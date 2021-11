Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : le show d'Abel William Stensrud en D3 norvégienne, l'invraisemblable série noire du FC Florești en Moldavie et le sommet du championnat sud-coréen entre Jeonbuk Hyundai Motors et Ulsan.

Par Raphaël Brosse, Quentin Ballue et Emile Gillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un buteur norvégien a martyrisé les filets ce week-end. Eh non, ce n’est pas Erling Haaland, bloqué à l’infirmerie pour une durée indéterminée à cause d’une hanche capricieuse. Pour trouver la trace de cet autre artificier venu du grand Nord, il fallait se rendre en Norvège. En troisième division plus précisément où, lors de l’avant-dernière journée de championnat, Skeid a été d’une cruauté sans pareille face à la réserve de Rosenborg, éparpillée en mille morceaux (12-0). Abel William Stensrud a été l’un des grands artisans de cette victoire fleuve. L’attaquant de 19 ans s’est offert un sextuplé - certains iront même jusqu’à parler d’un septuplé, mais sa dernière réalisation est en fait un CSC d’un joueur adverse -, commençant son festival à la 5minute et le concluant à la 71. Après un début de saison gentillet, le gamin oslovien s’est énervé à l’approche du sprint final, claquant 18 buts lors des 10 dernières rencontres et portant son total à 22 pions en 21 matchs. Et ce n’est pas tout : grâce à ce succès, son club a validé son accession en OBOS-ligaen, la D2 locale, en 2022. Ça méritait bien de sabrer le champagne.Lors de la saison 2017-2018, le club italien de Benevento avait fait parler de lui en commençant le championnat de Serie A par 14 défaites. Pas de quoi impressionner pour autant le FC Florești en Moldavie qui en est, lui, à 17 revers en autant de journées de Divizia Națională, la première division locale. Le tout en ayant encaissé 53 pions, pour 11 marqués. Les hommes de Iurie Grosev étaient déjà mal barrés avant le coup d'envoi de la saison puisqu'ils avaient écopé de six points de pénalité pour une affaire de matchs truqués. L'espoir d'une folle remontée s'est vite estompé avec les défaites accumulées. Ce samedi, c'est le Dinamo Auto qui a bénéficié de l'opération porte ouverte pour s'amuser un peu (1-5). La lanterne rouge conserve donc le total peu enviable de -6 points, ce qui la situe à 21 longueurs du club qui la précède, le FC Zimbru Chișinău. Pas de bol : au retour de la trêve, c'est le Sheriff Tiraspol qui débarquera au bord de la rivière Răut. Une équipe qui a gagné lors des sept dernières journées, avec un score cumulé de 26-0. Sheriff, fais-moi peur...À quatre journées de la fin de saison en Corée du Sud, le sprint final bat son plein. Samedi, les deux équipes encore en course pour le titre s’affrontaient dans un choc qui a tenu toutes ses promesses. À domicile, le Jeonbuk Hyundai Motors a réussi à se détacher de l’Ulsan Hyundai en toute fin de match grâce à Stanislav Iljutcenko. Recruté en janvier dernier, le Russo-Allemand n’arrête plus de planter et a continué de régaler ce week-end : à peine entré en jeu, il reprenait un centre de Modou Barrow de la tête à quinze secondes de la fin du temps additionnel (3-2, 90+5). Le but de la victoire ? Peut-être même celui du titre, à en croire la réaction du staff et des supporters, complètement déchaînés après le coup de sifflet final. Logique au regard de la physionomie dingo du match : ouverture du score de Jeonbuk par Min-kyu Song (24), égalisation de Lim Jong Eun (38), deuxième but de Jeonbuk via Jea-mun Ryu (65) et nouvelle égalisation signée Chung-yong Lee (79). Le tout avec un but refusé pour les visiteurs en début de match. 3-2, sixième victoire consécutive et même treizième rencontre sans défaite : le Motors se dirige vers un cinquième titre de rang. Plus de 500 ans après les Yi, une nouvelle dynastie se met en place en Corée du Sud.