Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un monument polonais en péril, une dernière minute folle en D2 japonaise et une revanche savoureuse outre-Atlantique.

Par Quentin Ballue, Emile Gillet et Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si vous ne gardez un œil sur le Legia Varsovie qu’au travers de ses récents résultats en Ligue Europa, vous devez vous dire que tout va plutôt bien. Car taper le Spartak à Moscou (0-1) puis Leicester City deux semaines plus tard (1-0), ce n’est franchement pas mal. Mais il ne faut pas se leurrer : sur la scène nationale, la saison desest pour le moment une horreur absolue. Ce dimanche, les Varsoviens ont concédé un... septième revers de rang (!) en Ekstraklasa, cette fois-ci sur le terrain d’un Górnik Zabrze pourtant guère flamboyant (3-2). Menés 2-0 à la pause, les coéquipiers de Lindsay Rose sont revenus à 2-2 avant d’encaisser le but fatal à la 96. Par conséquent, lesrestent bloqués à l’avant-dernière position du classement (avec deux matchs en retard). Comment le club le plus riche du pays, sacré à sept reprises lors des neuf dernières éditions du championnat et candidat évident à sa propre succession, s’est-il retrouvé dans une telle galère ? Des échos venus de Pologne évoquent un mercato raté, une direction qui navigue à tâtons, des entraîneurs sans solution (Czesław Michniewicz a été remercié fin octobre, Marek Gołębiewski devrait bientôt lui emboîter le pas) et des joueurs pas hyper concernés par la situation. Et pendant que le Legia broie du noir, c’est le Lech Poznań, son outsider habituel, qui prend ses aises au sommet de la hiérarchie...On aime ces moments où la folie s'empare d'un stade. Alors, impossible de passer à côté du Ehime-Sagamihara en D2 japonaise. Ce choc de bas de tableau (les deux clubs étaient respectivement avant-dernier et premier relégable, avant le coup d'envoi) a redistribué les cartes, à deux journées de la fin. Le match était important, intense, disputé et donc âpre. Forcément, l'histoire s'est écrite dans les dernières minutes. À la 83, les locaux ont ouvert le score par le biais du jeune Shoji Toyama (19 ans). Mais tout s’est cassé la gueule quelques minutes plus tard, après un CSC du gardien encaissé à la 89: Ehime est passé tout près de prendre un deuxième pion à la 95, mais Okamoto a sorti une parade exceptionnelle sur sa ligne. Derrière, un attaquant a raté la mire à bout portant. Dans la continuité de l'action, Ehime a même pensé obtenir un penalty... non sifflé. La suite est terrible : sur un long ballon en profondeur, le gardien a déserté ses cages pour devancer l'attaquant... Raté. Devancé, il s'est ensuite fait contourner, dominer au duel et a été battu dans le but vide. Au bout du bout du temps additionnel, Yuki Nakayama a ainsi offert trois points à Sagamihara, qui a pu quitter la zone rouge. Assurément une minute qui comptera, en fin de saison.Déjà dominateur sur la saison régulière, l'Union Omaha a confirmé qu'il était bien le patron de l'USL League One en s’offrant le sacre au Werner Park de Papillion. Comme l'an dernier, les Hiboux avaient rendez-vous avec Greenville en finale. Sauf que douze mois plus tôt, la faute à de multiples cas de Covid dans ses rangs, la franchise du Nebraska avait été privée de cette opportunité. Et du titre, celui-ci ayant été remis au Greenville Triumph sur la base du nombre de points par match. La revanche a été éclatante, ce samedi (3-0). Auteur d'un doublé en demi-finales face à Tucson (6-1), Evan Conway a trompé l'arrière-garde carolinienne dès la septième minute d'un coup de casque. L'attaquant n'a pas fini la rencontre, puisqu'il a écopé d'un deuxième carton jaune. Sans conséquence, Greg Hurst ayant déjà fait le break (43) et Tobias Otieno ayant enfoncé le clou dans le temps additionnel (92). Omaha décroche la timbale, et renvoie Greenville à sa triste réalité : trois éditions, trois finales, mais toujours pas de victoire sur le terrain. Le Triumph modeste.