Ce qu’il va se passer lors de France-Norvège

Bienvenue pour ce France-Norvège qui a tout l’air d’être le choc de ce groupe A. Les Françaises ont étrillé la Corée du Sud lors du match d’ouverture (3-0). La Norvège, elle, a plié le Nigeria en 30 minutes top chrono (3-0). Alors, les Bleus vont-elles assurer la qualif’ ce soir ? On vous dit tout en avant-première...

Par Arthur "le voyant" Jeanne

Stupéfaction ! Les Françaises restent dans les vestiaires et refusent d’entrer sur la pelouse. Elles réclament, à l’image des Norvégiennes, de gagner autant que les hommes quand elles portent le maillot de la sélection. Noël Le Graët descend des tribunes en catastrophe. Il promet aux filles de Corinne Diacre qu’elles ont été entendues. Le match peut commencer.Avec 5 minutes de retard, ça commence à l’Allianz Riviera. Comme au Parc des Princes, Marion Torrent a encore eu les larmes aux yeux en écoutant la. Émouvant.But !!! Cette fois, Valérie Gauvin est pile à l’heure. Remplaçante au premier match pour un retard à l’entraînement, la Réunionnaise justifie immédiatement sa place de titulaire. Bien servie sur une ouverture lumineuse d’Amandine Henry, elle part dans le dos de la défense scandinave et ajuste Hjelmseth du plat du pied. 1-0. Quelle entame idéale pour les filles de Corinne Diacre !But !! Sur un corner, Griedge Mbock remporte son duel face à son vis-à-vis et double la mise. Ça commence fort.Finalement, l’arbitre décide de consulter la VAR.But annulé ! Incroyable. Ça n’est vraiment pas de chance pour Griedge Mbock. Cela fait deux fois en deux matchs que la défenseur centrale est victime de la VAR. S’était-elle vraiment appuyée sur l’épaule de son adversaire ? L’arbitre estime que oui. C’est litigieux...Égalisation des Norvégiennes ! Après un coup franc relativement anodin, Marian Mjelde récupère un ballon mal renvoyé par la défense bleue et prend sa chance du coup du pied à l’entrée de la surface. Imparable pour Sarah Bouhaddi qui était masquée, 1-1.Maren Mjelde avait déjà éliminé le PSG en Ligue des champions avec le PSG, va-t-elle se convertir en pire cauchemar de l’équipe de France ?Malgré une Valérie Gauvin très remuante, les Bleues peinent à se créer des occasions, les débats se sont équilibrés.Pas grand-chose à signaler, si ce n’est l’incursion lamentable d’un streaker. L’homme entre nu sur le terrain avec une pancarte « Amandine, marry me » . La demande n’est pas du goût de la capitaine des Bleues qui tacle l’importun.Il va falloir faire la différence en seconde période pour l’équipe de France.Ça reprend à l’Alianz Riviera, aucun changement à signaler des deux côtés. Mais Delphine Cascarino et Viviane Asseyi sont parties s’échauffer.But ! Incroyable ! C’est le doublé pour Valérie Gauvin. Sur un centre tendu de Gaëtane Thiney, la Montpelliéraine élève son pied plus haut que la tête de Maria Thorisdottir et tente un retourné ! Lucarne. Le plus beau but depuis le début du tournoi. 2-1.Les Norvégiennes tentent de réagir timidement, mais sans Ada Hegerberg, la meilleure joueuse du monde, elles ont du mal à se créer des situations dangereuses.Poteau ! Gaëtane Thiney, très en vue aujourd’hui, n’est pas attaquée et tente sa chance des 25 mètres dans l’axe. Sa frappe, légèrement contrée, cogne le montant droit de Hjelmseth.But ! Triplé pour Valérie Gauvin. Elle part dans un raid côté gauche et à l’entrée de la surface, repique vers l’axe et enroule du droit dans le petit filet opposé. La Réunionnaise réussit la spéciale de son quasi-homologue Thauvin. Après Flotov, Valgov ! 3-1.L’Allianz Riviera est en feu et se met à chanter : «» , de l’immense Keen’v en honneur à Valérie Gauvin qui sort sous une ovation méritée. Quel match.En norvégien, le smorgasbord est une sorte de délicieux petit canapé que l’on engloutit pour l’apéritif. Ce soir, ce sont les Scandinaves qui ont servi de smorgasbord pour des Françaises affamées.3-1 pour les Bleues, c’est fini à Nice. Match convaincant face au champion du monde 1995 et qualification en poche. Mission plus qu’accomplie ! Mais surtout, quelle performance éblouissante de Gauvin !