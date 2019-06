Ce qu’il va se passer lors de France-Corée du Sud

Ce soir, les Bleues commencent le Mondial qu’elles veulent gagner face à la Corée du Sud. Pas de panique, ce match va être une formalité malgré de petites frayeurs habituelles en début de tournoi. En avant-première, voici donc les temps forts et les minutes qu’il ne faudra pas rater du match à venir...

Par Arthur Jeanne

Après avoir écoutéchantée en chœur par les 45 000 supporters du Parc des Princes, Corinne Diacre, pourtant pas habituée à montrer ses émotions, ne peut retenir une petite larmichette. À moins que cette émotion ne soit provoquée par l’entrée sur la pelouse d’Ettie, la fille de l’immense Footix ?Quel début de compétition idéal ! Ouverture du score des Bleues ! Avec ses 187 centimètres, Wendie Renard ressemble à un pivot NBA dans une cour de récréation. Rusée, Renard profite de cet avantage pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets coréens sur un corner tiré au second poteau par Gaëtane Thiney. 1-0.Le Sommer assomme les! Après un une-deux magnifique avec Amandine Henry, elle élimine Hong d’une virgule majuscule avant de conclure en force. 2-0 pour les Bleues qui marquent leur territoire devant un stade en fusion.Incroyable, lors de la dernière Coupe d’Asie, les Sud-Coréennes n’avaient pas encaissé le moindre but lors des 3 matchs du premier tour. En voilà 2 en moins de 10 minutes de jeu. Elles n’ont pas fait le voyage pour rien.Lors de leur dernier affrontement en match officiel, les Françaises avaient battu les Coréennes 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde. C’était en 2015 à Montréal. Rebelote ? Pas tout de suite, mais le danger se rapproche. D’une frappe puissante du gauche des 25 mètres, Elise Bussaglia contraint Kang à une belle horizontale. La gardienne coréenne maintient les siennes en vie.Première escarmouche coréenne. Il a fallu attendre plus d’une demi-heure pour cela ! Les Asiatiques ont enfin mis le pied sur le ballon et font tourner, mais ne trouvent pas de solution face à des Bleues bien en place. Alors, des 25 mètres, Yeo tente sa chance. La frappe s’envole et atteint le visage d’un père de famille qui retournait s’asseoir avec un cornet de pop corn. Le public est hilare, la victime un peu moins.Après un début de match brillant et enlevé, les Françaises ont laissé le contrôle du ballon aux Coréennes qui n’en font pas grand-chose pour le moment. Attention tout de même à ne pas s’endormir. Même s’il y a 3 Lee dans l’équipe coréenne.Réduction du score des Coréennes. Alors que les Bleues n’ont plus la main sur le match. Griedge Mbock se rend coupable d’une main sur un centre coréen. Carton jaune pour la Lyonnaise et penalty pour les Coréennes transformé par Lee Min-A.Lee double la mise ! Sur une contre-attaque éclair, la star coréenne Ji So-yun accélère plein axe et sert parfaitement Lee Min-a qui ajuste une Sarah Bouhaddi impuissante. 2-2. Réveil impératif pour les joueuses d’une Corinne Diacre passablement agacée.Les Françaises ont repris le contrôle de la partie, mais ont un mal fou à perturber le schéma tactique coréen. Le Sommer, bien marquée par la charnière des, n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent.Un drôle d’intrus a fait son entrée sur la pelouse. Balthazar, le coq de Clément d’Antibes, pourtant interdit de stade, s’est enfui des bras de son propriétaire. L’arbitre est contraint de stopper le match. Élise Bussaglia, visiblement à l’aise avec les volatiles, parvient à l’attraper et à le rendre à son propriétaire qui a frôlé la syncope. Le jeu peut reprendre.Incroyable ! Lee, partie à la limite du hors-jeu, se présente seule face à Sarah Bouhaddi et tente de conclure tout en puissance. Sa frappe de mule heurte la transversale et revient comme un boomerang au milieu de terrain. Plus exactement, dans les pieds d’Amandine Henry qui n’en demandait pas tant. La capitaine des Bleues décide de prendre les choses en main. Voyant la gardienne coréenne avancée, elle tente le lob de 50 mètres et signe un but d’anthologie. Extraordinaire. 3-2.Sur le coup d’envoi, Ji pète un câble, la joueuse de Chelsea agresse Gaëtane Thiney en lui assénant un tacle dangereux. Plus de peur de mal pour la joueuse du Paris FC qui se relève. L’arbitre quant à lui expulse la Coréenne. Ji voit rouge.Tout juste entrée en jeu, Maéva Clemaron, qui n’est pas architecte pour rien, dessine une transversale magique pour Valérie Gauvin qui décide de reprendre de volée depuis l’angle de la surface de réparation. Et ça finit en pleine lucarne ! Magnifique ! 4-2, cette fois la messe est dite.C’est fini au Parc ! Après un début de match idéal, les Bleues ont connu un trou d’air mal venu permettant aux Coréennes de revenir à 2-2. Après un final complètement fou, les Françaises s’imposent finalement grâce à deux buts magnifiques devant un public conquis. Ettie peut danser avec ce spectateur déguisé en Footix.