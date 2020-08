Lisbonne Saint-Germain

Jour 1 - Mardi 18 août

« Les Marseillais, allez-vous faire enculer ! »

Jour 2 - Mercredi 19 août

La deuxième mi-temps d’OL/Bayern est une longue démonstration de la supériorité allemande. Puisqu’il faut s’en remettre à un miracle, quelqu’un hurle : « Choupo, Choupo ! »

Jour 3 - Jeudi 20 août

« Tu disais à l’époque à des Italiens, qui dominaient le foot européen, que tu étais au PSG, on te répondait : "C’est quoi ça ?" »

Jour 4 - Vendredi 21 août

« Je crois qu’au nom des liens entre les deux pays, de l’importance de la diaspora portugaise en France, les Lisboètes ont envie de voir le PSG gagner. »

Jour 5 - Samedi 22 août

« Aucun Munichois ne va venir. Ils vont regarder le match chez eux, avec des chips »



Jour 6 - Dimanche 23 août

Par Joachim Barbier, à Lisbonne / Photos : IconSport





Il ne fait pas bon être parisien ou étiqueté comme tel dans les rues de Lisbonne. Un harcèlement presque continuel.Les Lisboètes, enfin les, n’en peuvent plus de ce feuilleton, des rumeurs de transfert qui envoient sur les rives du Tage le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Ils veulent savoir ; on doit bien savoir du côté de son ancien club., l’historique quotidien sportif portugais, a mis en une l’attaquant uruguayen dans sa posture de l’archer avec le titre « L’aigle va chercher Cavani à Paris » . Il faut aller page 16 pour avoir une page dédiée à cette demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig. Un peu de contexte, une déclaration de Nagelsmann, une autre de Tuchel en conférence de presse et hop ! on passe à la qualification de la veille de l’Inter. Expédié.Les rues de Lisbonne se sont, elles, transformées en chasse au trésor. Des équipes de médias français, sportifs et généralistes, en quête de supporters, de Parisiens, de Français, désespèrent de trouver n’importe quoi qui porte un maillot du PSG pour faire « sujet » avant le coup d’envoi. Manque de bol, les premiers sont presque plus nombreux que les seconds. Et ça rame sec pour trouver quelqu’un à qui poser la question :Lisbonne se bat contre un retour du Covid-19. Comme on scrute d’un œil inquiet les nuages qui annoncent l’orage à venir. Alors la vie, dans ce qu’elle a de petites futilités essentielles – regarder un match entre amis en buvant des bières –, a été mise en sourdine. Dans le monde d’avant, les supporters des deux équipes se seraient donné rendez-vous sur la place du Rossio avant d’arpenter les collines d’Alfama pour en descendre, beaucoup moins droit, quelques Sagres ou Super Bock plus tard. Là, il n’y a rien qui témoigne de l’espoir aveugle, de l’adrénaline qui monte ou de l’attente angoissante qui accompagnent habituellement la mise en orbite des matchs couperets. Lisbonne enregistre avec plaisir la baisse des contaminations et le retour des touristes étrangers depuis quelques semaines. C’est déjà ça. Le foot passera après. Pour une fois.Pour palper du bout des doigts quelque chose qui ressemble à un avant-match, il faut aller devant l’hôtel des Parisiens, le Myriad by Sana, posé au bord du Tage. À moins de trois heures du coup d’envoi, quelques dizaines de personnes se pressent contre la double rangée de grilles, installée devant l’entrée pour protéger la délégation du monde extérieur. Depuis leur arrivée à Lisbonne, les joueurs et le staff vivent en quarantaine dans leur 5 étoiles. De peur qu’un joueur attrape le Covid-19. La seule chance de les apercevoir reste l’interstice de quelques secondes pendant lequel ils quittent le lobby pour se rendre à l’entraînement ou aux matchs. C’est