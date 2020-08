Ce qu'il faut retenir de la liste de Didier Deschamps

En amont des deux premières journées de Ligue des nations en Suède et contre la Croatie, les 5 et 8 septembre, Didier Deschamps a dû composer avec un contexte très particulier pour composer son groupe de 23. Et ce sont finalement Houssem Aouar, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga et surtout Adrien Rabiot qui en ont le plus profité.

Masques et bourrasques

Les vérités de 2020, seront-elles celles de 2021 ?

Par Mathieu Rollinger

Dix mois après avoir rangé le bolide bleu au garage, l'avoir recouvert d'un voile pour lui éviter de prendre la poussière mais aussi de repartir dès la réouverture des routes, Didier Deschamps n'avait qu'une hâte :, malgré le contexte sanitaire particulier. Mais cet arrêt forcé n'a pourtant en rien figé les positions qui étaient celles du dernier rassemblement de novembre 2019, soldé par des victoires contre la Moldavie (2-1) et en Albanie (0-2) pour le compte des éliminatoires de l'Euro. Au contraire, cette période a plutôt agit comme un accélérateur de particules pour le groupe France. Et les choix de Didier Deschamps, énoncés ce jeudi au siège de la FFF, est donc le miroir de ce qu'il s'est passé depuis le début de l'année civile.Et de quoi a été fait 2020 ? Il y a déjà eu le passage remarqué de l'épidémie de coronavirus. Celle-ci a d'ailleurs une incidence directe sur cette sélection. En effet, Paul Pogba a été testé positif au Covid-19 et devra rester coincé entre ses quatre murs mancuniens., convient DD.Mais cette année, le terrain sportif a aussi permis à de nouvelles figures d'émerger et de s'imposer leur candidature. C'est le cas des deux milieux rennais, le champion du monde Steven Nzonzi et la nouvelle coqueluche Eduardo Camavinga, qui surfent sur la qualification du club breton en Ligue des champions. À 17 ans, ce dernier bénéficie d'une promotion express dans la boîte tricolore., se justifiait Deschamps.Les derniers événements ont aussi réservé une belle exposition à d'autres Bleuets, profitant allègrement du. C'est le cas de Houssem Aouar et de Dayot Upamecano, pièces essentielles de Lyon et Leipzig dans un parcours ayant mené leurs clubs respectifs en demi-finale de Ligue des champions. Deux joueurs qui étaient suivis de près par le boss de l'équipe de France et qui se voient donc logiquement préférés à Thomas Lemar ou Kurt Zouma, par exemple. Autre conséquence de cecondensé : l'absence de trois internationaux du Bayern sur quatre. Seul Lucas Hernandez est présent dans la liste et il se trouve être également le champion d'Europe à avoir eu le moins de temps de jeu (6 minutes face au Barça). Le buteur en finale Kingsley Coman, mais aussi Corentin Tolisso et Benjamin Pavard, sont forfaits pour de divers, même si ces absences couvrent aussi un différend entre Didier Deschamps et club allemand, qui souhaitait garder ses joueurs sous la main pendant la trêve. Un nouveau dossier à placer dans la rubrique "relations difficiles avec les clubs". En revanche, Kylian Mbappé, lui ne devrait pas être préservé. Finaliste déçu dimanche dernier à Lisbonne, il est donc sélectionnable pour un match contre la Croatie qui se disputerait trois jours avant le match reporté entre le PSG et Lens. Une décision jugéepar Deschamps.Mais ce ne sont pas les seules bisbilles avec lesquelles le Basque à dû composer. D'ailleurs, ce jeudi, il a surtout été question d'une hache enterrée. Adrien Rabiot avait refusé d'être réserviste pour le Mondial 2018. Et après un feuilleton long de deux ans, Didier Deschamps a fait table rase de cette histoire en rappelant l'ancien Parisien., concède le sélectionneur. Un retour qui pourrait mettre à mal son autorité ?, clarifiait-il avec un large sourire.Le général des Bleus a mieux à faire : il a un Euro à préparer. Et c'est donc dans cette logique qu'il préfère étudier toutes les options, montrant une inhabituelle prédisposition aux changements., présente-t-il.Et si les cadres Griezmann, Giroud, Varane ou Lloris sont bien là, si Anthony Martial effectue son retour, c'est aussi par ce cheminement de pensée que s'explique notamment l'absence de Blaise Matuidi, qui se lance à la conquête de l'Amérique., confie le patron de l'EDF.Oui, dix mois, cela laisse des traces. Mais dix mois, c'est aussi ce qui sépare les champions du monde d'une nouvelle compétition internationale. Et pour ça, il n'y a plus de temps à perdre.