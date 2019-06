Ce qu’il va se passer lors de Nigeria-France

Vous n'allez jamais le croire, mais on a déjà vu le match qui aura lieu ce soir entre les Bleues et le Nigeria. Du coup, on a décidé de vous le spoiler.

Bienvenue au Roazhon Park pour ce Nigeria-France ! L’enjeu pour les Bleues ? Assurer la première place du groupe, ce qui leur garantirait un huitième de finale accessible. Corinne Diacre a décidé d’aligner les coiffeuses ce soir : la France est déjà qualifiée, c’est l’occasion pour les remplaçantes de s’illustrer. Pauline Peyraud-Magnin, Grace Geyoro, Maeva Clémaron, Charlotte Bilbault et Viviane Asseyi font leur entrée dans l’équipe. Le Roazhon Parc est plein, 30 000 âmes ont bravé cette désagréable petite bruine.Oh l’erreur de sono ! Au lieu d’envoyer l’hymne nigérian, c'est «» qui résonne dans le Roazhon Park. Le public est hilare. L’erreur est vite réparée.C’est parti. Deux joueuses nigérianes ne sont pas dépaysées. La capitaine Desire Oparonozie et la milieu Evelyn Nwabuoko évoluent à Guingamp et sont habituées au crachin breton.Le saviez-vous ? Maeva Clémaron, qui fête ce soir sa troisième cape, est également architecte. Et ses coéquipières la surnomment1-0 pour le Nigeria !! Stupeur à Rennes. Oh la boulette ! La gardienne Pauline Peyraud-Magnin semble faire une crise d’épilepsie : victime du maillot psychédélique du Nigeria, elle tombe sur les fesses devant le dribble de la star nigériane Oshoala.Toujours pas de réaction, encéphalogramme plat pour les Bleues qui ne sont toujours pas rentrées dans le match.Les remplaçantes n’ont pas le rayonnement des titulaires, et semblent tétanisées par la pression de vouloir bien faire.Tout le Roazhon Park se lève et chante pour Romain Danzé, le capitaine rennais qui vient de mettre un terme à sa carrière. Son éternel numéro 29 sur le dos, et présent dans la tribune présidentielle, Danzé est ému.Le saviez-vous bis ? Le Nigeria est la première et unique sélection africaine à avoir passé la phase de poules lors d’un mondial. C’était en 1999. Lesavaient perdu 4-3 en quarts contre le Brésil.Oh l’égalisation au meilleur des moments. Wendie Renard se rachète de sa boulette lors du dernier match. 1-1 ! Sur corner, quand on compte dans ses rangs une joueuse qui mesure 1,88m, c'est l'arme fatale. Wendie s’élève et place un coup de casque repoussé par la gardienne nigériane. Mais la Lyonnaise a bien suivi et reprend du plat du pied. Un but de Renard.Oparonozie fait le spectacle ! La Guigampaise rentre la spéciale Okocha, passement de jambes, roulette, et humilie Sakina Kharchaoui. Elle est reprise par Clémaron qui commet ce qu’on appelle « une faute utile » .Incroyable, violemment percutée par Nwabuoko lors d’un duel aérien, Charlotte Bilbault reste au sol, KO.Finalement, la Parisienne se relève, et le jeu peut reprendre. Bilbault OK. Vous l'avez ?Peyraud-Magnin se rattrape bien. Sur une frappe à l’entrée de la surface, elle s’allonge bien pour repousser la tentative. Les Bleues ont eu chaud, mais elles n’y sont toujours pas...But des Bleues !! 2-1 ! Alors que le Nigeria pousse pour arracher la qualification, Valérie Gauvin, qui venait d'entrer, est lancée en contre. Elle résiste, en puissance, au retour de deux Nigérianes avant de conclure d’un joli lob sur Oluehi sortie à sa rencontre.Il ne se passe plus grand-chose. Les Nigérianes n’ont plus leur destin en mains et elles ne sont plus en mesure d’attaquer après toute l’énergie déployée.But ! Viviane Asseyi clôt le suspense et le score. La Bordelaise récupère un ballon qui traîne dans la surface après un cafouillage et termine en force du pied gauche. C’est son 6but avec les Bleues.C’est fini à Rennes. Au terme d’un match poussif, les Bleues ont assuré la première place. Elles affronteront soit la Nouvelle-Zélande soit l’Argentine pour ce qui serait un remake du huitième de finale du mondial russe.