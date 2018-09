Ces anecdotes que l'on ne veut plus entendre

La première fois, c'était sympa, mais au bout de mille fois, on n'en peut plus de ces anecdotes qui reviennent encore et encore.

16

Par Éric Maggiori et Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Son prénom se prononce « Le Roi » . Pourquoi ? Parce que son père, Souleymane Sané, est un ancien footballeur international sénégalais, qui avait été appelé pour la première fois en équipe nationale par Claude Leroy. En honneur du Sorcier blanc, il a donc baptisé son fils Leroy.À chaque fois qu'un commentateur prononce «» et que le consultant le reprend : «Avant de débarquer à Nantes à l’été 2013, il évoluait à Évry en CFA 2. Mais surtout, il bossait comme vendeur à la boutique du PSG , soit à celle du Parc du Princes, soit dans celle des Champs-Élysées. Il floquait les maillots pour les clients.Quand Bammou marque un but, ou joue contre le PSG . «Le Parc des Princes a eu la chance de l'avoir pendant sept saisons, au grand dam de Geoffroy-Guichard à qui on rabâche depuis des années que l'artiste argentin aurait élu résidence dans le Forez dès 2004, si ses dirigeants avaient eu le nez creux, laissant unplusque jamais filer après un essai infructueux.Quand ce n'est pas lors d'une affiche du dimanche soir PSG -Sainté, on retrouve cette belle histoire à chaque fois qu'un type talentueux a été zappé par les recruteurs français.Repéré à l'âge de 17 ans par le FC Metz , l'enfant de Jœuf a été recalé à cause de tests respiratoires. Il s'est avéré que Platoche soufflait de la mauvaise manière dans le spiromètre. Ce qui n'a absolument pas dérangé l'AS Nancy Lorraine, qui a sauté sur l'occasion pour faire signer le numéro 10.c.f. Javier Pastore , pour les plus de 40 ans.Le Kun a eu la bonne idée de tomber amoureux, se marier et avoir un enfant avec la fille cadette de la légende Diego Maradona . Si leur histoire s'est terminée il y a cinq ans, l'attaquant est souvent ramené à sa condition d'ancien gendre duÀ chaque fois que Diego s'offre une tranche de critique de l', où il oublie rarement de citer son ancien beau-fils. Pas de cadeaux pour les ex de la petite.Il vient de loin, Adil. Avant d'avoir une belle moustache, de partager sa vie avec une bimbo et d'être champion du monde, le défenseur marseillais s'occupait des espaces verts de la ville de Fréjus.Dès qu'il faut expliciter une vérité absolue telle que : «» ou «» . La fameuse école de la vie.Pensionnaire du centre de formation des Girondins pendant dix ans, «» aurait été viré salement à cause... de sa petite taille. Bah oui.À chaque fois que le milieu sort une prestation correcte, en dépit... de sa petite taille. Vous l'aurez deviné.Ce n'est un secret pour personne, Dennis avait une frousse incommensurable de l'avion et de tout véhicule aérien et ne se déplaçait qu'en voiture ou en train pour disputer les matchs à l'extérieur. Si bien qu'en 1998, quand toute la sélection rallie le Vélodrome de Marseille en hélicoptère depuis son camp de base monégasque, le «» s'est tapé toute la corniche pour arriver à l'heure pour le quart de finale contre l' Argentine À chaque fois qu'une équipe doit se taper un déplacement aux confins de l'Europe. Moins quand un joueur réussit un combo contrôle porte-manteau, crochet, frappe de l'exter... ça n'arrive pas tous les quatre matins.Des tatouages jusqu'au menton, une crête de punk, quelques soirées arrosées diffusées sur les réseaux sociaux, le Ninja dénote dans le monde du foot. Lui compte vivre comme il l'entend. Et ce n'est pas sa consommation de clopes, fréquemment remise sur le tapis, qui rassurera les plus fermés d'esprit.Champion sur les terrains de football, Zlatan Ibrahimović a également excellé dans un autre sport dans sa jeunesse : le taekwondo. Il en a même été ceinture noire, selon la légende.À chaque fois qu'il tente un geste acrobatique, une talonnade aérienne, une aile de pigeon. «Le Becks peut avoir une belle gueule s'il le veut, mais Sir Alex Ferguson n'en a rien à carrer. En février 2003, alors que United vient de se faire éliminer en FA Cup par Arsenal , le coach mancunien pique une colère et shoote dans une chaussure qui vient s'écraser sur l'arcade sourcilière du. Le début de la fin de l'idylle entre les deux hommes, puisque Beckham filera l'été suivant au Real Madrid À chaque fois que les mots « Beckham » et « Ferguson » sont contenus dans la même phrase. Jesús Navas fait partie des fidèles. Jusque ses 28 ans, le joueur aux yeux bleus est resté dans son club formateur, le FC Séville . Sauf qu'en réalité, si Navas n'a pas quitté sa ville natale, c'est uniquement parce qu'il avait peur de s'éloigner de sa maman. Après de nombreuses séances chez le psy, il a finalement vaincu ses peurs et est parti à Manchester en 2013. Pour finalement revenir à Séville quatre ans plus tard.À peu près à chaque fois que l'on évoque l'amour qui unit Jesús Navas au FC Séville Lors de l'Euro 2016, il était dans lade Lille pour supporter l'équipe de France . Il évoluait alors au LOSC et était loin de se douter qu'il serait champion du monde en 2018 !: Pendant tout le Mondial 2018. Avec un pic lors de son but face à l' Argentine et lors de la victoire finale des Bleus. «Selon la légende, quand il était petit, N’Golo Kanté effectuait le chemin de chez lui à l’entraînement en trottinette. Problème, cette anecdote serait une pure invention. «» a-t-il expliqué au micro de Canal+. Peu importe, l'anecdote continue d'être racontée, encore et encore.: À chaque fois qu'il récupère un ballon dans les pieds de l'adversaire et que le commentateur veut louer ses qualités de dévouement.