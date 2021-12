Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un derby madrilène à suspense en Primera Iberdrola, un choc de haute volée à Melbourne et une finale de coupe qui a donné le sourire à Hiroki Sakai au Japon.

Par Quentin Ballue et Raphaël Brosse

Photos : JFA / Urawa Red Diamonds

Un derby et ça repart. Logiquement battu le week-end dernier par le Barça, qui marche sur le championnat , le Real Madrid s'est refait la cerise face au voisin du Madrid CFF (1-3).n'ont pourtant mené au score que cinq minutes au stade Antiguo Canódromo. Prises à défaut par Kerolin (36), elles ont dû attendre le dernier quart d'heure pour égaliser par l'intermédiaire d'Esther González, à la réception d'un corner de Claudia Zornoza (78). Ce n'est que dans le temps additionnel que les filles d'Alberto Toril ont pris les devants grâce à une merveille de frappe signée Athenea del Castillo. Estherminator a eu le mot de la fin avec un tir croisé synonyme de doublé et de victoire assurée (90+7). Joli cadeau d'anniversaire pour Aurélie Kaci et Caroline Møller. Après quatorze journées, les Madrilènes sont huitièmes de la Primera Iberdrola avec vingt points. Huit de moins qu'un autre voisin, l'Atlético, qui occupe la troisième place.Privé de public durant tout l’été dernier, le stade olympique de Tokyo a dû attendre le 18 décembre pour accueillir un événement sportif sans avoir la moindre jauge à respecter. Les tribunes étaient donc copieusement garnies (environ 58 000 spectateurs), samedi, lors de la finale de la Coupe de l’Empereur entre Urawa et Oita. Une finale remportée par les Red Diamonds (2-1) au terme d’un scénario à rebondissements. En tête dès le début de la partie grâce à Ataru Esaka (6), les partenaires de Hiroki Sakai ont concédé une égalisation signée Matheus Sousa Pereira à l’approche du temps additionnel (90). La prolongation se profilait à l’horizon. Mais ça, c’était compter sans Tomoaki Makino. Entré à la 83, le défenseur de 34 ans a récupéré le brassard de capitaine et s’est mué en héros du soir, en déviant de la tête une puissante reprise de Kai Shibato (90+3). L’international japonais savait qu’il quitterait le club de Saitama - dont il était devenu un véritable emblème - à l’issue de la saison, après y avoir empilé quelque 418 matchs depuis 2012. Difficile d'imaginer une sortie plus réussie.Au coude-à-coude avec Macarthur et Western United en haut du tableau, le Melbourne Victory a perdu du terrain ce week-end. L'autre club au scapulaire a été accroché sur la pelouse de l'AAMI Park, antre de son voisin Melbourne City, accessoirement champion en titre (2-2). Les troupes de Tony Popović sont rentrées aux vestiaires avec un but d'avance, inscrit par Francesco Margiotta. L'attaquant formé à la Juventus a profité d'un coup franc rapidement joué pour faire trembler les filets (12). City a tout fait valser en 165 secondes par l'intermédiaire de Jamie Maclaren (60) et Andrew Nabbout (63). Le stade fit presque autant de bruit au moment de l'égalisation de Nick D’Agostino pour le Victory. Entré à la 70, l'Australien a d'abord été mis en échec par Tom Glover (73). La réussite sera au rendez-vous huit minutes plus tard lorsque sa frappe, seulement ralentie par la main mollassonne du portier, franchira la ligne (81). Un but marqué sur une passe décisive... de son propre gardien Ivan Kelava, dont le dégagement s'est transformé en offrande. Alisson n'a qu'à bien se tenir. Le tableau d'affichage ne bougera plus malgré des coups de chaud dans une surface, puis dans l'autre (90+4, 90+5). Le Victory reste devant City au classement, mais accuse désormais trois points de retard sur le leader, Macarthur. L'A-League vient à peine de recommencer qu'elle ne manque pas de nous régaler.