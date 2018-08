Ce qu'il faut retenir du tirage de la Ligue Europa

Des affiches improbables, avec quelques chocs au milieu. C'est encore une belle carte postale de l'Europe que nous a réservé ce tirage de Ligue Europa. Les têtes d'affiches espagnoles et anglaises s'en sortent pas mal, alors que Dudelange vivra un sacré dépucelage.

5

Le groupe qui n'aurait pas fait tâche en C1 : le groupe B (Salzbourg)

L'éléphant dans le magasin de porcelaine : Chelsea

Le bizut du jour : F91 Dudelange

Le groupe dépareillé : le groupe I

Les têtes d'affiches peinardes : Arsenal et Séville

Le récapitulatif du tirage

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas d'énorme favori, mais quatre sérieux outsiders qui auraient pu regarder à l'étage du dessus. C'est peut dire que Salzbourg n'a pas essayé d'y être, après onze échecs au niveau des barrages. Mais le club au taureau ailé peut se consoler en retrouvant son cousin du RB Leipzig, unrendu possible par une petite pirouette administrative, là où il n'aurait pas été possible l'an dernier encore. En plus des deux dernières victimes de l'OM en C3, c'est le Celtic et Rosenborg qui complètent ce joli groupe. On attend avec impatience le match dans le match entre Odsonne Édouard et Jean)Kévin Augustin.À première vue, lesdevraient dérouler dans ce groupe L. Sauf que les Anglais ont en réalité mis le pied dans un sacré piège et le coup de Trafalgar ne saurait attendre. Les hommes de Maurizio Sarri devront se coltiner que des déplacements périlleux face à des équipes accrocheuses à souhait : le PAOK reversé des barrages de C1, mais aussi le BATE Borisov, qui a déjà accroché le Bayern, la Roma et Villareal à son tableau de chasse, et Videoton dont Bordeaux fait encore des cauchemars. De là à parler de peur bleue, il n'y a qu'un pas.Premier club luxembourgeois à passer une tête lors des phases de groupes d'une coupe d'Europe, Dudelange a été plus que bien accueilli. L'AC Milan, l'Olympiakos et le Bétis, soit trois habitués des joutes continentales, vont passer dans le sud du Duché. De quoi motiver les frontaliers à aller voir des affiches de gala au stade Josy-Barthel, après avoir fait le plein d'essence et de clopes.Beşiktaş, Genk, Malmö, Sparpsborg 08. Du Turc, du Belge et un duo scandinave suédois-norvégien. Pas mal de kilomètres à parcourir et des chocs culturels à prévoir. Sparpsborg risque de tomber de haut quand il quittera la tranquillité de ses fjords au moment de pénétrer dans le bouillant Vodaphone Park d'Istanbul. Timo Werner doit avoir des boules Quiès qui traînent quelque part. Unai Emery pourra retrouver sans crainte sa compétition favorite. Le Basque d'Arsenal devra se débarrasser d'un Sporting en pleine tempête, mais aussi visiter les marches de l'Europe. Qarabağ et Vorskla, des noms qui pourraient permettre d'avoir une belle carrière dans la musique folklorique, mais qu'on imagine mal à aller chercher des noises aux. Quant au recordman des victoires en C3, le FC Séville, ce premier tour devrait servir de mise en jambes, avec trois clubs largement dans ses cordes. Krasnodar, Standard de Liège et Akhisarspor, sauf intoxication alimentaire, ça s'avale au petit-déj.- Bayer Leverkusen- Ludogorets- FC Zürich- AEL Larnaca- RB Salzbourg- Celtic Glasgow- RB Leipzig- Rosenborg- Zenit- Copenhague- Slavia Prague- Anderlecht- Fenerbahçe- Dinamo Zagreb- Spartak Trnava- Arsenal- Sporting Portugal- Qarabağ- Vorskla- Olympiakos- AC Milan- Betis Séville- F91 Dudelange- Villarreal- Rapid de Vienne- Spartak Moscou- Glasgow Rangers- Lazio- Francfort- Apollon Limassol- Beşiktaş- Genk- Malmö- Sparpsborg 08- Séville- Krasnodar- Standard de Liège- Akhisarspor- Dynamo Kiev- Astana- Jablonec- Chelsea- PAOK- BATE- Videoton