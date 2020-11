Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Le président, qui s'entretenait ce mardi matin avec des responsables du monde sportif, a fait savoir qu'il ne prévoyait pas de retour du public dans les stades avant 2021. Entre autres.

Reprise envisagée pour les jeunes, Coupe de France en stand-by

Par Jérémie Baron

Aurons-nous oublié la saveur d'un match au stade lorsque les enceintes du pays rouvriront leurs portes ? Alors que l'on n'a plus vu le moindre public à un match de football français depuis trois semaines et le reconfinement national , Emmanuel Macron estime qu'un retour du peuple en tribunescompte tenu de l'évolution de la pandémie. Il faudra donc attendre au minimum le début de l'année 2021 pour voir s'atténuer le terrible écho qui résonne actuellement un peu partout, de Francis-Le-Blé à Armand-Cesari. Concernant la jauge de supporters , jusqu'ici plafonnée à 1000 ou 5000 personnes pour chaque stade sans grande logique proportionnelle, elle sera désormais adaptée selon un pourcentage maximal de capacité et, rapportePour le foot professionnel, c'est la principale information à retenir de la visioconférence de deux heures que le président de la République, accompagné de Jean Castex, Jean-Michel Blanquer (ministre de l'Education), Roxana Maracineanu (Sports) et Bruno Le Maire (Économie), a tenu ce mardi matin avec un échantillon de représentants du sport amateur et pro, parmi lesquels Jean-Pierre Caillot (Président du Collège Ligue 1). D'ici là, le monde du foot pourra tenter de se consoler : le sport amateur, forcément à l'arrêt depuis octobre, entrevoit la lumière avec une reprise en club pour les sportifs mineursle mois prochain par le gouvernement, précisément le 1ou 19 décembre.Un petit bol d'air frais pour le foot d'en bas, aujourd'hui à l'agonie et dont les attentes autour de cette entrevue étaient importantes ( aide financière exceptionnelle, plan de relance pour la reprise d'activité ). D'ailleurs, cette annonce est accompagnée d'un ensemble de promesses de soutien financier à destination du monde sportif , notamment pour compenser les pertes de licences et aider à inverser cette tendance. Les clubs de foot pro, eux, auront droit à une exonération de cotisations sociales en ce qui concerne le dernier trimestre de 2020., a tempéré Caillot sur RMCÀ côté de ça, le gel des compétitions amateurs au niveau senior - au moins jusqu'à janvier - a forcé la FFF à chambouler son calendrier. Le sixième tour de la Coupe de France, initialement prévu les 21 et 22 novembre, ne pourra se tenir qu'après le nouvel an. précise l'institution du football français ce jour. Inévitablement, c'est toute la compétition qui va prendre du retard, trois tours restant encore à être casés avant l'entrée des clubs de Ligue 1. Et le traditionnel 32de finale de reprise, que les formations de l'élite s'infligent tous les ans après la courte trêve hivernale lors du premier week-end du calendrier, sera cette année broyé entre deux matchs de championnat. 2021 aussi risque d'être une année pas comme les autres.