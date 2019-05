Cazorla fait son retour en sélection

⚠ OFICIAL | ¡Ya tenemos la lista! Estos son los 23 convocados para los próximos partidos:? 07/06 Islas Feroe ? ESPAÑA? 10/06 ESPAÑA ? Suecia. ¡A por la #EURO2020!#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/9IaSm6V31Y — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 17 mai 2019

MR

Le retour du miraculé.En novembre 2015, Santi Cazorla jouait son dernier match avec la, lors d'un match amical contre l' Angleterre où il avait inscrit le second but de son équipe (2-0). Trois ans et demi plus tard, l'Espagnol de 34 ans vient d'être rappelé par le sélectionneur national Luis Enrique pour affronter les Îles Féroé et la Suède les 7 et 10 juin prochain.Revenu à Villarreal l'été dernier, douze ans après l'avoir quitté, le milieu de terrain du sous-marin jaune aura l'occasion d'honorer sa 78sélection sous la tunique espagnole. À noter qu' Isco et Asensio sont également présents, tout comme le milieu de la Real Sociedad Mikel Oyárzabal, appelé pour la première fois.En revanche, Dani Ceballos Koke et Saúl ne seront pas de la partie.