Ce qu'il faut retenir de la fin de saison en Belgique

En mettant officiellement fin à la saison 2019/2020 alors qu'il restait une rencontre à jouer avant la phase de play offs, l'Assemblée Générale de la Pro League a tué le peu de suspens restant. Ainsi, le Club Bruges est sacré champion de Belgique, Wassland-Beveren est relégué en D1B quand La Gantoise jouera le troisième tour préliminaire de Ligue des champions. L'occasion de faire le point sur les nombreux enseignements d'une saison écourtée.

La relégation de Waasland-Beveren

Si Amiens crie au scandale depuis que la FFF a annoncé que la saison de Ligue 1 ne reprendrait pas, reléguant ainsi le club picard à l’étage inférieur, le cas de Waasland-Beveren est presque identique. Et pour cause, l’ancien club de Jean-Marc Guillou a terminé lanterne rouge avec deux points de retard sur Ostende, mais avec une dernière rencontre pour se sauver. Une situation difficile à accepter pour le club waeslandien, qui compte faire valoir ses droits devant les tribunaux, prétextant une violation des règlements. Un choix compréhensible au regard des enjeux sportifs et économiques qui se cachent derrière la future relégation du club. Reste que sur le terrain, avec la pire attaque et la pire défense du championnat, Waasland-Beveren mérite sa place de dernier malgré quelques résultats convaincants, dont une victoire à Sclessin. Pourtant, après l’arrivée fin août du technicien normand Arnauld Mercier, ancien coéquipier d’Andrea Pirlo à la Reggina, Waasland était parvenu à remonter la pente grâce à une solidité presque retrouvée. Problème, l’accalmie n’a pas duré suffisamment longtemps pour que Mercier reste à la tête de l’équipe, et cette dernière n’a ensuite fait que plonger. Couplé à une fin de première phase tambour battant du Cercle Bruges, lanterne rouge de la 9e à la 26e journée, les Lions de Beveren se sont retrouvés bons derniers, les rendant incapables de maîtriser leur destin.





Suite à l'annonce de l’arrivée de Vincent Kompany en mai 2019, Marc Coucke pensait certainement pouvoir se réconcilier avec ses supporters. Mais après un début de saison cataclysmique malgré un fond de jeu plaisant, le président des Mauves a rapidement dû se faire à l’idée que cette saison n’allait pas arranger les choses. Normal, Anderlecht termine cet exercice à la 8e place, son pire classement depuis 1938. Un scandale pour les supporters, qui n’ont que très peu goûté à la révolution de palais orchestrée par leur président depuis la fin de l'année 2019. Heureusement, tout n’est pas noir car Anderlecht est le club belge ayant donné le plus de temps de jeu à ses joueurs de moins de 22 ans. Rien d’illogique donc que l’équipe de Franck Vercauteren ait fait preuve d’inconsistance et d’irrégularité dans les moments clé. Privé d'Europe pour la seconde saison de suite, Anderlecht pourra compter sur Albert Lokonga, Hendrik Van Crombrugge, Michel Vlap, Elias Cobbaut ou Antoine Colassin, qui ont tous montré que la formation mauve avait encore de beaux jours devant elle. À moins que Marc Coucke ne décide de tout foutre en l’air.









Si le champion en titre Genk a déçu, terminant 7e au terme d’une saison marquée par le licenciement de Felice Mazzù, Anvers et Malines ont été les belles surprises de cette saison 2019-2020. Quatrième la saison dernière, The Great Old n’a jamais quitté le top 6, et s’est même offert le luxe d’être la seule équipe à avoir battu le Club Bruges. Sous les ordres de László Bölöni, dont le contrat n’a pas été prolongé, Dieumerci M’Bokani a réussi sa deuxième saison la plus prolifique de sa carrière avec dix-huit buts en championnat, et le titre de meilleur buteur du pays à 34 ans. Enfin, les échecs que sont Kevin Mirallas et Steven Defour ont été compensés par le retour convaincant de Ritchie De Laet, et la belle saison du sulfureux Didier Lamkel Zé. Autant de bons points qui ont permis à Anvers d'arracher un troisième tour préliminaire de Ligue Europa la saison prochaine.



