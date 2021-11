Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une fin de série pour le Red Bull Salzburg, une énorme déconvenue pour le Club América et une première très attendue du côté de Saint-Marin.

Par Raphaël Brosse, Emile Gillet et Quentin Ballue

Cap sur le Mexique, non pas pour se pâmer devant la superbe demi-volée d’André-Pierre Gignac - qu’on vous recommande malgré tout vivement - , mais pour constater avec étonnement que le Club América est déjà en vacances. Les partenaires de Memo Ochoa ( battus en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF fin octobre ) ont eu beau boucler la phase régulière du tournoi d’ouverture dans la peau d’un solide leader, leur parcours dans la Liguilla s’est brutalement arrêté dès les quarts. Opposés aux Pumas, pourtant modestes onzièmes à l’issue du championnat et obligés de passer par les barrages, les Aigles sont restés muets à l’aller (0-0) avant de se faire surprendre dans leur antre du stade Azteca samedi (1-3). L’ancienne équipe de Jérémy Ménez avait ouvert le score grâce à un penalty d’Emanuel Aguilera (11), mais Washington Corozzo (29, 42) et Higor Meritão (82) ont fait le bonheur des visiteurs, qui affronteront le CF Atlas en demies., a déploré la formation la plus riche d’Amérique latine dans un communiqué.À la place de Santiago Solari, l’actuel entraîneur des, on se ferait un peu de souci.220 jours. Dans un tel laps de temps, on peut faire beaucoup de choses. Entre le 21 avril et le 27 novembre 2021, le RB Salzbourg a choisi de ne plus perdre en championnat, en toute simplicité. Une série impressionnante qui a pris fin ce samedi contre l'Austria Klagenfurt, surprenant promu classé quatrième (2-1). Comme d'habitude, les hommes de Matthias Jaissle ont outrageusement dominé (70% de possession, 20 tirs à 5), mais cette fois-ci, ils ont été surpris par un excès d'agressivité typiquement autrichien. Le Français Oumar Solet en tête, qui s'est fait carjacker le ballon avant l'ouverture du score (30). Le deuxième, c'est le gardien Philipp Köhn, battu par une frappe dégainée très rapidement par Markus Pink (80). Dans le temps additionnel, Rasmus Kristensen réduit l'écart, en vain. Malgré cette première défaite de la saison, les Autrichiens gardent douze points d'avance sur le deuxième. La preuve que perdre à Pierre-Mauroy peut vous causer de sérieux problèmes. À des années-lumière du leader Tre Penne, le modeste Cosmos essaie d'égayer sa triste saison comme il le peut du côté de la Sérénissime république de Saint-Marin. L'équipe basée à Serravalle n'a gratté qu'un petit point lors de ses huit premières rencontres de championnat - le mois dernier, sur la pelouse de Fiorentino (0-0). Un résultat célébré comme il se doit au sein d'un club qui a connu la défaite lors de douze des quatorze journées du Campionato Sammarinese en 2020-2021. Ce dimanche, un autre pas a été franchi. Après le 6-0 infligé par Libertas et le 5-0 collé par Tre Fiori, la défense jaune et vert était encore en journée portes ouvertes puisqu'elle a concédé cinq buts contre San Giovanni. Mais pour la première fois de la saison en championnat, le Cosmos a réussi à marquer. Alors que le score était déjà de 4-0, et que son équipe évoluait à dix, Raul Ura a réduit le score à la 67minute. L'attaquant italien n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà planté deux fois en Coppa Titano, compétition dont le Cosmos a pris la porte dès le premier tour. Défaite 5-1, toujours pas de victoire et une différence de buts de -26, mais enfin un pion au compteur. Ses faux pas lui collent à la peau, mais le Cosmos n'est pas à zéro.