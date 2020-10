Ce raté incroyable d'un joueur en République tchèque

Le foot pro tchèque est arreté, peut être que pour ce joueur de Kunovice - Luhačovice, le sport amateur aurait aussi du prendre une pause. pic.twitter.com/kNQIwJah5q — Lazar van Parijs (@LazarVP) October 12, 2020

On n'aurait pas aimé être à sa place après le match.En raison de la trêve internationale, tous les championnats sont à l'arrêt, c'est donc l'occasion pour le foot amateur de montrer un peu ce qu'il vaut. En République tchèque, malheureusement, pas sûr que ce soit le cas.Lors du match entre Kunovice et Luhačovice, un des joueurs profite d'une boulette d'un des défenseurs, et après un contrôle du dos digne des plus belles heures de Brandão, pour se débarrasser du gardien, le voila seul face au but, et n'a plus qu'a pousser la balle au fond des filets. Sauf que l'histoire est tragique, et le joueur réussi à mettre le ballon sur le poteau... Coup dur pour l'équipe qui se voyait déjà célébrer et qui offre à la place de magnifiques images de dépit et d'incompréhension.