peu, mais c’est déjà ça. Diego et Enzo portent un T-shirtet un drapeau de Paris sur les épaules. Ils sont de Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, et d’origine portugaise. Diego est un héritier. Son père était dans la tribune Boulogne dans les années 1990. Ce dernier est resté en France ; le fils a voulu être là. Parce que, comme il le dit :Et puis, pour la dernière finale, en 1993, il n’avait qu’un an. En 2020, il rêve de pouvoir présenter la coupe le 13 septembre à l’occasion du match de Ligue 1 contre Marseille au Parc, « et leur mettre 5-0 » .À côté, ça se tourne autour entre un groupe de supporters du PSG du Val-d’Oise et un autre de Brésiliennes qui chantent à la gloire de Neymar. On se présente :demande l’une des adoratrices du meneur de jeu., répond Grégory, torse nu, tatouage Fred Perry sur l’omoplate., répond le deuxième du groupe de Parisiens.Tout le monde se marre.» , conseille le troisième pote.Grégory raconte ensuite l’expédition Lisbonne :Pour cette demi-finale, ils ont réservé une table à The Spot, un « sports bar » tenu par un Français, Stéphane, et devenu le lieu de rendez-vous des supporters lyonnais et parisiens depuis le début de ce18h15, la délégation du PSG sort au compte-gouttes de l’hôtel. Tuchel en béquille et en premier. Puis Zoumana Camara. Derrière son masque, on le confond avec Mbappé : il a droit à desTous les téléphones montent en l’air pour le passage de Neymar. Bonheur bruyant des Brésiliennes. Le bus démarre. Tout le monde vérifie la qualité de la vidéo sur son téléphone.19h30, Stéphane est obligé de filtrer. Tous les médias français présents sur place attendent de pouvoir rentrer au Spot. Il s’excuse :Alors, les envoyés spéciaux envoient des pastilles en direct devant le bar. Les clients qui n’ont pas réservé se rabattent sur le Couch Sports Bar, à quelques centaines de mètres, un pub d’étudiants étrangers devenu la deuxième bouée de sauvetage des Français en quête d’ambiance. On ne voit qu’eux dans les rues désertes de la capitale portugaise. Le gouvernement oblige les bars à fermer à 20h30.Le Couch Sports Bar est bondé, alors les supporters se massent dans l’escalier qui descend vers son entrée où a été installé un écran géant sur lequel Cristiano Ronaldo fait la réclame pour un shampoing. Le premier plan sur Nagelsmann provoque la première rigolade générale.1-0, puis 2-0. Depuis le début, Lola enchaîne tous les chants des ultras de Paris en famille, avec enfants et mari. Elle est la sœur de James Rophe, ancien supporter du club devenu porte-parole de l’Association nationale des supporters, décédé en avril dernier. Elle est rejointe par des amis de son défunt frère, qui chantent en son honneur. Un journaliste de RMC les prévient : direct dans 30 secondes. Ils changent de registre :Puis une dédicace à Momo, autre supporter mythique du club, décédé aussi d’un cancer.3-0. La police débarque. Elle fait éteindre tous les écrans et évacuer le bar. Ça chante, puis ça gueule. Finalement, les clients sortent au goutte-à-goutte. Dans un anglais niveau 6, un Français grogne contre les policiers :Il se calme :Il regarde le dernier quart d’heure sur son téléphone.90minute. Tout le monde commence à chanter :Pas mieux que les supporters des Bleus après France-Belgique, en somme.À Lisbonne, la nuit, tout le monde tire la langue. Alors c’est retour au Spot, l’une des seules sources qui coulent après 20h dans une ville presque soumise à la prohibition. Ce soir, c’est au tour des Lyonnais de se presser devant la porte de ce bar tenu par des Franco-Portugais et devenu, depuis le début de ce, l’épicentre des supporters des clubs encore en vie. Dès 19h, ça commence à s’impatienter :Caqueret est titulaire, alors. Commence une suite d’épreuves : se mettre sur la liste ; attendre d’être accompagné(e) jusqu’à une table avec son masque ; payer en avance le combo. Ça manque de spontanéité et d’insouciance, mais voilà, c’est la vie des supporters sous protocole Covid.