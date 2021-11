Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un sacre inattendu au Kazakhstan, une séance de tirs au but invraisemblablement nulle en Afrique du Sud et la présentation du Gaëtan Charbonnier néerlandais.

Tremblement de terre au Kazakhstan : les favoris Astana et Almaty se sont fait chiper le titre par le Tobol Kostanay. Tout s’est joué ce samedi, lors de la 26et ultime journée. Pendant qu’Astana abandonne deux points contre Turan (1-1), le Tobol domine l’Akzhayik Uralsk (0-2). Igor Sergeev, buteur maison aux quatorze pions cette saison, ouvre le score en reprenant une frappe déviée par le gardien (27), avant qu’Askhat Tagybergen - dont le nom pourrait avoir sa place dans- ne close l’histoire d’une frappe de loin (60) aussi surprenante pour le gardien que pour le réalisateur, qui diffusait un ralenti au moment du. Onze ans après, le Tobol remporte une deuxième fois le championnat national, et gagne donc sa place pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions. Pas mal pour un club qui, au lieu d’avoir deux tribunes latérales, a des terrains de five collés à son stade. Ce sera peut-être l’occasion de voir un nouveau Français briller, puisque le numéro 11 local s’appelle Jérémy Manzorro et est né à Villeurbanne. Sans doute le seul à avoir parcouru les 5000 bornes qui séparent Gueugnon de Kostanay. Comme lui, six autres joueurs ont été recrutés par le Tobol cette saison. Un turnover gagnant qui a de quoi souffler quelques regrets à Grigori Babayan. Entraîneur de l’équipe en début de saison, il a laissé les clés de la maison à Aleksandr Moskalenko pour un rôle d’assistant au CSKA Moscou. Le pif.Quatorze ans que les Mamelodi Sundowns n'avaient plus mis la main sur le MTN 8. Drôle de nom pour une compétition, derrière laquelle se cache le géant des télécommunications MTN. Bref. Le leader de la Premier Soccer League est venu à bout de Cape Town City samedi, au Moses Mabhida Stadium de Durban. En tête au tableau d'affichage grâce à Thapelo Morena (24), le club de Pretoria se fait reprendre à l'entame du dernier quart d'heure par Fagrie Lakay (75). Malgré une dizaine de minutes en supériorité numérique à la suite de l'expulsion d'Idumba en prolongation, les Sundowns doivent finir le travail aux tirs au but. Pas un bon souvenir puisqu'en 2018, ils avaient été sortis de cette manière par le même adversaire en demi-finales.La séance est pour le moins laborieuse. Treize minutes de tension, pendant lesquelles neuf (!) joueurs ratent la transformation. Au milieu de ce quasi-bêtisier, un géant sort de la mêlée : Dennis Onyango. Le capitaine des Sundowns, 36 ans dont 10 au club, se transforme en mur infranchissable pour les Citizens. Le portier ougandais sort le grand jeu en repoussant les tentatives (pas toujours bien ajustées, il faut l'avouer) de Mayo, Lakay, Ajagun, Fielies et Mkhize. Cinq arrêts, ça méritait bien le titre d'homme du match et le joli chèque de 8000 rand (environ 450 euros) qui allait avec. Il fallait bien ça pour compenser les ratés de ses coéquipiers Domingo, Vilakazi, Modiba et Lebusa. Dennis OnyanGOAT.Mühren. Pour les fans absolus de foot batave, ce nom évoque forcément quelque chose. C’est celui de deux frères, Gerrie et Arnold, qui ont remporté plusieurs finales européennes avec l’Ajax dans les années 1970 et ont enfilé la précieuse tunique. C’est aussi celui de leur neveu, Robert. S’il n’a pas le palmarès de ses deux oncles, cet attaquant aujourd’hui âgé de 32 ans peut néanmoins se vanter d’être l’un des artilleurs les plus redoutés d’Eerste Divisie. Vendredi, le joueur de Volendam s’est illustré en signant rien de moins qu’un quadruplé face à Dordrecht (4-2). Son club survole la D2 néerlandaise, lui plane tout en haut du classement des buteurs (treize réalisations après treize journées). Pourtant, malgré trois années à l’AZ Alkmaar (2014-2017), l’avant-centre d’1,87 mètre n’a jamais vraiment réussi à s’installer à l’échelon supérieur. Et sa seule expérience à l’étranger, du côté de Zulte-Waregem, a même tourné au flop. Pour résumer, il n’y a donc guère que dans l’antichambre de l’Eredivisie que le natif de Purmerend s’épanouit. Lors des deux saisons précédentes, passées chez le Cambuur Leeuwarden, il a carburé à 64 buts et 21 assists en... 66 apparitions. Portés par leur homme providentiel, les Jaune et Bleu ont logiquement été promus en première division. Robert Mühren, lui, est reparti à Volendam, dans le club de ses débuts, avec lequel il avait terminéen 2013-2014 grâce à ses 25 pions. Souvent brillant en L2, mais trop rarement convaincant en L1, Gaëtan Charbonnier a ainsi un frère jumeau aux Pays-Bas.