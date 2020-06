Schillaci, Milla, Stojković : les outsiders du mondial 1990

#8: David Platt

Au Mondial 90 Paul Gascoigne, déjà titulaire chez leset célèbre pour un transfert record à Tottenham en 88, avait été plus révélation qu’outsider. Alors que David Platt, lui, avait commencé le tournoi sur le banc ! Deux fins de matchs en poule contre les Pays-Bas (parce que Bryan Robson s’était blessé) et contre l’Égypte, puis une entrée tardive à la 71e contre la Belgique, en 8e. En prolongation, à la 119e minute, David sauve une Angleterre dominée d’un super but en volée-pivot sur coup franc de Gazza (1-0 final). Son destin a basculé :. Face de lune à la houppette blonde et aux dents de lapin, il finit le Mondial à fond les ballons en complice de Gazza. Il est titulaire et buteur contre le Cameroun (super but de la tête), contre l’Allemagne en demie (un TAB réussi avec le sourire) et contre l’Italie, pour la quatrième place (1-2, mais super but de la tête encore). L’histoire d’amour entre David et l’Italie se prolongera pour lui dès 1991 à l’AS Bari, puis à la Juventus et enfin à la Sampdoria...