CDM 2022 : Le tirage au sort complet des éliminatoires de la zone Europe

Voici le tirage au sort complet de la zone Europe :

Cadeau de Noël.Le tirage au sort désignant les groupes de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a enfin livré son verdict à Zürich, au siège de la FIFA. Cinquante-cinq pays de la zone Europe étaient placés dans six chapeaux. Champions du monde en 2018, les Bleus se trouvaient dans le chapeau A en compagnie du gratin européen. Les mains de Daniele De Rossi et Rafael van der Vaart, invités pour effectuer le tirage, ont sorti du pot quelques rencontres alléchantes : Angleterre-Pologne, Pays-Bas-Norvège ou encore Espagne-Suède.Pour ce qui est du fonctionnement, le premier de chaque poule (cinq groupes de six équipes, cinq groupes de cinq équipes) est qualifié directement pour la phase finale du Mondial, tandis que les dix équipes qui auront terminé à la deuxième place de leur groupe joueront des barrages pour accéder à la compétition. Les deux meilleurs vainqueurs de groupe de la dernière Ligue des nations y participeront également, s’il n’ont pas terminé premier ou deuxième de leur groupe de qualification.Sur ces douze équipes, seules trois obtiendront leur billet pour le Qatar, ce qui portera à treize le nombre de nations européennes qualifiées pour le Mondial 2022. Enfin à noter que l’utilisation de la VAR a été approuvée par le comité exécutif de l’UEFA lors de ces éliminatoires, dont la première journée se déroulera les 24 et 25 mars 2021 et la dernière entre les 14 et 16 novembre 2021.PortugalSerbieIrlandeLuxembourgAzerbaïdjanEspagneSuèdeGrèceGéorgieKosovoItalieSuisseIrlande du NordBulgarieLituanieFranceUkraineFinlandeBosnie-HerzégovineKazakhstanBelgiquePays de GallesRépublique tchèqueBiélorussieEstonieDanemarkAutricheÉcosseIsraëlIles FéroéMoldaviePays-BasTurquieNorvègeMonténégroLituanieGibraltarCroatieSlovaquieRussieSlovénieChypreMalteAngleterrePologneHongrieAlbanieAndorreSaint-MarinAllemagneRoumanieIslandeMacédoine du NordArménieLiechtensteinPlace au terrain, maintenant.