Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une remontada rendue possible par l'increvable Bafétimbi Gomis, une affiche entre talents prometteurs au Sénégal et 40 minutes totalement folles pour un joueur de League Two.

90+'| Fin...Les deux formations se neutralisent (1-1). Plus de détails au https://t.co/n3GmvURr92 ? Revivez le match en direct sur GFTVhttps://t.co/ztWzGyJ06D1️⃣-1️⃣@diambars_fc #LSFP_sn pic.twitter.com/wVEfey2rbt — Académie Génération Foot - Sénégal (@GFoot_Senegal) January 2, 2022

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Le réveillon du Nouvel An a dû avoir une saveur toute particulière, pour tous les supporters d’Al-Hilal. Pourtant, après avoir remporté la Ligue des champions continentale, l’équipe de Leonardo Jardim ramait un peu en championnat. Cinquième après quatre matchs sans victoire, elle devait bien finir l’année ce vendredi face à Al-Faisaly (club se battant pour le maintien). Tout a cependant mal commencé : en reprenant un lointain coup franc du bout de sa godasse, Raphaël Silva ouvrait le score (6). Au retour de la mi-temps, un une-deux parfaitement bien senti entre Julio Tavarès et Romain Amalfitano permettait aux locaux de doubler la mise (48). Et comme dans chaque belle histoire, un événement a tout fait basculer.En l’occurrence, il s’agit d’un penalty habilement transformé par Bafétimbi Gomis (55). Le bouchon était sabré, le champagne pouvait couler. Trois minutes plus tard, Salem Al-Dawsari trompait le gardien et égalisait (58). Il ne restait plus qu’à dresser le dessert et évidemment, c’était à Bafé de s’en charger : sur une attaque rapide, l’ancien Stéphanois et Lyonnais a transformé une passe en retrait de Moussa Marega en ficelle (79). Deux minutes et 30 secondes après de longues tergiversations, l’arbitre a désigné le rond central : remontada validée (2-3) ! Vivement les retrouvailles entre les deux clubs, prévues ce jeudi en Supercoupe.Entendons-nous bien : ce duel-là ne s’est pas déroulé sous la Coupole, mais sur la pelouse du stade Fodé Wade de Saly. Il n’a plus non plus été question de querelle entre Anciens et Modernes, mais d’une passe d’armes opposant ce que le Sénégal compte de mieux en matière de jeunes footeux pétris de talent. L’institut Diambars et Génération Foot ont à eux deux permis l’éclosion de plusieurs pépites sénégalaises, de Sadio Mané à Bamba Dieng en passant par Idrissa Gueye et Ismaïla Sarr.Respectivement partenaires de l’OM et du FC Metz, les deux clubs s’affrontaient ce dimanche avec l’espoir d’enfin basculer dans la première partie de tableau en championnat. D’un point de vue comptable, le nul final (1-1) ne fait donc les affaires de personne. On se souviendra malgré tout du très intéressant milieu relayeur Pape Demba Diop (dix-huit ans), qui a ouvert le score pour les locaux (8) quelques minutes avant l’égalisation de l’attaquant Malick Mbaye (dix-sept ans) pour les Grenat et Blanc (25). Retenez bien ces noms, il se pourrait bien qu’on les entende d’ici quelque temps en Ligue 1.Arrivé en provenance de Leyton Orient l'été dernier, Conor Wilkinson n’avait jusqu’ici inscrit que deux buts sous le maillot de Walsall. L’Irlandais a doublé son total ce samedi contre Newport, candidat à l’accession en League One, en l’espace de 40 minutes totalement dingues. Alors que lesétaient menés depuis la quatrième minute, l’avant-centre est entré sur la pelouse à la 52. Il n’a eu besoin que d’une poignée de secondes pour égaliser, à la réception d’un corner (53). Première touche de balle, premier but. Un homme galvanisé, surmotivé et plein de bonne volonté.Peut-être un peu trop, puisqu'il a malencontreusement envoyé sa tête dans la mauvaise cage en revenant défendre (56). Son deuxième but pour Newport, après celui marqué en 2016 lors de sa pige de deux mois au club gallois. Mais Wilko ne pouvait pas en rester là et à la 95minute, il a sorti son chef-d’œuvre : quelques jongles pour se mettre dans le sens du but et effacer son vis-à-vis à l'entrée de la surface, puis une reprise de volée magistrale en pleine lucarne (3-3). Les supporters n'ont, évidemment, pas pu résister à l'envie de s’incruster sur le pré pour l’embrasser. En même temps, quand on s’appelle Wilkinson, on ne peut que faire des merveilles balle au pied. Qu’elle soit ronde ou ovale.