Ce qu'il faut retenir de ce mercato d'été

Des millions balancés par les fenêtres, des bonnes affaires, des panic buys à la dernière minute... Comme chaque année, le mercato a réservé son lot de moments forts durant deux mois où toutes les folies étaient permises, de Leo Messi à Paris au retour de CR7 à United et même celui d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Voici les transferts à retenir de ce mercato d'été 2021.

Le plus cher : Jack Grealish à Manchester City

HE'S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

Le plus inattendu : Jérôme Boateng à l’OL

Le plus louche : Emerson Royal à Tottenham

Le plus énervant : Amine Adli à Leverkusen

Le plus excitant : Cristiano Ronaldo à Manchester United

Le plus « commerce de proximité » : Pedro à la Lazio

Les plus simples : Ricardo Mangas et Alberth Elis à Bordeaux

La bonne affaire de l'été : Marcel Sabitzer au Bayern Munich

La plus grosse trahison : Çalhanoğlu à l'Inter Milan

Le moins écologique : Denis Genreau à Toulouse

Un Australien ?? à Toulouse !Sans rancune aux copains du @StadeToulousain et @PFouyssac, cette fois, c'est sous nos couleurs que le Socceroos s'engage ?????????? Denis #Genreau ?#Mercato ✍️ pic.twitter.com/GvRTSyabBj — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 2, 2021

Le plus cocasse : Lennart Grill à Brann

Par Émile Gillet et Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui dit mercato dit forcément records de dépenses. Et à ce petit jeu-là, la Premier League se porte bien, merci pour elle. Manchester City ne s'est donc pas privé pour faire tomber le record du joueur anglais le plus cher de l'histoire pour déloger d'Aston Villa l'idole de Birmingham, Jack Grealish. Et accessoirement s'offrir le transfert le plus cher de l'été, d'un cheveu devant Chelsea et Lukaku.La fin du mercato lyonnais semblait placée sous le signe de la lose, entre les ratés Azmoun, Laborde, Willian et Kolo Muani. Finalement sorti de nulle part, Jérôme Boateng a signé un contrat de deux ans . Libre, le défenseur central de 32 ans sort d’une saison titulaire au Bayern Munich. Expérimenté, plus-value immédiate, Bosz-compatible : le champion du monde coche toutes les cases et même un peu plus. Autant dire que les supporters lyonnais n’y croyaient plus.Attention, faut suivre : janvier 2019, l’Atlético Mineiro vend le latéral droit au Barça 13 millions d’euros, qui le prête au Bétis, où l'option d'achat (6 millions d’euros) sera levée. 2 juin 2021, Barcelone active sa clause de rachat de 9 patates pour enfin voir le Brésilien au Camp Nou. À sa présentation, le président du club Laporta lâche :Finalement, il signe dans les dernières heures du mercato à Tottenham pour... 25 millions d’euros. On est loin de la quinte flush royale, et le tour de passe-passe économique est aussi fou et que flou.Dix millions d’euros, grosso modo. Voilà le prix du meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée à seulement 21 ans. Pourtant, aucun club français n’a mis le grappin dessus. L’OM semblait un temps intéressé, sans plus. À un montant aussi raisonnable pour un gamin aussi talentueux et polyvalent (milieu offensif capable de jouer en deuxième attaquant), on connaît au moins cinq ou six clubs de Ligue 1 qui auraient pu sortir le chéquier. Voir un tel talent quitter la France, ça énerve.Partira ? Partira pas ? Tournera-t-il le dos à l'histoire en rejoignant le voisin honni de Manchester City ? CR7 a été au cœur de l'une des plus belles sagas de ce mois d'août pour finalement offrir à tout fan de football ce dont il rêvait : revoir le Portugais sous le maillot rouge des. Rien que d'y penser, on en frissonne déjà.Ne vous y trompez pas, Pedro jouera bien toujours dans le même stade cette saison : le Stadio Olimpico de Rome. 0 kilomètre, c'est très précisément la distance parcourue par l'Espagnol pour son passage de la Roma à la Lazio, un an seulement après avoir rejoint la Louve. En voilà un qui avait bien envie de changer d'air, mais sans aller trop loin non plus.En prenant les rênes des Girondins de Bordeaux cet été, Gérard Lopez savait qu’il pouvait tout de suite renforcer l’équipe. Pour ça, il peut s’appuyer sur Boavista, club dont il est propriétaire via sa société Jogo Bonito. Nul doute que ça a dû faciliter les négociations pour récupérer les meilleurs Portugais. Du grand Lopez.Que représentent 15 millions d'euros dans un marché des transferts sans limites apparentes, lorsque l'on est un candidat déclaré aux trophées les plus prestigieux du foot européen ? Pas grand-chose, répondrez-vous. Et pourtant, le Bayern Munich a encore démontré son savoir-faire – en même temps que sa propension à piller ses principaux concurrents en Bundesliga – en s'offrant Marcel Sabitzer pour ce qui ressemble fort à un joli cadeau. Miam !Quatre saisons, 172 matchs, 38 buts et... aucun trophée. L'histoire entre Hakan Çalhanoğlu et l'AC Milan a brutalement pris fin, l'international turc décidant de poursuivre sa carrière chez le rival de l'Inter., a tenté de se justifier l'intéressé lors de sa présentation. Pas sûr que cela suffise à convaincre lesUn nom français, un passeport australien, et un transfert que Greenpeace ne doit pas approuver. Né à Paris, le milieu de terrain vit en Australie depuis ses deux ans. Cet été, le « Verratti de Ligue 2 » a fait le trajet Sydney-Toulouse pour rejoindre le Téfécé. Une journée et trois heures de vol pour parcourir les 17 187 kilomètres, bonjour l’empreinte carbone. Au moins cette fois, contrairement à 2018 et un passage aux Pays-Bas, il vient définitivement et pas en prêt.En Norvège, le Brann SK est au cœur d’un sacré scandale. Des joueurs chopés en pleine orgie dans les vestiaires et sur le terrain après une soirée bien arrosée, et forcément un mercato à repenser. Trois joueurs se sont tirés depuis, dont le gardien. Pour le remplacer, ils sont allés chercher à Leverkusen en prêt Lennart Grill. Ça sent le roussi, là, non ?