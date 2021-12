Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un Dédé peut en cacher un autre, des scénarios de dingues à Singapour et un ancien sanglier qui brille aux Émirats.

À thunderbolt from Diaby pic.twitter.com/fuT95VtgDW — Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) December 25, 2021

Par Emile Gillet, Quentin Ballue et Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant qu’en Catalogne, on s’excite sur les débuts de Xavi comme entraîneur à Barcelone, au Qatar, on a tourné la page. Al-Sadd jouait ce samedi son premier match depuis le départ de l’Espagnol, et ça s’est très bien passé. Javi Gracia, son remplaçant sur le banc, maintient la formidable série d’invincibilité du club en championnat grâce à une victoire 3-0 sur Al-Khor. Leader avec 28 points (neuf victoires, un nul), Al-Sadd peut remercier une ganache que la France connaît bien : celle d’André Ayew. À l'affût sur un centre au cordeau pour inscrire le but du break à la 25minute, l’ancien Marseillais a dû s’employer un peu plus pour marquer son doublé. Oublié par le marquage défensif sur corner, il a surgi au second poteau pour catapulter une belle tête plongeante dans les filets (40). Son neuvième but, cette saison. Dans l’histoire, il est passé à deux doigts de se ramasser le crâne contre le poteau. Mais comme Dédé Gignac, André brille de réussite à l’étranger.Reportée deux fois pour des motifs sanitaires connus de tous, la fameuse Coupe Suzuki - nom donné au championnat d’Asie du Sud-Est - a débuté début décembre à Singapour. Et après une phase de poules ronronnante, force est de constater que le rythme s’est emballé ces derniers jours. En particulier ce samedi, lors d’une demi-finale retour mémorable entre le pays hôte et l’Indonésie. Tout restait à faire à l’issue de la manche aller (1-1), et le scénario du second match a dû faire criser les supporters locaux. Menés rapidement (1-0, 11), les Singapouriens ont écopé d’un premier carton rouge juste avant la mi-temps (45+2)... mais ont égalisé dans la foulée (1-1, 45+4). Les Lions ont subi une deuxième expulsion (67), ce qui ne les a toutefois pas empêchés de prendre l’avantage (1-2, 74). Si les Rouge et Blanc sont revenus à hauteur (2-2, 87), Singapour a bien cru pouvoir arracher la victoire sur penalty dans le temps additionnel. C’était compter sans Nadeo Arganiwata, qui a repoussé la tentative de Faris Ramli (90+1). La prolongation a ensuite été fatale aux joueurs de la cité-État, punis à deux reprises à la suite de deux cagades (91, 105+2) et qui ont fini à huit après un nouveau rouge (119). Place maintenant à la finale, entre l’Indonésie et la Thaïlande.Al Jazira capte beaucoup mieux. Le champion sortant de l'UAE Pro League s'est remis la tête à l'endroit, alors qu'il restait sur deux défaites en championnat. Le club du cheikh Mansour a dominé Khor Fakkan 4-0, lors de la onzième journée. Homme du match : Abdoulaye Diaby. Un nom familier des supporters du CS Sedan-Ardenne. L'international malien a en effet lancé sa carrière professionnelle chez les Sangliers, claquant dix-huit buts entre 2009 et 2013 (avant de s'en aller vers Lille, Mouscron, Bruges, le Sporting Portugal, Beşiktaş, Getafe, Anderlecht et, depuis cet été, Al-Jazira). Ce samedi, Diaby a ouvert et refermé le festival des siens avec deux frappes de mule (25, 77), Ahmed Fawzi (41) et Abdullah Ramadan (50) se joignant à lui pour gonfler le score. Un premier doublé sous ses nouvelles couleurs qui arrive au bon moment pour son équipe, quatrième, mais désormais à un petit point du deuxième, Al-Wahda, son prochain adversaire. En revanche, il y a déjà beaucoup de chemin pour aller chercher le leader Al Ain, devant de huit points. Mais si Diaby va, tout ira...