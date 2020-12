« Je dis à ma famille de ne pas acheter de foie gras »

Interdire la chasse à courre, les élevages à fourrure ou encore les spectacles avec bêtes sauvages : tel est le projet du « Référendum pour les animaux » . Une initiative qui vise à soumettre une proposition de loi au référendum, soutenue par plus de 140 parlementaires. Trois footballeurs professionnels engagés pour la cause animale se confient sur ce sujet, apportant leur témoignage sur l’importance de défendre nos amis à poils, à plumes ou à écailles.

Johan Gastien (Clermont Foot 63)

Le référendum pour les animaux, c’est parti ! Rendez-vous sur https://t.co/ksUOCwcNxD @hugoclement vous explique tout pic.twitter.com/4sVMUgywIB — Référendum pour les animaux (@RIPanimaux) July 2, 2020

Gauthier Hein (AJ Auxerre)

"???????’ℎ?? ?????? ? 3 ??? ?? ?? ?’? ?????? ????? ?? ???ℎ???. ?? ???? ??’???? ??? ?? ???? ℎ??????"@gauthier_hein avait à cœur de se mobiliser pour la cause animale #PlayersForSociety pic.twitter.com/4P4g2X68Hg — Players For Society (@Players4society) September 17, 2020

Clarisse Le Bihan (Montpellier)

De Rennes à Metz en passant par Angers, 20 footballeur.euse.s français se sont unis pour lutter contre l'abandon des animauxUn projet signé Players For Society & la @SPA_Officiel À votre tour de recruter votre nouvelle pépite https://t.co/P5wN2VrVpV#PlayersForSociety pic.twitter.com/PdXY8BSQyy — Players For Society (@Players4society) January 28, 2020

Propos recueillis par Quentin Ballue

J’ai toujours eu des animaux, chez moi. Les chiens que j’ai eus ont été des confidents, quand j’étais petit. Aujourd’hui, j’ai deux chats : Lola et Olga. On a adopté la première dans une association, Chats des Rues 63, et on a récupéré la deuxième auprès d’une amie de ma compagne qui en avait beaucoup. J’ai ma carte de membre de la SPA et je suis bénévole au refuge de Brugheas, le plus proche de Clermont, depuis presque un an. J’y vais toutes les semaines, en temps normal et hors confinement. J’adore parce que ça me permet de m’évader un peu et d’aider les animaux qui sont là-bas, en promenant les chiens ou en tenant compagnie aux chats pour les sociabiliser. C’est important, pour leur future adoption.J’ai du mal à comprendre le comportement égoïste de l’être humain envers les animaux, ça fait vraiment mal au cœur parfois. Eux demandent juste un toit, et de l’affection... Je n’arrive pas à comprendre ces gens qui les abandonnent, ça me sort par les yeux. On ne se met pas à leur place, en fait. C’est comme l’environnement : ça prend du temps, c’est sûr, mais on arrivera à gagner ce combat. Nous avons besoin de réagir, et surtout d’agir. Ce n’est pas normal que des chiens soient abandonnés, que des animaux comme les vaches soient maltraitées quand elles sont abattues... Tout ça est inhumain. Je ne vais plus voir les cirques depuis pas mal de temps, parce que la place d’un animal n’est pas là-bas. Il y a un tas de choses comme ça où il faut qu’on avance, je pense qu’il faut avant tout changer de mentalité. C’est en bonne voie, mais ça prend malheureusement du temps. Je défendrai toujours les animaux, quoi qu’il arrive.C’est en voyant ce qui se faisait dans le monde, en suivant les associations qui dénoncent les maltraitances que j’ai voulu m’engager pour la protection animale. L’UNFP a mis des choses en place par son service engagement sociétal, qui permet aux joueurs de s’engager dans diverses associations. Ils ont créé un partenariat avec la SPA, dont je suis l’un des parrains. J’ai deux labradors, dont Sparky que j’ai adopté au refuge en début de saison en arrivant à Auxerre. Il avait été déposé, à la suite d’un divorce. Quand on se rend là-bas, ça nous bouleverse et c’est un crève-cœur. Passer devant les box et croiser le regard de ces chiens qui n’ont qu’une seule envie, être libre et connaître le bonheur dans un foyer, ça me touche. Forcément, j’étais content de faire un heureux et c’était fort en émotion. Si j’avais pris conscience de certaines choses avant, j’aurais sûrement adopté mon premier chien de la même manière au lieu de l’acheter dans une animalerie.Les gens devraient plus s’intéresser à la cause animale, et davantage s’informer. Ça commence par là, et le travail d’une association comme L214 est important pour montrer la réalité ou provoquer des prises de conscience. Grâce à eux, des crimes ont été empêchés. Je ne conçois pas qu’on puisse faire du mal à des animaux en toute impunité, je suis choqué par le manque d’humanité de certains ou de voir des chasseurs prendre plaisir à faire souffrir et à tuer des bêtes innocentes qui vivent dans leur état naturel. Les propositions du « Référendum pour les animaux » renvoient à des choses purement commerciales, à des questions d’argent et à des pratiques que je ne conçois pas. Tout ce qui est fourrure, ce qui peut toucher aux animaux dans les vêtements, je boycotte. Autre exemple : à Noël, je dis à ma famille de ne pas acheter de foie gras. Ce n’est pas nécessaire, donc j’évite ces choses-là, surtout qu’on sait comment sont traités les canards. Le monde est un équilibre et il faut respecter tout le monde, autant les animaux que les humains.Depuis que j’ai signé à Montpellier, j’ai adopté un chien et j'ai aussi pris davantage conscience de pas mal de choses en regardant des documentaires ou en lisant. Le « Référendum pour les animaux » , c’est quelque chose que je soutiens totalement. La chasse à courre par exemple, c’est une pratique revendiquée comme culturelle. Mais je trouve personnellement ça horrible, ça me dégoûte. Acheter des vêtements avec de la fourrure, je ne peux pas et je n’ai pas envie de participer à ça... On ne peut pas fermer les yeux, ça m’a fait évoluer dans ma façon de consommer. Aujourd’hui, je ne mange quasiment plus de viande ni de poisson et je me sens mieux dans ma peau en me disant que je ne participe pas à ça. Je n’empêche pas les autres de le faire, mais j’ai cette conviction et j’en suis fière.Avoir cette petite prise de conscience est à la portée de tous, changer un peu ses habitudes aussi sans forcément passer du tout au tout. J’essaye de sensibiliser ma famille et mes amis, je leur dis de faire attention à des choses simples comme l’achat des œufs. Ce sont des petits détails, mais j’ai adopté ces réflexes. En achetant, on participe. C’est trop facile de se dédouaner et c’est ensemble, avec de petits gestes, qu’on arrivera à évoluer en changeant les mentalités. J’ai participé à une action dans un refuge animalier à Millau, avec deux autres joueuses. On a pu vivre dans la peau des bénévoles le temps d’une après-midi, et ça donne encore plus envie de prendre soin des animaux. Ils étaient tellement heureux qu’on s'occupe d’eux, c’était vraiment sympa de donner un peu de son temps. Quand on repart, c’est le cœur un peu lourd parce qu’on a envie de les accueillir et ce n’est pas forcément possible. On a donc mené une campagne sur les réseaux sociaux, afin de les aider à libérer de l’espace.