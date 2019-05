Ces défenseurs qui foutent les jetons et leurs bourreaux

#1: Jérôme Boateng / Lionel Messi

Jérôme Boateng est un défenseur plutôt costaud. Avec son mètre 92 et ses 90 kilos, le défenseur central a de quoi impressionner. D’autant que son tatouage dans le cou est assez intimidant. Alors quand un tel colosse affronte Lionel Messi, surnommé « la Pulga » (la puce, en VF), qui lui rend plus de 20 centimètres et 20 kilos, on se dit qu’il va le dévorer. Surtout que le joueur allemand d’origine ghanéenne a la réputation de ne rien laisser passer, ni le ballon ni l’adversaire, en témoigne son expulsion pour un tacle violent face à la Suède lors de la Coupe du monde 2018. Oui mais voilà, Leo Messi n’est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Et quand, en demi-finale de la Ligue des champions 2015, le quintuple Ballon d’or défie le défenseur balle au pied, il s'avance avec une concentration absolue : «» Et cela fonctionne, l’Allemand semble hypnotisé, comme un cobra face à un fakir. Alors que Messi s’avance vers lui, il recule et finit par tomber sur les fesses sous l’effet des crochets magiques. Une des humiliations les plus mémorables du football moderne. À la suite de ce dribble devenu mythique, les montages vidéo fleurissent sur Internet et doivent encore aujourd’hui hanter les rêves de Boateng. La petite bête a mangé la grosse.