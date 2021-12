Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une soirée endiablée en Argentine, une lanterne rouge en grande galère en Tchéquie et un scénario fou en D4 anglaise.

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est peu dire que la semaine de Boca Juniors a été ébouriffante. D’abord parce que lesont remporté, mercredi, la Coupe d’Argentine aux dépens du Club Atlético Talleres (0-0, 4-5 TAB) . Ensuite parce que samedi soir, les protégés de Sebastian Battaglia ont fini leur saison de championnat avec brio en pulvérisant le Central Córdoba (8-1). La Bombonera avait donc plus d’une raison de rugir de plaisir, et pas seulement grâce aux buts de Cristian Pavón - auteur d’un doublé - et de ses petits camarades. Car les supporters de lacélébraient aussi une date très importante pour eux :. En référence à La 12, lalocale, le 12 décembre est jour de fête pour les fidèles de Boca, et ce, depuis 2012 (ça ne s’invente pas). Si le coup d’envoi du match a été donné le 11 à 22h, c’était d’ailleurs pour qu’il y ait encore du monde en tribunes à minuit, au moment de lancer les festivités. L’année 2021 n’est cependant pas encore terminée pour le club de Buenos Aires, qui ira affronter le FC Barcelone, mardi prochain à Riyad, dans le cadre de la Coupe Maradona nouvellement créée.En numérologie, le numéro 5 représente le souffle de vie de l’épanouissement. Pas sûr qu’à Karviná, en Tchéquie, on croit à ces conneries. Bon dernier du championnat, le MFK Karviná affiche 5 petitsen 18 matchs (0 victoire, 5 nuls, 13 défaites). Ce samedi, la lanterne rouge a respecté son rang face au Fastav Zlín en encaissant un doublé de Tomáš Poznar. D’abord via une tête sur corner (8), puis après un centre bien repris (50). Mais même en sombrant, Karviná arrive à conserver du panache. Lukas Bartosak avait en effet réduit l’écart d’une belle demi-volée en poteau rentrant (28), avant que son coéquipier Kristi Quose ne vendange un penalty (45). Cerise sur le gâteau : l’expulsion d’Eduardo Santos sur un deuxième jaune au bout du temps additionnel (90+5). Les Tchèques ont bien mérité d’être les détenteurs d’une stat folle : ils n’ont gagné qu’un seul de leurs 25 derniers matchs de championnat. Heureusement, la numérologie peut leur offrir un motif d’espoir : le 26 représente les énergies d’un joueur d’équipe réaliste et orienté.La League Two, number one sur le spectacle. Oldham et Forest Green en ont donné pour leur argent aux supporters venus au Boundary Park samedi, et pour cause, la rencontre a accouché d'un festival de buts (5-5). Les hommes de l'ancien Parisien Selim Benachour ont frappé les premiers par Davis Keillor-Dunn, en mode tireur d’élite à 30 mètres (11), mais l'avantage fut de courte durée. À peine deux minutes plus tard, Jack Aitchison remettait le club le plus vert du monde à égalité (13). Les Rovers ont tout renversé avec un doublé de l'inévitable Jamille Matt (27, 44), qui en est déjà à 14 pions cette saison, et une autre réalisation de Mathew Stevens (48), homonyme parfait d'un joueur de snooker. Les visiteurs menaient alors 4-1, mais le match a pris une autre tournure avec quatre buts entre la 55et la 65. Sorti du banc à la 52, Hallam Hope a justifié son nom en redonnant immédiatement espoir aux(55). Quatre minutes plus tard, Keillor-Dunn claquait son doublé (59). Comme Stevens (63), qui permettait alors à Forest Green d'être à +2. C'était compter sans, une nouvelle fois, le coaching de Benachour. Treize minutes après son entrée, Jack Stobbs trouvait ainsi le chemin des filets pour ramener les siens à un petit but (65). Il ne s’est pas arrêté là en provoquant le CSC du malheureux Kane Wilson qui, sous pression dans sa surface, scellera l’issue de cette incroyable remontada (78). Scénario tout aussi fou qu'inattendu, puisque 22 places séparent Forest Green, leader, et Oldham, avant-dernier du championnat. Ledans toute sa splendeur.