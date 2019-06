Ce qu’il va se passer lors de France-Brésil

Bienvenue au Havre. Après 3 victoires en autant de matchs, sans pour autant convaincre, c’est le début des choses sérieuses pour les filles de Corinne Diacre !

Première frayeur ! Cristiane et Marta, qui facturent plus de 200 buts à elles deux en sélection, combinent parfaitement et réussissent un une-deux aérien, avant que Cristiane ne tente une volée. Juste au-dessus de la barre.En inscrivant son 17but contre l’Italie, Marta est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe du monde. Devant Miroslav Klose et Ronaldo. Prends ça, Just Fontaine.Oh la grossière faute de Kathellen, la défenseuse de Bordeaux fauche Le Sommer qui l’avait éliminée. Carton jaune orangé pour la Brésilienne et coup franc intéressant à 25 mètres pour les Bleues. Mal frappé par Gaëtane Thiney, dans le mur !Attendez ! L’arbitre demande l’intervention de la VAR ! Une Brésilienne a bougé un orteil avant que Thiney ne s’élance. Le coup franc est à refrapper. Les Brésiliennes sont furieuses.But !!! Cette fois-ci, Gaëtane Thiney frappe parfaitement et enroule au-dessus du mur. 1-0 pour les Bleues.Et si la meilleure attaquante des Bleues, c’était la VAR ?Les Brésiliennes semblent assommées. Elles ne réagissent pas, si ce n’est en s’agaçant.Quelle tension. Les accrochages se multiplient. Valérie Gauvin et Andressinha sont à deux doigts d’en venir aux mains. Carton jaune pour les deux joueuses.Formiga fait honneur à son surnom en grattant un nombre incroyable de ballons et en harcelant le milieu français. Un travail de fourmi, donc.C’est la mi-temps au Havre. Peu d’occasions et beaucoup d’accrochages. L’équipe de France mène 1-0 et c’est bien l’essentiel. Pour le reste, on repassera.Les Bleues semblent être revenues sur le terrain avec de tout autres intentions. Après une longue séquence collective, Marion Torrent est décalée sur le flanc droit et centre en première intention, Le Sommer reprend à bout portant. Parade exceptionnelle de Barbara.Long ballon de Kathellen à destination de Cristiane. L’attaquante de São Paulo, partie dans le dos de Wendie Renard, contrôle et frappe du droit juste à côté. Frayeur pour les Bleues. Kathellen et Cristiane, un duo qui fonctionne presque aussi bien que Catherine et Liliane.Énorme match de Mbock et Renard qui, jusqu’à présent, musellent complètement Cristiane, Marta et les autres.But !!! La France double la mise. Sur un centre à ras de terre d’Amel Majri, le ballon arrive légèrement derrière Eugénie Le Sommer, qui tente une Madjer... dans le petit filet de Barbara ! Magnifique. 2-0.But !! Vivinho. 3-0. Oui, vous avez bien lu, Vivinho, le surnom que sa mère donne à Viviane Asseyi, qui venait d'entrer. Et il faut croire que la Bordelaise a un peu de Brésil en elle. Elle décoche une accélération foudroyante, élimine Fabiana avec un superbe passement de jambes et conclut du plat du pied. La France est définitivement à l’abri.Et 1 et 2 et 3-0 chante le stade Océane ! Le même refrainLes Françaises célèbrent la victoire avec mesure. Désormais, place aux USA, c’est une montagne qui se dresse face aux Bleues. L’Amérique, elles veulent l’avoir, et elles l’auront.