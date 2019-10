« Ce serait beau que la Bombonera porte le nom de Riquelme »

Socio de Boca Juniors, Martín Gonzalez était déjà à l'initiative de la statue à l'effigie de Juan Román Riquelme, introduite en 2011 dans le musée du club. Alors qu'un hommage à l'ancien numéro 10 de Boca est prévu à la Bombonera le 12 décembre prochain, le supporter revient avec une idée folle : renommer le stade et lui donner le nom du joueur.

« Il y a une connexion indiscutable entre Riquelme et le stade de Boca Juniors. Le stade porte aujourd'hui depuis un peu plus de vingt ans le nom d’un ancien grand président de Boca, Alberto José Armando, qui a également marqué notre histoire. »

« J’ai vu plein de très grands joueurs, mais Riquelme a été au plus haut niveau lorsqu'il était à Boca et a fait preuve d'une constance incroyable. La reconnaissance des supporters de Boca comme des Argentins est totale. »

« Nous ne nous fixons pas d’objectifs, mais quand nous aurons plus de signatures, nous allons présenter notre initiative à tous les candidats à la présidence de Boca Juniors. Pour qu’ils aient vraiment conscience du soutien des supporters à l’égard de ce projet. »

« Le stade d’Argentinos Juniors porte le nom du meilleur footballeur de l’histoire, Diego Armando Maradona, le stade de Córdoba a pris le nom de Mario Kempes. Après avoir porté le nom de présidents illustres, ça serait aussi bien qu’un footballeur donne son nom à notre mythique stade. »

Propos recueillis par Victor Launay

Je suis socio et supporter de Boca depuis très longtemps, et l'initiative est avant tout animée par la volonté de remercier Juan Román Riquelme. Le 12 décembre prochain, un match d’hommage à Riquelme va se jouer à la Bombonera et lorsque j'ai appris cela, j’ai directement pensé aux émotions très fortes que cela procurera, à lui, aux autres joueurs et bien sûr à tous les supporters de Boca. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu’a fait Riquelme, et j’aimerais que le jour du match, le stade prenne son nom. Des arguments, il y en a plein. La majorité des supporters de Boca, quasiment la totalité, considèrent que Riquelme est le plus grand joueur de l’histoire du club et il a un lien très particulier avec le stade, il dit même que c’est le jardin de sa maison. Il est très ému à chaque fois qu’il parle de la Bombonera, et le public lui a toujours rendu. Le jour où il a débuté en première division, en 1996 face à l’Unión Santa Fé, il a été ovationné par le public, et ce soutien a continué jusqu’à son dernier match à la Bombonera, face à Lanús. Il y a une connexion indiscutable entre Riquelme et le stade de Boca Juniors. Le stade porte aujourd'hui depuis un peu plus de vingt ans le nom d’un ancien grand président de Boca, Alberto José Armando, qui a également marqué notre histoire.Oui, peut-être qu’il deviendra président du club un jour, c’est probable même !Avec les autres supporters, on est bien sûr en accord avec les différents noms qu’a eus la Bombonera. Le premier nom, Camilo Cichero, rend hommage au président qui a entrepris sa construction, et Alberto José Armando est un président illustre de Boca, qui a dirigé le club pendant plus de vingt ans, période au cours de laquelle il a remporté de nombreux titres. Mais, on aimerait aussi que Riquelme ait cette reconnaissance, ce serait beau que le stade porte le nom d’un des joueurs les plus représentatifs de l’histoire du club.Boca a une histoire très riche. C’est le club le plus populaire d’Argentine et il en dépasse les frontières.Nous avons connu dans le club plein de grands joueurs qui ont marqué son histoire : Angel Clemente Rojas, Hugo Gatti, Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo... et j'en oublie. Les idoles sont nombreuses, mais sans leur manquer de respect, il me semble que Riquelme est celle qui nous a le plus marqué. Il y a plein de raisons, il y a son attachement fort pour le club, mais surtout, il a longtemps joué dans le championnat argentin et porté à maintes reprises le maillot du club, à une époque où son talent aurait pu l’amener à partir jouer dans d’autres clubs. Il est parti jeune en Europe, mais il est revenu et a beaucoup joué pour Boca. Il a remporté de nombreux titres et nous a offert l’un des meilleurs footballs que nous ayons eu à voir. J’ai vu plein de très grands joueurs, mais Riquelme a été au plus haut niveau lorsqu'il était à Boca et a fait preuve d'une constance incroyable. La reconnaissance des supporters de Boca comme des Argentins est totale. Personnellement, je pense qu’on doit témoigner de cette reconnaissance dès maintenant. Pour moi, les hommages ne se font pas quand les personnes sont parties, ils n’ont plus de sens. Et je pense que le match hommage du 12 décembre serait le moment idéal pour le faire. Devant tout le club, sa famille, les supporters...On peut penser que c’est une utopie, dans le sens où c’est un projet difficile à concrétiser. Mais il y a quelques années, j’avais initié un projet de statue à l’effigie de Riquelme. Grâce à l’appui de supporters, le projet a finalement pu voir le jour. Nous avons l’habitude de rendre hommage à nos anciennes gloires avec des statues de joueurs à l’entrée du stade et Riquelme a maintenant la sienne. Le projet du stade, il est difficile, mais il ne faut jamais perdre espoir et je pense que nous pouvons recueillir le soutien de nombreux. En quelques jours, nous avons eu plus de 7000 signataires, alors que tout le monde avait la tête ailleurs avec le match de Copa Libertadores contre River Plate. Pas mal de médias n’ont pas encore relayé la pétition et on s’attend à ce que de nombreux supporters nous soutiennent. Nous ne nous fixons pas d’objectifs, mais quand nous aurons plus de signatures, nous allons présenter notre initiative à tous les candidats à la présidence de Boca Juniors. Pour qu’ils aient vraiment conscience du soutien des supporters à l’égard de ce projet.C’est une idée qui a été impulsée par les supporters et les socios de Boca, sans la volonté d’obtenir quelconque avantage. On s’est promis qu’aucun candidat ne prendra à son compte cette idée. On ne veut pas que quelqu’un utilise cela pour sa campagne. On veut juste que tous les candidats soient conscients de cette demande des supporters, parce que, quelle que soit l’issue de l’élection, on devra discuter avec les dirigeants et débattre du projet dans des assemblées. Mais, en aucun cas, nous n’accepterons la récupération par un des candidats pour la présidence de Boca. On veut juste rendre hommage à Riquelme.Quand on avait évoqué avec lui l’idée d’une statue à son effigie, il nous avait dit que nous étions fous, il est vraiment très touché par ce que tous lespeuvent faire pour lui. C’est une personne très humble, qui n’aime pas s’étaler sur ses qualités et sur ses titres, mais nous sommes des milliers à être très reconnaissants pour tout ce qu’il a fait pour le club. Renommer le stade, ça serait un très bel hommage et après tout, il y a également d’autres stades qui portent le nom de joueurs. Le stade d’Argentinos Juniors porte le nom du meilleur footballeur de l’histoire, Diego Armando Maradona, le stade de Córdoba a pris le nom de Mario Kempes. Après avoir porté le nom de présidents illustres, ça serait aussi bien qu’un footballeur donne son nom à notre mythique stade.Dans le foot comme dans la vie, tout est possible. Dernièrement, Boca Juniors n’a pas montré le football que beaucoup de supporters peuvent attendre, mais il y a des joueurs qui sont en mesure d’être à la hauteur de l’événement. Et puis, on joue à domicile, on va pousser notre équipe. Remonter deux buts, c’est compliqué, mais nous gardons espoir.