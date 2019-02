Ce fan de Burnley qui fait les déplacements de son équipe en course à pied

CAR

En ce 14 février, nous fêtons l'amour. Et la plus belle preuve d'amour qu'un fan de foot puisse montrer à son équipe, c'est de la suivre à chaque déplacement qu'il neige ou qu'il pleuve. Déplacement en train ? Non. Plutôt une course à pied.Scott Cunliffe est supporter de Burnley , et se rend depuis le début de la saison à tous les matchs à l'extérieur de son équipe en courant. Cette idée lui est venue après avoir participé à des actions humanitaires en Asie du sud-est pendant deux décennies, où il a été témoin de la pauvreté et de violents conflits, causant à son retour au pays une importante dépression. Ces courses lui permettent de combattre ce traumatisme et de recueillir des fonds pour des œuvres de charité.À l'heure actuelle, il aurait parcouru l'équivalent de 87 marathons. Est-ce que N'Golo Kanté peut en dire autant ?