Ce qu'il s'est passé à la mi-temps de Liverpool-Milan en 2005

Textos chambreurs et stylo Montblanc

Ni Churchill ni Luther

« On doit se battre. On le doit aux supporters. Ne laissez pas tomber. Nous sommes Liverpool. Nous jouons pour Liverpool. N’oubliez jamais ça. Donnez-vous la chance d’être des héros »

Par Matthieu Rostac et Victor Le Grand





Article paru dans le Hors-Série 100% Tactique de SOFOOT en 2015. Tous propos recueillis par MR.





Arrogants, les joueurs de l'AC Milan ? Si peu. C’est Djimi Traoré qui l’assure : à la mi-temps de la finale de Ligue des champions 2005, les Lombards s’y voient déjà., explique l’ancien défenseur de Liverpool.Acculés, humiliés, dépecés par un AC Milan impitoyable qui mène 3-0 à la mi-temps, lesde Liverpool, devant quarante mille de leurs fans, ne peuvent pas tomber plus bas. Ils le savent. Ils ont, souffle Dietmar Hamann, alors remplaçant, au coup de sifflet de l’arbitre. Surtout Steven Gerrard :"Ces salopes pensent que c’est fini. Mais ils se trompent."Gerrard affirme, lui aussi, avoir vu l’Italien bomber le torse, sourire en coin, le poing vainqueur en direction des tribunes., vilipende-t-il.Jamie Carragher ne roule pas dans le même sens :Rafael Benítez est le dernier à rentrer aux vestiaires. Il botte en touche :(l’un de ses adjoints, N.D.L.R.)L’entraîneur espagnol a la tête ailleurs, de toute façon. Il a deux chantiers à livrer en à peine quinze minutes : revoir son système tactique de fond en comble et redonner espoir à ses troupes. Son inhabituel 4-4-2 est mort dès la 23minute, avec la sortie sur blessure d’Harry Kewell, censé graviter autour de Milan Baroš. Première décision : il sort Djimi Traoré, à côté de la plaque, pour Dietmar Hamann. Aux côtés de Xabi Alonso, l’Allemand est chargé d’empêcher la paire Pirlo-Kaká de construire et de servir les attaquants milanais. Šmicer glisse à droite, Gerrard et Luis García passent en soutien de Milan Baroš. De fait, Liverpool reprendra cette finale en 3-4-3... Pendant ces ajustements tactiques, Jamie Carragher a la tête ailleurs :"Mais qu’est-ce les gens vont bien pouvoir penser de nous ?"De temps en temps, il fixe son portable :Dans les murmures assourdissants du vestiaire, Benítez gribouille quelques notes avec son stylo Montblanc porte-bonheur :"Écoutez !"Il ne le sait pas encore, mais le discours qu’il s’apprête à prononcer est aujourd’hui encore affiché dans les toilettes de nombreux pubs de Liverpool.Pas de mise en scène, pas de cris de guerre : selon de nombreux joueurs, la causerie puissante de Benítez se déroule dans un calme olympien. C’en est presque décevant., raconte Dave Kirby, célèbre dramaturge et auteur de la parodie censée retracer les évènements,, mettant en scène Gerrard et Carragher dans leur propre rôle.À la fin du discours, Dave Galley, kinésithérapeute de l’équipe, glisse quelques mots à l’oreille de Benítez : Finnan, blessé à l’aine, ne tiendra pas quarante-cinq minutes de plus. Comme si lesavaient besoin de ça. Djimi Traoré, qui se dirigeait hagard vers les douches, est rappelé à la dernière seconde. Dans la précipitation et la confusion, Benítez inscrit le nom de Djibril Cissé sur son paperboard. Un joueur lève le doigt :Benítez acquiesce... mais n’efface pas le Djib ! Jamie Carragher prend le relais :Complètement paumé, le Madrilène ôte le Français de son schéma tactique, mais raye Luis García, qu’il souhaite pourtant repositionner !, confie l’intéressé.Steven Gerrard profite de cette confusion pour prendre la parole. Enfin., dit-il.Le son descend dans le tunnel, les supporters desentonnent une étrange version de « You’ll Never Walk Alone » ., assure Carragher."Nous sommes fiers de ce que vous avez fait, nous sommes toujours avec vous, alors ne nous laissez pas tomber maintenant."Dans ses écrits, Rafael Benítez certifie ne pas avoir fait attention à la mélodie, mais être resté concentré sur les derniers instants de cette mi-temps. Jusqu’au moment où, rembobine Pako Ayestarán, l’entraîneur-adjoint.La suite marquera la mémoire collective. La tête de Steven Gerrard. La frappe lointaine de Šmicer. Le penalty de Xabi Alonso... 3-3. En six petites minutes, les Anglais sont revenus dans le match. Pour le gagner, grâce à un Jerzy Dudek impeccable pendant la séance de tirs au but. Liverpool, revenu de l’enfer, est champion d’Europe. Mais si quelque chose s’est indéniablement passé à la mi-temps, la vérité est peut-être encore ailleurs. Quelques heures avant la finale, Benítez attend l’ascenseur dans le hall de son hôtel. Devant lui, quatre portes. Il monte sa théorie : si, en partant de la gauche, c’est le premier ascenseur qui arrive avant les autres, Liverpool perdra. Si c’est le deuxième, Liverpool gagnera. Le troisième signera une défaite desaux tirs au but. Et le quatrième une victoire, aux tirs au but... Une chance qu’il n’ait pas pris l’escalier.