Ce qu'il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions

Des affiches séduisantes pour Paris et Lille, une poule abordable pour Lyon, un groupe de la mort qui fait peur et quelques miettes pour les hipsters. Les boules ont été tirées mercredi, à Monaco, et le tirage au sort de la Ligue des champions version 2019-2020 a rendu son verdict avec un menu très copieux. Voici ce qu'il faut en retenir.

3

Le groupe de la mort : le groupe F

Le groupe de la hype : le groupe H

Le groupe qu'on n'a pas envie de voir : le groupe G

Le moment gênant de la cérémonie

Eric Cantona en mode philosophe avec cette dégaine ? #UCLdraw pic.twitter.com/3ht0AJNoDV — Canape FC (@CanapeFC2) August 29, 2019

Les retrouvailles qui font moyen plaisir

L'affiche qui va vous étonner : Manchester City-Atalanta Bergame

L'avis d'El Bato sur les clubs français

Le récapitulatif du tirage

Groupe A







Groupe B







Groupe C







Groupe D









Groupe E







Groupe F







Groupe G







Groupe H









Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il en faut toujours un et, cette année, il est assez gratiné : bienvenue dans le groupe F, celui de Barcelone, de Dortmund, de l’Inter et du Slavia Prague. Une bataille à trois qui s’annonce féroce et l’occasion pour les supporters d’aller s’éclater à Prague, où le faux pas sera interdit pour le trio de cadors. Autre chose ? Oui, une opposition de style entre le Barça de Valverde et le Borussia du succulent Favre, sans oublier le retour d'Antonio Conte dans la cour des grands. Comment ne pas se régaler ?Faites de la place pour le petit frère du groupe de la mort, celui qui déçoit rarement sur le terrain. Au menu pour les hipsters : un groupe H avec Chelsea, l’Ajax, Valence et Lille. Aucun prétendant sérieux à la victoire finale – coucou les Ajacides -, mais des affiches enthousiasmantes et une possible homogénéité, a priori. Quoi d’autre ? La petite pression sur les épaules de Frank Lampard pour son retour en C1 avec Chelsea, sur le banc cette fois, après le sacre desen Ligue Europa au printemps dernier. Surtout, nous allons vivre le dépucelage de Christophe Galtier en Ligue des champions après une décennie passée dans le costume d'entraîneur principal. Galette royale.Lyon et les groupes sexys, ça fait deux. Encore une fois, le club de Jean-Michel Aulas a eu le droit à un tirage très clément : le Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica et le RB Leipzig. Pas d’affiche de rêve à se mettre sous la dent pour les habitués du Groupama Stadium. Résultat : une poule assez homogène et la possibilité pour l’OL de se retrouver une nouvelle fois en huitièmes de finale. Ou bien de se vautrer lamentablement.Le très moderne Grimaldi Forum de Monaco, une cérémonie très solennelle, des dizaines de bonhommes dans leurs costumes impeccables et… Éric Cantona. Dès les premières minutes, la légende de Manchester United s’est présentée dans une dégaine digne d’un candidat depour recevoir le Prix du président de l’UEFA des mains d’Aleksander Čeferin. Pour fêter ça, le successeur de David Beckham a lâché un discours dont lui seul a le secret : «» Merci d’avoir plombé l’ambiance, Canto.Il paraît que les puissants veulent une ligue fermée. Il faut dire qu’elle existe déjà, un peu, cette formule de la Ligue des champions nous offrant souvent des affiches vues et revues dès la phase de poules entre deux friandises intrigantes. Résultat, les nostalgiques de l’édition 2018-2019 vont pouvoir se remettre dans le bain tant les retrouvailles seront nombreuses : Manchester City-Shakhtar Donetsk ; Liverpool-Naples ; Juventus-Atlético ; Barça-Inter. Plutôt cool sur le papier, mais terriblement redondant.Pour une Ligue des champions réussie, il faut toujours une équipe surprise envoyant du frisson à tout-va. Et si après l’Ajax Amsterdam, c’était au tour de l’Atalanta Bergame de régaler son monde ? Une chose est sûre : si la double confrontation entre laet Manchester City n’est pas un choc, elle devrait valoir le détour. «» , avait raconté le coach de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, en 2017. Les poulains de Pep Guardiola face aux protégés Gasperini, le football ne peut qu’en sortir gagnant.