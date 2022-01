Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une opération portes ouvertes à Gibraltar, un mercenaire serbe en pleine bourre et des nouvelles de Kévin Monnet-Paquet.

Par Quentin Ballue, Émile Gillet et Raphaël Brosse

Vous n'avez pas trop le moral, en ce moment ? Alors, pensez à Daniel Tudela. Le gardien espagnol avait encaissé cinq buts contre Glacis avant la trêve (5-0), il a démarré l'année en s'en prenant dix face à Mons Calpe (0-10) et il a enchaîné en en mangeant six autres samedi contre le St Joseph's FC (6-0). La défense d'Europa Point a tenu dix minutes au Victoria Stadium, avant de craquer face à Salvador Delgado (11). Le bonhomme s'est offert un doublé (54), comme son compère Juan Francisco Peña Garcia (14, 41). Le dixième but du Jean-François local depuis le début de cette saison, lancée avec une double confrontation face aux Estoniens de Levadia en Ligue Europa Conférence.En fin de rencontre, Mariano Gonzalez (78) et Ishmael Antwi (90+1) ont aggravé le score. St Joseph a même pu se permettre d'opérer un changement de gardien, laissant le jeune Harry Victor (17 ans) disputer les 25 dernières minutes. Europa Point reste avant-dernier du classement, avec trois points en neuf journées et un bilan défensif cataclysmique (44 buts concédés). Pas forcément encourageant, au vu du calendrier : son prochain adversaire n’est autre que le leader invaincu, le Lincoln Red Imps FC. Heureusement qu'il n’y a pas de relégation au programme...En France, les spécialistes de la montée-descente s’appellent Troyes ou Metz. Outre-Manche, ascenseur se prononce Fulham. Depuis 2017, Craven Cottage a en effet accueilli à tour de rôle les équipes de Championship et celles de Premier League. Trop faible pour espérer se maintenir la saison passée, le club est désormais trop fort pour ne pas survoler la deuxième division. Mardi, lesfessaient ainsi Reading à l’extérieur (7-0). Bristol City pouvait donc logiquement se ronger les ongles ce samedi à l’idée d’affronter l’équipe de Marco Silva même si dans un premier temps, Antoine Semenyo a entretenu l’espoir avec deux buts (7, 29) pour mener au score.Puis, le mercenaire serbe Mitrović a fait marcher son meilleur pied : sa tête. Une première pour marquer (21), une deuxième pour passer à Neeskens Kebano (31) et une troisième pour prendre l’avantage (41). Les vannes ouvertes, les casseurs flowteurs ont fini le job : Mitrović a signé une lucarne magnifique (45+2), tandis que Fábio Carvalho (36) et Kebano (57) ont un peu plus salé l’addition. 5-2 à la mi-temps, 6-2 score final : jeu, set et match. Autre chiffre dingo ? Grâce à son triplé et sa galette en 45 minutes, Mitrović porte son total à 27 buts et 7 offrandes en 24 matchs de championnat cette saison. Oui, l’ascenseur est bien en marche.Des nouvelles de Kévin Monnet-Paquet ? Pendant que son ancien club se morfond à la dernière place en Ligue 1, l’ex-Stéphanois occupe quant à lui la tête de la D1 chypriote avec l’Aris Limassol. Victorieuse du Doxa Katokopias ce vendredi (1-0), son équipe reste leader grâce à l’étonnant faux pas commis par l’AEK Larnaca quelques heures plus tard. Les Jaune et Vert n’ont pu faire mieux que match nul chez le PAEEK Kerynias, avant-dernier (2-2). De cette rencontre longtemps quelconque, on retiendra surtout le dénouement assez fou marqué par trois penaltys sifflés à partir de la 79minute.Le premier, consécutif à une faute de main, a permis à Matko Babić d’égaliser (1-1, 81) pour les(qui jouent en exil à Nicosie depuis que le nord de l’île a été envahi par l’armée turque, en juillet 1974). Le second péno, pour le moins généreux, a été transformé par Ivan Tričkovski (1-2, 90). Cette fois, Larnaca paraissait bien parti pour l’emporter. Mais Nenad Tomović a donné un coup de pied maladroit dans le visage de Nico Varela, et Chrysovalantis Kapartis ne s’est pas fait prier pour concrétiser cette ultime offrande (2-2, 90+7). L’AEK laisse donc filer deux points, ce qui pourrait lui coûter cher dans une course au titre serrée (les trois premiers se tiennent en un point).