À quelques minutes du coup d’envoi, zéro stress palpable du côté des supporters lyonnais. Il y a Guillaume et Patricia. Il vient de la région Rhône-Alpes, elle est portugaise et, chaque été, ils se retrouvent ici, à Lisbonne. On comprend que pour Guillaume, cette qualification improbable de l’OL ajoute une couche de chantilly à son habituel amour estival.Attablé au fond du bar, David, un Lyonnais expatrié là depuis un an, voit dans le parcours de son équipe la rédemption des mal aimés.Il est assis à côté d’un pote picard qui admet, lui,Du côté du PSG, on semble avoir la gueule de bois sereine., lance le chef barman, originaire du Val-de-Marne, supporter du PSG et de Benfica. En tout cas, la probabilité d’une finale 100%ne révolutionnera pas la nomenclature des meilleurs ennemis des uns et des autres. David :L’ami parisien acquiesce :Première occasion manquée par Depay.L’attaquant néerlandais a même droit à quelquesPoteau de Toko-Ekambi.Pas pour longtemps.Gnabry marque. Une fois, deux fois. Les premières remontées d’aigreur d’estomac se font sentir., gueule un trentenaire en maillot Hyundai. Mi-temps. Dehors, deux Lyonnaises se font déjà consoler par un groupe de trois Marseillais.Le premier :Le deuxième :Le troisième :Elles fument nerveusement et n’ont pas l’air convaincues.La deuxième mi-temps est une longue démonstration de la supériorité allemande. Puisqu’il faut s’en remettre à un miracle, quelqu’un hurle :Müller en reprend une couche.Les Allemands en collent un troisième par Lewandowski. On ressort les vieilles antiennes :À la 90minute, un spectateurespère toujours :Ce sera PSG-Bayern.Depuis sa retraite, Valdo a peut-être pris, en étant méchant, 500 grammes. À 56 ans, l’ex-meneur de jeu du PSG (1991-1995) a toujours la silhouette d’un temps disparu où le football était surtout un jeu d’adresse avec les pieds. Il joue encore, de temps en temps, et court tous les matins, à côté de son domicile d’où, depuis sa terrasse, il aperçoit le stade de Benfica. Des joggings quotidiens très, très matinaux.Valdo est aujourd’hui sélectionneur du Congo. Mais à cause des reports des matchs des éliminatoires de la CAN 2021, il n’y aura rien à jouer avant l’automne. Alors, il reste surtout chez lui, à Lisbonne, avec sa femme qui s’occupe du marketing de son ancien club.Valdo est d’une époque où le PSG et Benfica faisaient beaucoup d’affaires ensemble. Il était parti vers Paris avec Ricardo et Artur Jorge, l’entraîneur, sous pavillon Canal +. Il a laissé dans la mémoire collective le souvenir du troisième des quatre buts qui avaient permis d’éliminer le Real Madrid en quarts de finale de la Coupe UEFA 1993. Avant la tête de Kombouaré, il y avait eu la feinte de frappe et le plat du pied de Valdo: un moment d’histoire d’un PSG déjà en quête de reconnaissance continentale.Vingt-sept ans plus tard, il est assis à une table du musée de la bière, posé au bord de la grande Praça do comérçio, qui donne sur le Tage. Il vient de donner une interview à une chaîne de télévision portugaise. Pour la finale qui s’annonce, un joueur qui a passé ses plus belles années entre Benfica, où se jouera le match, et le PSG, est forcément un bon client. Et puis, il a des choses à dire."C’est quoi ça ?" » Depuis, selon lui, Paris a appris de ses échecs.Il y a quelques jours, il a rendu visite aux joueurs retranchés dans leur Myriad Hotel, après