Dieumerci Mbokani sur le point de rallier la Chine

Même constat ou presque du côté de Malines, qui retrouvait l’élite du foot belge un an après l’avoir quitté. Pourtant, cette remontée a été durablement contestée après que le club a été soupçonné d'avoir truqué certains matchs de la saison 2017-2018 dans le but de se maintenir en Jupiler Pro League. Mais une fois le vice de procédure passé, et la déception de ne pas pouvoir participer à la Ligue Europa, le club de la province d’Anvers a montré qu’il avait les armes nécessaires pour revenir sur le devant de la scène. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la troupe de Wouter Vrancken termine 6e, et aurait donc dû participer aux play offs. Un classement mérité puisque Malines a passé le plus clair de sa saison dans le top 6, bien aidé par les performances XXL de Nikola Storm et Rob Schoofs. En revanche, la saison prochaine sera sans doute plus compliquée pour Anvers et Malines puisque l'Assemblée Générale de la Pro League a décidé que les play offs pour le titre et les tickets européens mettront au prise quatre équipes au lieu de six.



Leader avec quinze points d'avance sur La Gantoise, le Club Bruges a été sacré champion de Belgique pour la seizième fois de son histoire. Logique au vu de la domination des hommes de Philippe Clément, qui terminent cet exercice avec la meilleure attaque (58 buts) et la meilleure défense (14 buts) du Plat Pays, et avec une seule défaite au compteur. Invaincu au Jan-Breydelstadion, Bruges a affiché une maîtrise presque totale, asseyant encore davantage sa suprématie sportive et économique. Il faut dire que l’été dernier, le club de l’omnipotent Bart Verhaeghe a fait le plein de recrues : Éder Balanta, Federico Ricca, Simon Deli, Simon Mignolet ou encore David Okereke. Autant de joueurs qui ont renforcé un effectif de qualité, avant de parfaitement s’adapter à la Venise du Nord.L’exemple de Mignolet est particulièrement parlant puisque le portier belge vit une seconde jeunesse à Bruges, au point d'avoir cumulé seizeen 27 matchs de championnat. Au milieu, la triplette Rits-Vormer-Vanaken a été époustouflante de régularité et devant, les promesses se sont multipliées puisque Krépin Diatta, Emmanuel Dennis et Okereke ont été des poisons pour les défenses adverses. Rebasculés en Ligue Europa après une phase de poules de C1 où ils ont été joueurs, mais encore trop justes, les Brugeois ne savent pas encore s’ils devront jouer des barrages cet été pour retrouver l'Europe. En attendant, une chose est sûre, détrôner le Club va commencer à devenir une tâche plus que compliquée.Si un seul et unique nom devait ressortir de cette demi-saison de Jupiler Pro League, c’est bien celui de Jonathan David. Arrivé en Belgique en janvier 2018, quelques mois après avoir signé un pré-contrat avec La Gantoise, le milieu offensif canadien est lede cette saison. Positionné numéro dix en soutien de Roman Yaremchuk et Laurent Depoitre, puis régulièrement en tant qu’attaquant, David a inscrit dix-huit buts et délivré huit passes décisives rien qu’en championnat. Bon dribbleur et fin finisseur, il excelle aussi dans le jeu dos au but, n’hésitant jamais à réclamer le cuir entre les lignes, là où son aisance technique et sa vision du jeu en font un joueur ultra dangereux. À seulement 20 ans, le natif de Brooklyn sait qu’il devrait rapidement devenir le transfert sortant le plus cher de toute l'histoire du championnat belge. Rien d’étonnant au regard de sa saison et des nombreux cadors européens qui lui font déjà la cour depuis cet hiver, à commencer par le Bayern Munich, où il pourrait rejoindre son compatriote Alphonso Davies.