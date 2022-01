Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une Cristiana Girelli de gala en Italie, la prise de pouvoir du Maccabi Haïfa en Israël et une remontada comme on les aime à mettre au crédit de Denizlispor.

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Entre l’attaquant originaire de Lombardie et la Supercoupe d'Italie, c’est une affaire qui roule. Samedi, Cristiana Girelli et la Juventus ont soulevé le trophée pour la troisième année consécutive, aux dépens de l’AC Milan. Surprise par Christy Grimshaw sur un corner (45+1), la Vieille Dame est revenue à hauteur grâce à un centre de Barbara Bonansea, poussé dans ses propres filets par Valentina Bergamaschi (50). En supériorité numérique pendant une bonne partie de la deuxième période à la suite de l'expulsion de Laia Codina (54), les Turinoises ont longtemps vendangé. Jusqu’à ce que Girelli leur offre la victoire d’un coup de tête qui a laissé Laura Giuliani de marbre (87). La Juve confirme son emprise sur le football transalpin, d’autant plus que Pauline Peyraud-Magnin et ses coéquipières dominent outrageusement la Serie A (onze victoires en autant de journées). Cristiana Girelli, elle, peut désormais se targuer d’avoir remporté dix fois la Supercoupe d’Italie. Une menace que l’Olympique lyonnais, adversaire de la Juve en quarts de finale de la Ligue des champions, devra à coup sûr surveiller.Depuis le début de la saison, Beer Sheva et le Maccabi Haïfa jouent au chat et à la souris. Et après plusieurs semaines passées en tête, l’Hapoël a perdu le trône ce week-end. La faute à une défaite contre un autre Maccabi, celui de Tel-Aviv, arbitre inattendu de ce duel au sommet puisqu'il vient de défier les deux ogres. Battu par Haïfa lors de la journée précédente (2-3), Tel-Aviv a dominé l’Hapoël sur la plus petite des marges ce samedi (1-0). Victoire surprenante du vice-champion sortant, toujours en lice en Ligue Europa Conférence, mais loin d’être illogique au vu de la physionomie du match. Deux heures plus tôt, le Maccabi Haïfa soignait sa différence de but contre Petah Tikva, lanterne rouge du championnat (0-4). Il n’a pas fallu longtemps pour que l’Israélo-Français Dolev Haziza n’ouvre le score (14). Derrière, un carton rouge facilitait la tâche des Verts qui alourdissaient la note avec Dean David, Maor Levi et Ben Sahar. Une attaque de feu (46 buts en 17 matchs, record cette saison), qui leur offre la première place, un petit point devant l’Hapoël Beer Sheva. L’histoire étant bien faite, les deux équipes s’affronteront la semaine prochaine. En additionnant celles qu’on trouve sur leurs logos, on obtient une affiche trois étoiles. Logique.On ne sait pas encore si Denizlispor parviendra à sauver sa peau en TFF 1. Lig, la deuxième division turque. Mais le match complètement dingo disputé chez Bandırmaspor, samedi, pourrait bien servir de déclic. À la pause, les(les Coqs, en VF) étaient menés 3-0 par leurs adversaires, installés dans le haut du tableau et sérieux prétendants à la montée. Le défenseur Oğuz Yılmaz a sonné la révolte peu après le retour des vestiaires (3-1, 48). Trois minutes plus tard, İlhan Depe a fait ficelle à son tour (3-2, 51), puis Özer Özdemir, laissé libre de tout marquage dans la surface, a expédié le cuir en pleine lucarne (3-3, 65). C’était déjà fou, mais on ne pouvait pas en rester là. Alors au bout du temps additionnel, Ömer Şişmanoğlu a définitivement assommé les supporters locaux en profitant à son tour des largesses défensives adverses (3-4, 90+6). À l’arrivée, les Denizliens sont toujours avant-derniers. Ils recollent cependant aux équipes situées juste devant eux et n’ont plus que trois points de retard sur le premier non-relégable, Altinordu. De quoi être fier comme un coq.