peut mener tranquillement 2-0, gérer son affaire à onze contre dix pendant un moment et laisser filer trois points qui semblaient pourtant à portée de main. Cruz Azul en a fait l’amère expérience, samedi soir, sur le terrain du CF Monterrey. Tout paraissait en effet sourire à la, qui avait pris l’avantage en première période grâce à un but plein de sang-froid d’Uriel Antuna (0-1, 32), avant que Brayan Angulo ne double la mise sur un penalty consécutif à une faute de Stefan Medina, expulsé directement sur le coup (0-2, 54). Ça sentait sacrément le roussi pour les hommes de Javier Aguirre, qui a d’ailleurs lui aussi écopé d’un carton rouge (78). C’est donc depuis les tribunes du stade BBVA que le coach mexicain a assisté au miracle. Santiago Giménez a écopé d’un second jaune que l’on qualifiera de stupide, laissant lesfinir à dix (88). Rogelio Funes Mori a ensuite réduit l’écart d’une jolie frappe (1-2, 90+3) et, d’une tête rageuse à bout portant, César Montes a permis auxd’arracher le point du nul au bout des arrêts de jeu (2-2, 90+7). Pas de troisième victoire en trois journées, donc, pour Cruz Azul, qui occupe malgré tout la première place provisoire du tournoi de clôture.