Ce qu'on a appris en regardant Sogno Azzurro

A la manière de Les Yeux des Bleus (qui reste le GOAT des documentaires de ce genre), la RAI a dévoilé un documentaire retraçant le sacre des Azzurri à l'Euro 2020. Il s'intitule Sogno Azzurro (Rêve Bleu), dure un peu plus d'une heure, et on y apprend quelques secrets sur Mancini et sa bande.

Roberto Mancini aurait déglingué tout le monde à Mon Petit Prono

"Ce ne sera donc pas un match facile, il faudra souffrir jusqu'au bout, et vous devrez souffrir ensemble. Mais rappelez-vous une chose : vous êtes les plus forts, OK ?"

Salvatore Sirigu sera un consultant hors-pair (ou un excellent coach)

Heureusement qu'Insigne et Immobile n'étaient pas ensemble à l'école

Les pénaltys, ça se travaille

"De toute façon, au moment des tirs au but, ce n'est pas une histoire de 'qui tire le mieux', c'est une question de 'qui a le sang le plus glacial'."

Fratelli d'Italia ? Non ! Ma Quale Dieta !

Vidéo

Daniele De Rossi est un vrai bon gars

Jorginho est un maboule

Par Eric Maggiori

Ce que l'on demande à un entraîneur, c'est de préparer les matchs. Or, s'il y en a bien un qui le fait à la perfection, c'est Roberto Mancini. Mieux, l'entraîneur de la Nazionale était carrément capable de dire exactement ce qui allait se passer lors du prochain match. Avant la rencontre contre les Belges, il annonce pratiquement le but d'Insigne : «Avant l'Espagne, nouvelle lecture parfaite du match. «Il est le présentateur non-officiel de ce documentaire. Face caméra, Salvatore Sirigu vient présenter les matchs, les débriefer, les analyser. Et toujours avec justesse, précision et intelligence. Mieux encore, du haut de ses 509 matchs en pro, il donne des conseils à Gigio Donnarumma, comme avant le match face à la Suisse. «: "Gi', aujourd'hui, tu ne vas pas subir un tir. Mais tu vas voir, c'est aussi le match classique où, à la 70e minute, après n'avoir rien eu à faire, tu vas devoir faire un arrêt difficile. Donc reste concentré, ne te relâche pas, car quand tu joues bien, que tout roule, tu verras qu'il y aura une occasion adverse et il faudra être là"."Tu as vu..." » Mais la meilleure scène a lieu à la fin. Alors que les Italiens sont en train de célébrer sur la pelouse de Wembley, lui vient voir la caméra, et lâche, en larmes : «Dumb et Dumber, Boule et Bill, Tic et Tac... Appelez-les comme vous voulez, mais une chose est sûre : l'équipe d'Italie possède, elle aussi, son duo infernal. Lorenzo et Ciro, Insigne et Immobile, voilà deux copains (comme cochon) qui n'ont pas arrêté de faire des conneries pendant tout l'Euro. Il faut dire que les deux potos ont beaucoup de choses en commun : ils sont tous les deux napolitains, et ils ont joué ensemble à Pescara (avec Verratti) il y a dix ans. Entre les deux, c'est visiblement Insigne le bout-en-train. Le mec passe son temps à faire peur à Immobile, ce dernier finissant par admettre qu'il est «» à cause de Lorenzo. Il va falloir très prochainement penser à leur présenter Franck Ribéry et David Alaba.N'en déplaise à Hugo Lloris : les pénaltys, ce n'est pas une loterie. Ca peut même se travailler à l'entraînement, si si ! Roberto Mancini avait d'ailleurs tout anticiper. Avant la demi-finale contre l'Espagne, il commence à bosser les tirs au but, avec même cette prophétie : «"oh je ne peux pas je dois aller déplacer ma voiture." »On voit ainsi Insigne et Belotti marquer, tandis qu'Immobile rate face à Meret, avant de confesser : «» Petit bonus pour les nostalgiques : Daniele De Rossi, qui fait partie du staff, est venu tirer un pénalty aussi. «» lui glisse-t-on. Un sourire en guise de réponse, et DDR envoie exactement la même frappe que lors de la finale de 2006 : une praline dans la lucarne.Attention, tout le monde n'est pas prêt pour ce qui suit... Pendant tout l'Euro, les médias du monde entier se sont extasiés devant la façon dont les Italiens chantent leur hymne national avec passion. Ils vont peut-être tous changé d'avis lorsqu'ils vont voir quelle chanson était le véritable hymne du groupe azzurro pendant l'Euro. Il ne s'agit évidemment pas du, ou encore moins de, mais d'une chanson napolitaine intitulée..., de Luca Il Sole di Notte. C'est Insigne (who else ?) qui l'a fait écouter aux autres et petit à petit, la chanson a contaminé tout le monde. Matteo Pessina raconte : «(Manuel Locatelli, ndlr): "Mais où est-ce qu'on est là ?"» Tout ça au grand dam de Giorgio Chiellini : «» Vous voulez vraiment le refrain ? OK. Ca fait : «» Voilà. Le clip est en-dessous. On vous prévient : c'est aussi nul que ça reste dans la tête.Il est le dernier arrivé dans le staff azzurro, alors Daniele De Rossi a décidé de se mettre à la disposition du mister et de l'équipe. S'il faut amener les chasubles, il le fait. S'il faut monter et démonter les buts amovibles, il le fait. Et il s'en fout, il est juste content d'être là et de «» . On parle quand même d'un mec qui a été champion du monde il y a 15 ans hein...Le documentaire nous apprend donc que Jorginho est un grand malade. La raison ? Après chaque match, pendant que ses coéquipiers décompressent, dorment ou discutent, lui se met un replay du match. On le voit ainsi regarder Italie-Autriche dans l'avion à peine deux heures après la fin de la rencontre. «» S'il a revu son pénalty en demi-finale face à l'Espagne, pourquoi diable a-t-il changé de côté en finale face à Pickford ?