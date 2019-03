Čech, la crème en Breizh

Rennes Arsenal Ligue Europa Diffusion sur

Propos de Petr Čech et Eric Durand recueillis par MB et RB, ceux de Pierrick Hiard tirés de TVR et ceux de Jean-François Creac'h Cadec du Télégramme.

La photographie de l’été 2002, d’abord : Petr Čech n’est qu’un murmure, un type dont le nom se souffle aux oreilles d’un cercle restreint et qui aime les pulls à col cheminée. Il n’a que vingt ans, c’est le mois de juillet, mais il faut l’imaginer face à un labyrinthe à deux issues : d’un côté l’ Allemagne , de l’autre la France . Que faire ?, dépliait Čech dans un entretien donné àen août 2017.» Pour le gardien tchèque, c’est de la routine, une haie de plus à avaler : après avoir rapidement laissé de côté son rêve de devenir le nouvel Dominik Hašek, Petr Čech veut tracer sa route et dessiner son style. Pour ça, il lui faut quitter Prague et surfer sur un titre de champion d’Europe espoirs décroché un peu plus de deux mois avant de s’installer en Bretagne. Ce titre, Čech l’a gagné en Suisse et en grand, finissant le tournoi avec l’étiquette de meilleur joueur et un tir au but de Julien Escudé détourné en finale face aux Bleus de Raymond Domenech . Mais pourquoi Rennes ? Par un «» , selon Jean-François Creac’h Cadec, l’ancien directeur des affaires sportives du club, qui poursuit : «» À un détail près : en trois saisons à Rennes Ermir Lenjani n’a disputé que neuf matchs.Du Stade rennais, Petr Čech, lui, est reparti au bout d’une haie d’honneur et soixante-dix-huit copies plus propres les unes que les autres. «, replace Éric Durand, arrivé au Stade rennais en 2001 après quatre saisons passées à Bastia » Entraîneur des gardiens rennais à l’époque, Pierrick Hiard comprend rapidement que le club vient de «» : «Dans le milieu, Petr Čech est un mec à part : un concentré d’humilité, de talent et d’intelligence. «, explique-t-il.» Lorsqu’il pose ses valises à Rennes , le natif de Plzeň est pourtant dans l’urgence : la Ligue 1 reprend une semaine plus tard, le Stade rennais a rendez-vous à Montpellier , où les Bretons s’inclineront en fin de match sur un penalty de Franck Silvestre (1-0). La première saison française du portier tchèque est une galère, mais il bosse et apprend vite : «» Le tout grâce à des cours quotidiens pris avec sa femme, Martina, et des exercices spéciaux. «, se marre Čech.La maîtrise de la langue est clé dans le fonctionnement de Petr Čech qui, lors de ses années à Chelsea , avait appris l’espagnol pour pouvoir communiquer sur le terrain avec Asier del Horno. Au printemps 2003, l’international tchèque flippe un peu : alors qu’on lui a vendu une bataille pour l’Europe, le Stade rennais a sauvé sa peau sur le fil, a connu deux entraîneurs dans la même saison (Bergeroo, Halilhodžić) et le portier souhaite du changement dans son quotidien.S’il a convaincu dans le but breton, Čech garde aussi en tête ce qu’il considère alors comme le «» : une sortie aérienne foirée devant Djibril Cissé en demi-finale de la Coupe de France Auxerre (2-1) qui aura coûté la qualification aux Rennais. «, poursuit Durand.Au coup de foudre, plus précisément : celui entre un élève et un professeur, entre Petr Čech et Christophe Lollichon , alors en charge des gardiens du centre de formation. Čech raconte : «"Pourquoi tu joues aussi bas ?""Va plus haut ! Va plus haut !"» Ensemble, les deux hommes cherchent à trouver la perfection et partiront ensuite ensemble à Chelsea . La Premier League était le rêve de Čech, son départ à l’été 2004 était inéluctable. Avant ça, le Tchèque aura pris le temps d’avaler la région avec son épouse. Après ça, il n’a jamais oublié le Stade rennais, qu’il s’apprête à retrouver jeudi soir avant de ranger ses gants en fin de saison : un club à qui il a conseillé il y a un peu moins de deux ans un certain Tom áš Koubek. L’énième clin d’œil de retrouvailles qui s’annoncent chargées.