avoir fait un test Covid. Il en a tiré de bonnesà sentir l’ambiance entre les joueurs, parce qu’il en est convaincu :Valdo n’a que des bons souvenirs de son passage à Paris.Il a été l’un des maillons d’une longue chaîne de Brésiliens qui ont fait gagner Paris et s’y sont sentis en harmonie avec la réputation de la ville.Et puis, malgré tout ce qu’on raconte, Paris n’était pas la ville de toutes les tentations.Il est aussi content d’avoir retrouvé le, après une période d’adaptation qu’il résume au fossé qui sépare la France de ses voisins européens.Valdo, lui, n’aurait jamais dû venir au PSG.En 1991, il avait signé un précontrat qui devait l’envoyer à l’AS Roma. Le président de l’époque, Dino Viola, décède en janvier 1991. On lui explique qu’il doit attendre sept mois avant de rejoindre le club romain ; pis, il ne peut pas rejouer entre-temps. À 27 ans, il n’a pas envie de prendre une pause, alors Valdo regarde ailleurs. Vers Paris, après que Michel Denisot lui a très bien vendu le projet., assure celui qui continue d’appeler « boss » l’ancien président délégué du PSG. Suivront quatre saisons couronnées d’un titre, d’une Coupe de France, d’une Coupe de la Ligue et le souvenir du bruit du Parc des Princes, le stade où il adans sa carrière. Quelques coups d’éclat en Europe, souvent jusqu’en demi-finales, souvent contre des institutions centenaires – Juventus, AC Milan – qui savaient mieux apprivoiser ce genre de rencontres. Le plafond de verre contre lequel le PSG s’est cogné la tête et les ambitions, jusqu’à cette semaine du. Cette saison est autre. Valdo y croit plus que jamais. D’autant que, comme il le prévoit :Pendant des décennies, il y avait, accroché à l’angle de deux rues, dans le centre de Lisbonne, le célèbre emblème de Benfica. Une réplique scellée dans le mur, à la manière des carottes rouges qui annoncent les bureaux de tabac français. Il y a deux ans, ce symbole de l’histoire du club dans l’espace public a été retiré de son emplacement pour être restauré. Depuis, les supporters attendent son retour comme celui d’une relique des années 1960, la plus belle décennie du club avec les deux ligues des champions de 1961 et 1962.Cela commence à dater.Alors, l’arrivée imminente d’Edinson Cavani redonne un peu l’illusion que Benfica n’est pas condamné à offrir de la nostalgie pour oublier le présent. Dans l’édition du jour de, l’un des quotidiens sportifs portugais, il était néanmoins question de. En attendant la fin de l’interminable feuilleton, les Lisboètes s’intéressent à la finale de la Ligue des champions par procuration. Ils ont peu de chance de retrouver un jour une finale, la dernière date de 1988, mais regarde avec attention le destin croisé du PSG.João, dans l’un des nombreux magasins de merchandising du club, estime que le club parisien. Il a l’impression que tous les Portugais vont soutenir le club parisien.Avant qu’il ne décède en 2014, Eusébio, le grand joueur portugais des années 1960, a longtemps eu ses habitudes dans un restaurant du quartier de Nossa Senhora de Fátima, au nord de la ville. À l’intérieur de l’établissement Adega da Tia Matilde, il y a une réplique du buste de l’attaquant aux 473 buts sous le maillot rouge des Aigles, le même que celui qui trône devant le stade de la Luz. Le reste du décor est un musée de la gloire passée du club benfiquista. Jorge Sampaïo, le chef de rang du restaurant, fait le guide et résume le sentiment général.Sur la place de Rossio, l’UEFA a fait installer une autre réplique, gonflée à l’hélium, de la coupe qui sera remise dimanche soir. Le seul signe visible de l’événement dans les rues de Lisbonne. Les vendeurs d’écharpes ont commencé à