Ce qu'Internet a changé dans le foot

Le web a trente ans. Ce nouveau protocole au cœur de l’Internet naissant va en transformer l’usage de manière radicale et conduire à une véritable révolution copernicienne dans notre rapport à l’information et la communication. Le temps et le monde vont se raccourcir au point de tenir dans notre smartphone au creux de notre main. Et le foot, aussi, a changé de visage avec la démocratisation du http.

Connaître les scores

36-15 supporters

Les matchs en streaming

La tête des footballeurs

Les réseaux sociaux

La mémoire dans le flux

Mais aussi...

Par Nicolas Kssis Martov

Mars 1989. Un informaticien britannique qui bosse pour le nucléaire européen, Tim Berners-Lee, «» le Web. Il numérise ainsi, sans le vouloir d’ailleurs, la face du monde, pour le meilleur et le pire. Le foot connaît alors lui aussi d’autres évolutions décisives, économiques et culturelles, qui le transforme radicalement. La rencontre entre ces deux révolutions produira quelques étincelles, et beaucoup d’impatience sur de pauvres souris victimes d’une connexion 56k défaillante, en attendant que s’affichent les premières vidéos de buts, en format QuickTime évidemment. Alors, qu'est-ce qu'a vraiment changé Internet dans notre rapport au foot ?Il s’agit de se remémorer une autre époque. À part ceux qui pouvaient se payer Canal +, pour savoir qui avait gagné ou perdu en direct, il fallait d’abord se rendre au stade et patienter à la fin, comme dans une bonne scène post-générique Marvel, que le speaker énumère les résultats sur les autres stade de Division 1 (et bien les écouter pour calculer le classement). On pouvait également rester l’oreille collée au poste de radio pour les multiplex en grandes ondes. Sinon, il fallait attendrele lendemain matin ou acheter, pour ceux qui aimaient aussi suivre les championnats étrangers. Cette lenteur était la marque ou le signe distinctif des vrais passionnés. Le web, lui, a permis à n’importe qui de pouvoir suivre l’actualité, quand bon lui chante. Des sites comme Soccerway ou Flashresultats permettent de suivre tous les scores de tous les championnats, en temps réel. Chose inimaginable il y a trente ans. Pour connaître un score de deuxième division italienne, il fallait passer un coup de fil au tonton en Italie le dimanche soir.On l’oublie souvent, mais avant l’ordi, le modem et club-internet, il y eut le minitel. Fierté de l’innovation technologique française, la petite boîte et ses gros pixels sur écran trop lumineux vont permettre, en plus des premiers émois virtuels du libertinage, de se familiariser avec les us et coutumes des forums, bien loin de l’esprit antique. Avec Internet, supporters et ultras voient leur horizon s’ouvrir. Ces derniers, en plein essor dans les virages et les kops hexagonaux, découvriront avec le web de nouveaux espaces pour leur univers d’initiés, d’abonnement à, et de correspondances épistolaires. Le mail, les sites et leur forum, bien avant la page Facebook, où tous pourront échanger avec les plus beaux des pseudos et les plus ridicules des avatars, redéfiniront aussi l’ADN des tribunes.L'arrivée d'Internet a permis à un supporter de pouvoir regarder tous les matchs de son équipe favorite grâce au streaming. Certes, c'est illégal. Mais personne n'a encore trouvé la parade, et tout le monde en profite. Le streaming dépend évidemment de la qualité de la connexion, rendant folle n'importe quelle personne en buggant au moment d'une action chaude. Sans oublier les innombrables pop-up qui vous ont refourgué un bon tas de virus.Le web, c’est autre chose que du texte trop long et bourré de fautes, ou même des images en basse déf. Désormais, les photos vont circuler. Autrefois, il fallait posséder l’appli mémoire dans son cerveau pour se rappeler la gueule des stars du ballon rond. Ou coller des posters de magazine au papier glacé pour contempler à volonté son idole. Dorénavant, plus besoin des albums Panini. La tronche des joueurs va squatter les rétines comme les acteurs des, leur coupe de cheveux, leur changement de maillot et leur conjointe du moment.Facebook a été le premier réseau social sur lequel les gens ont commencé à pouvoir exprimer chacun leur avis sur le foot. Avant, on débriefait les matchs du week-end au bistrot, parfois dans la cacophonie ambiante. Désormais, ce sera sur Facebook et, très bientôt, sur Twitter. Twitter, le grand Far West. L'endroit où chacun peut écrire et dire ce qu'il veut, où tout acte est traqué. Impossible désormais pour un commentateur de dire une bêtise à l'écran, il sera affiché sur Twitter. Impossible pour un joueur de dire quelque chose sans que ses propos ne soient repris, retweetés, critiqués. Twitter permet aussi de suivre les matchs, que chacun s'improvise journaliste sportif, et de voir les vidéos des buts trois minutes après que ceux-ci ont été inscrits. Bref, du bon et du mauvais. Comme au bistrot.Fini la transmission orale. Tout ne sera plus qu’affaire de débit et progression du téléchargement. Terminé, les légendes plus ou moins approximatives sur les exploits de l’Ajax de Cruyff ou encore le périple des bleus en 1958. Désormais, en faisant circuler les vidéos, le web va offrir à tout le monde la possibilité de se constituer une vaste culture foot de première main, en autogestion devant son écran. Une lente construction d’une tour de Babel numérique où tous les savoirs finiront à une portée de clic.- Les paris en ligne- L’achat de maillot en ligne- Les blogs de foot- Les sites officiels de clubs- Les gifs- Les sextapes- Les chants de supporters sur Napster