Ce qu’il va se passer lors de France-USA

Bienvenue au Parc des Princes ! Les Bleues font face à un Everest. En face d’elles, ce sont les Américaines, championnes du monde en titre et immenses favorites de la compétition...



Par Arthur Jeanne

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est parti au Parc des Princes !Comme prévu, les Américaines ont mis le pied sur le ballon et tentent de déstabiliser le bloc mis en place par Corinne Diacre.Il y a du beau monde ce soir au Parc. Emmanuel Macron a fait le déplacement. Pas très loin de lui, Enrico Macias sue à grosses gouttes.Première grosse alerte. Mallory Pugh accélère côté droit et se débarrasse facilement d’Amel Majri. Son centre en retrait est repris par Alex Morgan. Énorme parade de Sarah Bouhaddi. Les Bleues ont eu chaud.Les Françaises perdent tous les duels. Elles sont pour le moment dominées de la tête et des épaules par la Team US.But des Bleues !!! Sur leur première incursion dans le camp américain !! Quelle action de Kadi Diani qui slalome entre les défenseuses et décale Amandine Henry. Celle-ci prend le temps d’observer la position de Naeher et envoie une frappe enroulée qui lobe la gardienne et termine dans la lucarne. Quel but !! 1-0 !!Cœur sur toi, Amandine.Ali Krieger avait déclaré que les USA avaient la meilleure et la seconde meilleure équipe du Mondial. Il va être temps de le prouver.Les Américaines n’ont perdu qu’un seul match en 2019. Devinez contre qui ? Les Bleues les avaient battues 3-1 au Havre. Rebelote ce soir ?Carton jaune pour Mbock, coupable d’avoir accroché Alex Morgan.C’est la mi-temps. Les Américaines dominatrices en début de match ont été complètement désorientées par le but magnifique d’Amandine Henry. Les Bleues tiennent pour le moment leur exploit.C’est reparti à Paris.On ne comprend pas trop pourquoi il y a autant de drapeaux algériens et bretons ce soir au Parc.Les Françaises souffrent, les Américaines sont revenues en harcelant très haut les tricolores. Wendie Renard et Griedge Mbock ont beaucoup de mal à relancer proprement. Torrent et Majri sont bloquées sur leur côté.Nouvelle offensive américaine, Megan Rapinoe frappe à ras de terre. Sarah Bouhaddi se détend bien.Coup franc intéressant pour les Américaines. C'est repoussé par le mur.Le jeu est arrêté, l’arbitre demande à consulter la VAR sans que personne ne comprenne trop pourquoi ! Penalty et carton rouge pour Mbock ??! Sur le coup franc, le ballon a touché son bras qui était pourtant collé à son corps. Décision incompréhensible. Mbock sort en larmes.Incroyable ! Panenka ratée d’Alex Morgan !! Sarah Bouaddi n’a pas bougé et capte le ballonÀ 10 contre 11, les Bleues souffrent, mais sont héroiques, acculées dans leur camp, elles s’arrachent sur chaque ballon.9 minutes d’arrêts de jeu ! 9 minutes !! Une éternité. Les Bleues doivent tenir...Deuxième carton rouge pour la France. Quel plaquage salvateur de Marion Torrent sur Marjorie Pugh qui partait seule au but. C’est ce qu’on appelle se sacrifier pour la patrie.Dernier frisson. Corner pour les Américaines. Le ballon est mal dégagé par Elise Bussaglia. Megan Rapinoe récupère et expédie la frappe sur la barre. Quel match fou !C’est fini !!! La France tient son match référence. Les Bleues sont en demi-finales de leur Coupe du monde. Corinne Diacre affiche même un léger sourire. Au micro de TF1, Alex Morgan est agacée. Selon elle, «» .