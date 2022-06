Cédric Bakambu était aussi à Paris samedi soir... pour le CA Vitry

HMO, à Vitry

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y avait pas que le stade de France samedi soir.De passage dans la capitale le week-end dernier, Cédric Bakambu avait décidé de s'éloigner des paillettes en partant treize kilomètres plus au sud, pour soutenir le CA Vitry, club dont il est le parrain , assure le buteur. Et si les Vitriots avaient besoin de motivation, c'est parce qu'ils jouent la montée en National 3. Pour cela, il fallait un meilleur résultat que leurs concurrents du Mée FC. Un enjeu qui explique la présence de Bakambu pour ce match face au CA Vincennes, pour la dernière à domicile de la saison, entre la buvette, les merguez-frites et les enfants de l’école de football. Pour l'occasion, même le maire Pierre Bell-Lloch était venu mouiller la chemise en donnant le coup d’envoi fictif.Venu en famille, l’international congolais était chez lui au stade Roger-Couderc : embrassade par ci, check par là, ici on connaît le poto Cédric. Une apparition vécue dans le plus grand calme., explique le buteur phocéen, tout en encourageant les locaux :ou encore la phrase que tout défenseur déteste entendre lorsqu'un attaquant a la balle :Appuyé sur la main courante, Bakambu n'exclut pas l'idée de s'investir dans le club plus tard :Pendant ce temps, sur le terrain, les Jaune et Vert finissent par trouver la faille en deuxième mi-temps après avoir frôlé l’ouverture du score à plusieurs reprises. Néanmoins, pour l’officialisation de la montée, il faudra attendre la dernière journée face à Fleury. En présence de Bakambut ?Joueur-dirigeant dans deux clubs différents, costaud.