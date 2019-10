Čech, bonhomme de glace

Seulement quatre mois après avoir raccroché les crampons, Petr Čech s’est mis à enfiler des patins à glace pour continuer à vibrer dans une cage en patinoire. Pourtant, cette reconversion sportive de l’ex-footballeur tchèque va lui ouvrir un tout autre univers. Explications.

Par Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par AD, sauf ceux de Čech issus du magazine numéro 149 de SO FOOT.

On oublie rarement son premier amour. Petr Čech peut en témoigner. Gardien de but de Chelsea, d'Arsenal et de la sélection tchèque pendant de nombreuses années, le grand gaillard a, avant sa relation longue durée avec le ballon rond, entretenu une amourette de jeunesse avec un petit palet. De fait, à la fin des années 1980, Čech, encore gamin, tombe amoureux du hockey sur glace. Il racontait cette passion dans les colonnes de, en septembre 2017. «» Alors, Petr et le hockey s'éloignent, non sans regret, et le football en profite pour séduire le beau jeune homme. Fiançailles, mariage, tout le tralala...Sauf qu'en juin 2019, Čech annonce qu'il met un terme à sa carrière de footballeur, après vingt ans au haut niveau. L'occasion de se replonger dans ses lettres d'amour de jeunesse, et de retomber sous le charme du hockey.La flamme ne met guère longtemps à se raviver : dès octobre 2019, le grand Petr annonce qu'il s'engage avec Guildford Phoenix, club de hockey sur glace fondé en 2017, pensionnaire de NIHL2 (quatrième division anglaise) et basé à Surrey, dans le sud-est de l’Angleterre. Un défi osé, d'autant que le hockey sur glace est un sport où il existe une certaine compétitivité au Royaume-Uni. «, analyse Antoine Bonvalot, vainqueur de la Ligue Magnus (D1 française) en 2018-2019 avec les Brûleurs de loups.C'est une certitude, Čech va jouer. Mais dans sa quête de retrouvailles avec ses premiers émois, il va également devoir prendre en considération un contre-argument de taille : son âge. Certes, la superstar tchèque Jaromír Jágr envoie encore des palets en lucarne à 47 printemps sous la tunique de Rytiri Kladno, club de D1 tchèque dont il est président et co-propriétaire. Mais d’une, l’ancien ailier des Penguins de Pittsburgh évolue depuis toujours dans ce sport sans discontinuité, et de deux, le poste de gardien de but requiert une résistance physique particulière. «, affirme Eddy Ferhi, gardien de l’équipe de France de hockey sur glace entre 2006 et 2010.Antoine Bonvalot est moins catégorique. «» Bonvalot est également convaincu que le fait d'avoir évoluer au très haut niveau dans un sport aussi exigeant que le football peut aider Čech dans sa reconversion. «, considère-t-il.» Avec des tirs envoyés par la crosse à cinq ou dix mètres de la cage et une vitesse du palet pouvant atteindre 160 ou 170 km/h, impossible de faire parler les réflexes.La complexité du poste va même plus loin. «, poursuit Ferhi.» En l’occurrence, l’équipement devient à la fois le meilleur ami et le pire ennemi du gardien : utile pour protéger des tirs, il rend impossible certains mouvements en plein match., poursuit Ferhi.» Et puis, après tout, Čech a, quelque part, déjà un pied dans la discipline : lui n'aura pas besoin de s'adapter au port du casque.