affluer en même temps que les premiers supporters venus pour la finale. Parmi eux, beaucoup de Français d’origine portugaise. Pour beaucoup habitants de l’Île-de-France et à la double allégeance. Comme Diego, venu de Seine-et-Marne.Supporter des deux clubs, il trouve beaucoup de points communs entre Benfica et le PSG.Si cela ne suffisait pas, le PSG bénéficiera aussi d’une petite cote d’amour auprès des nombreux Brésiliens expatriés dans la capitale portugaise. Vitor, assis avec deux potes dans un restaurant qui propose picanha et feijoada, espère une victoire du PSG. Il a pardonné à l’ancien joueur de Barcelone les mêmes travers que ceux dénoncés par les supporters parisiens avant cette saison.Vitor ne veut faire aucun pronostic. D’autant qu’il ne sait pas où il regardera la finale. C’est un peu un tiraillement pour lui :Habituellement, l’été, sur les bords de la Méditerranée, on fuit les Allemands, sandales/chaussettes aux pieds ou non. Bon, ils ont toujours préféré faire du boucan et prendre des coups de soleil à Lloret del Mar que visiter la tour de Belém, mais tout de même.On pose la question en cette veille de finale : où sont les Allemands ?Où sont les fiers supporters du Bayern à Lisbonne, eux qui habituellement débarquent à quelques milliers pour chaque match de la Champion, comme on l’appelle ici ? Là, il faut les chercher, noyés au milieu de la nuée de têtes de cette saison touristique. Elle sonne bien latine. Il n’y a que des Français, Espagnols et Italiens en cet été de Covid. Alors, il faut guetter l’écharpe discrète qui pend à une chaise d’un bar de la Rua da Prata. Ils sont quatre, dont Kai et Sacha. Pour coller au cliché, ils s’enfilent des pintes de Super Bock à une vitesse relativement soutenue. Ils abordent l’événement aussi peu tendus qu’un père attend la naissance de son sixième enfant. Comme le dit Kai :Il prend quelques secondes de pause et ajoute :Il y a le fair-play, au moins de façade, pour le PSG, l’équipe de onze types qui cavalent sur le terrain. Et puis il y a le club, sa mise en orbite continentale, sportive, marketing, diplomatique, enclenchée il y a dix ans avec l’arrivée de QSI en actionnaire majoritaire. Et ça, c’est une autre histoire. Pour Sacha, le PSG est à peu près tout ce qu’il déteste dans le football d’aujourd’hui.Il avoue :Kai tempère, encore une fois :Sacha n’a pas loupé un match du Bayern depuis 1997. Mais ce sera sa première finale devant un écran de télévision. Il n’aime pas les supporters du Bayern, surtout à l’Allianz Arena, qu’il trouve mous, peu inspirés et légèrement pantouflards.Il a plus de respect pour ceux de Dresde, capables de débarquer à 20 000 au stade olympique de Berlin pour affronter le Hertha et mettre le feu avec leurs fumigènes. En marge de son amour pour le Bayern, il a longtemps suivi Manchester City. Dans sa période pré-émiratie.Depuis, un brin blasé, il rêve de déplacements dans des endroits improbables, retrouver les stades qui sentent la saucisse et la bière.Et puis, il y a les stades dont la simple évocation du nom blesse encore leur cœur de supporter. Le Camp Nou, champ de bataille du désastre de 1999, quand le Bayern avait laissé échapper une finale dans les arrêts de jeu face à Manchester United. Ils y pensent toujours. Sacha :Et Lisbonne s’est rappelé qu’on était un dimanche. Qu’une défaite se consume seul et dans le silence. Qu’il ne sert pas à grand-chose de mariner en banc dans son amertume. Alors, au coup de sifflet final, les centaines de supporters qui s’étaient massés pour voir le match dans les restaurants et bars de la rive du Tage, à quelques centaines de mètres de l’hôtel de la délégation du PSG, se sont volatilisés