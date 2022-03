Ce qu'il faut retenir du tirage des quarts de la Ligue des champions

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2021-2022 est tombé : Manchester City devra se défaire des griffes de l'Atlético de Madrid, pendant que Chelsea et le Real Madrid s'affronteront pour un duel au sommet de l'Europe. Pour les puristes, Benfica affrontera Liverpool tandis que Villarreal hérite de l'ogre Bayern. Miam.

Le quart de (futur) finaliste :

Le quart vintage :

Le quart sexy :

Le quart déséquilibré :

Par Antoine Donnarieix

Chelsea a beau connaître des soucis financiers actuellement, lessont champions d'Europe en titre. Le Real Madrid est devenu le nouveau cauchemar du Paris Saint-Germain, mais il reste surtout ce club qui a remporté treize fois la reine des compétitions européennes. Bref, un favori légitime. Alors oui, cette opposition anglo-espagnole sonne comme une finale avant l'heure. Pourquoi ? Parce que les deux équipes font partie de la crème de la crème sur le Vieux Continent, comme en atteste leur double confrontation en demi-finale de C1 2020-2021 où les Londoniens avaient finalement fait la différence à Stamford Bridge (1-1, 2-0). Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec le Real en 2014, Carlo Ancelotti va revenir dans le club qu'il entraînait entre 2009 et 2011. Les Londoniens sont au courant : affronter le Real en campagne européenne sera tout sauf une partie de plaisir. Cerise sur le gâteau : le vainqueur de cet affrontement recevra le vainqueur de City-Atlético lors de la demi-finale aller. Oui, les Anglais et les Espagnols vont s'entretuer, mais c'est aussi la perspective de sacrés duels.Voilà une affiche qui sent bon le football d'antan. Vainqueur de la C1 en 1961 et 1962, Benfica devra se coltiner Liverpool, six fois vainqueur de la coupe aux grandes oreilles en 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019. Sur le papier, l'avantage va logiquement aux, habitués des quarts de finale de la C1 depuis maintenant cinq éditions consécutives. Mais attention : Benfica était considéré comme un second couteau face à la lumineuse Ajax en huitièmes de finale, et les Lisboètes sont parvenus à faire mentir les bookmakers au terme d'une double confrontation équilibrée et un match retour gagné à la gnaque (2-2, 1-0). En plus de cela, les(Aigles, en VF) auront une revanche à prendre face à Liverpool. En 1984, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en... quart de finale de la Coupe des clubs champions. Vainqueur 1-0 à l'aller à Anfield, less'étaient ensuite imposés 4-1 à Lisbonne. Cette fois-ci, la confrontation se fera dans le sens inverse. Pour un résultat inverse ?L'opposition de style entre les deux équipes saute aux yeux : un collectif huilé et adepte de la possession outrancière opposé à un bloc équipe compact et adepte de la contre-attaque. De plus, les fans de football se lèchent déjà les babines en attendant les retrouvailles entre Pep Guardiola et Diego Simeone sur la scène européenne. La dernière fois, c'était en demi-finale de la Ligue des champions 2015-2016. L'Atlético était allé chercher la qualification sur la pelouse du Bayern Munich, alors entraîné par Guardiola, grâce à la règle du but à l'extérieur (1-0, 1-2). Cette fois-ci, cette règle n'existera plus etdevra trouver un autre moyen de déstabiliser City avec son groupe de morts de faim. Du côté des, il faudra sans doute faire la différence dès le match aller à l'Etihad Stadium pour s'éviter un match retour coupe-gorge à Madrid. Finaliste sortant de la C1, City est a priori en danger. Guardiola va-t-il devoir patienter une année supplémentaire pour soulever le trophée, perdu de vue depuis 2011 ? Réponse le 13 avril prochain, au Wanda Metropolitano.Marcos Senna disait vouloir éviter Benfica en quarts et jouer un gros morceau. Voilà le demi-finaliste en 2006 avec Villarreal a été servi. Au match aller, le Sous-marin jaune va recevoir le Bayern Munich avant d'aller se déplacer à l'Allianz Arena au retour. La démonstration de force des Bavarois face au Red Bull Salzbourg lors de son match retour (7-1) reste encore dans toutes les têtes et forcément, les Munichois partent grandissimes favoris de quart de finale. Vainqueur de la Juventus au tour précédent (1-1, 3-0), Villarreal n'aura rien à perdre et lespourront faire confiance à Unai Emery pour booster le moral de ses joueurs au maximum avant d'affronter un ogre allemand déjà six fois vainqueur de la C1. Est-ce que la qualification sera déjà acquise pour le Bayern après le match aller ? Peut-être. Mais l'espoir fait vivre, et c'est à cela que doit s'accrocher Villarreal avant de faire face à une montagne.