en quelques minutes. Un vent de regret, mais pas grand-chose à échanger tant le PSG, surtout en deuxième mi-temps, a paru s’éteindre petit à petit dans cette finale face au Bayern et offert peu de moments d’enthousiasme à ceux qui croyaient en lui.Ils étaient pourtant nombreux à Lisbonne. Quelques heures auparavant, deux mille personnes s’étaient regroupées devant le Myriad, l’hôtel occupé depuis le début de cepar les Parisiens. Supporters parisiens, sympathisants portugais, fans de Neymar, tout ça avait créé une drôle de communauté transnationale depuis le début du tournoi. Comme les fois précédentes et depuis la nuit des temps, les Brésiliens sont toujours un cran au-dessus pour faire de rien une excuse pour danser, chanter et chambrer l’adversaire. Un groupe où se mêlent supporters de Flamengo, Palmeiras et Santos fait le show autour d’une enceinte qui crache des morceaux de musique bahianaise. À côté, les ultras parisiens ou apparentés comme tels ont l’air de trouver qu’on leur vole la fête et leur statut privilégié de supporters d’un club en finale. Alors quelqu’un s’improvise capo et tente de rameuter tous les Parisiens posés sur la butte qui surplombe la sortie de l’hôtel. Tous les chants du PSG y passent, avec toujours cette même habitude française d’accélérer le rythme et de perdre toute musicalité. Deux couches pour Paris et une couche contre Marseille. Il y a même quelqu’un qui chanteavec l’accent marseillais. Tout le monde répète, comme un mantra,. Comme Christopher, venu avec son père et en urgence. Il est parti ce matin de Montpellier, où il habite. Ils ont fait la route pour être là. Par défaut.Les joueurs sortent, toujours dans le même ordre. La hiérarchie inversée de celle du vestiaire. Mitchel Bakker, le latéral remplaçant, en premier et dans l’indifférence. Neymar et Mbappé en dernier, accompagnés de cris hystériques. Le car démarre en direction du stade de la Luz. Les supporters filent se tanquer en terrasse. Les Brésiliens ont leurs habitudes au bar Status, là où d’habitude ils viennent suivre les matchs du championnat brésilien. Un groupe a accroché une banderole du Sport Club do Recife qui joue à la même heure face à São Paulo FC. Peu importe l’affiche, c’est un dimanche de foot. Pour la première fois depuis le début de ce, Lisbonne ressemble à une ville hôte de quelque chose de central et essentiel à la vie sociale du monde.À une heure du coup d’envoi, Adam, Marseillais, mais supporter du PSG, se mord les lèvres et fixe son portable.Sadia, en face de lui :Adam :Une fille arrive avec le maillot du Bayern, la seule, et se prend vanne sur vanne dans toutes les langues.Le match commence. Les ultras se sont regroupés autour du comptoir du bar Torre. Le capo s’est muni d’un mégaphone. On recrée les échanges entre les tribunes Boulogne et Auteuil. Le premier tacle de bonhomme de Paredes est célébré comme un but. Pareil avec les arrêts de Navas ou les occasions manquées de Di María.Mi-temps. Stéphane a émigré vers le bar des Brésiliens. Il ne tient plus.Pire que tout,Bien vu. Deuxième mi-temps. Le joueur formé au PSG claque sa tête dans le petit filet. Il a droit à desdes ultras. Le capo tente de remobiliser les troupes. En vain. L’entrée de Verratti apporte un brin d’espoir. Vite déçu tant le milieu italien paraît à court de rythme et d’influence sur le terrain. Les minutes s’égrainent. La défaite semble écrite. Alors, le capo est déjà dans l’après :Choupo entre à son tour dans les habits du sauveur. À trois mètres des buts de Neuer, il manque la balle d’égalisation en regardant le ballon de Neymar lui passer au-dessus de la cheville. Il ne sera pas l’homme du miracle. Pas cette fois.